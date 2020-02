Stortinget med lykkeønskninger på samisk, men hvem tror du lyktes best?

– Skal man si «likku beivviin» eller skal man si «lihkku beivviin». Det er mange fallgruver her, sier Kristoffer Robin Haug (MDG).

Stortingsrepresentantene laget en video hvor de ønsker til lykke med dagen på samisk på samenes nasjonaldag.

Alle fikk skrevet en lapp hvor det stod lihkku beivviin, men h-bokstaven i ordet lihkku er utfordrende å uttale riktig.

Her kan du se Siv Jensen (Frp), Jonas Gahr Støre (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG) og andre representanter si frasen på samisk:

VIDEO FRA STORTINGET: Stortingsrepresentanter ønsker samene til lykke med dagen på samisk. Du trenger javascript for å se video. VIDEO FRA STORTINGET: Stortingsrepresentanter ønsker samene til lykke med dagen på samisk.

Det var MDG-representanten Kristoffer Robin Haug som uttalte frasen best.

– Tusen takk, sier han.

Selv om Haug fikk eksperthjelp hos sine samiske kollegaer, så synes han språket er litt vanskelig.

– Om h-en skal være stum, eller om man skal gjøre mye ut av den. Det blir jo gjenstand for diskusjon, når man ikke helt vet det selv. Man kan jo si lihhku beivviin. Man kan også si det så fort at man nesten ikke hører det. Så det var vanskelig, sier han.

I ordet lihkku, som betyr lykke, skal h-lyden høres tydelig og u-bokstaven skal uttales som o-bokstav i det norske alfabetet.

Haug syns det er krevende å si frasen når han er vant å uttale norsk u-bokstav.

– Jeg er vant med at u er en veldig uuu og o er veldig ooo. Halvparten av de gangene jeg sier det, så blir det en norsk u-bokstav, og halvparten av gangene blir det o, sier han, og ler hjertelig.

– Folkevalgte for hele Norge

Haug er glad for å være med å markere samenes nasjonaldag og syns språket er en viktig kulturbærer.

– Vi er folkevalgte for hele Norges befolkning selvfølgelig, også for samer. Den samiske nasjonaldagen er en viktig begivenhet. Derfor er det riktig at vi som folkevalgte velger noen av oss til å gratulere med dagen.

Videoen ble til som et samarbeid partiene imellom.

– Viser hvilken status dagen har

Politisk rådgiver for sametingsrådet, Eirik Larsen, er blant dem som gledet seg over hilsninger fra Stortinget.

LOVER PÅSKJØNNELSE: Eirik Larsen lover Haug en påskjønnelse for god uttale på samisk. Foto: Privat

– Det er jo en anerkjennelse. Det viser også hvilken status dagen har oppnådd. Jeg feiret dagen i Bergen, og gikk med kofte. Der ble jeg ønsket til lykke med dagen av forbipasserende.

Dette viser at majoritetssamfunnet også har omfavnet denne dagen, som er en festdag for samene, mener Larsen.

Han synes at videoen er et morsomt stunt fra Stortinget, og håper på flere videoer.

– Altså uttalen, der har de et forbedringspotensiale. Dem kan jo øve til neste år. Gjerne også øve på litt flere samiske språk, for å dekke alle de samiske språkene, sier Larsen.