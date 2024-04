Oppdaget mystisk fryseboks på 250 meters dyp – nå skal politiet heve den

For noen dager siden oppdaget et firma en mystisk fryseboks på havbunnen med en såkalt ROV i forbindelse med en jobb for oppdrettsselskapet Nordlaks.

Det er gjort opptak under vann, og bildene skal angivelig vise at boksen er forsøkt forseglet.

Funnet er gjort like vest for Innhavet i Hamarøy.

Dette er i samme kommune som Stian Hole har vært savnet siden juni 2023.

Politiadvokat Torje Imøy bekrefter til NRK at det er gjort et mistenkelig funn, og at de nå jobber med logistikk rundt heving.

Den mystiske fryseboksen skal ligge under oppdrettsanlegget utenfor Innhavet i Hamarøy. Foto: Norge i bilder

– Anser det som mistenkelig

NRK har sett et bilde som skal vise den aktuelle fryseboksen på bunnen av fjorden.

Politiet ble raskt varslet etter at boksen ble oppdaget.

Torjei Imøy, politiadvokat hos politiet i Nordland, sier de kan bekrefte at de har fått informasjon om at det er funnet en frysebokslignende gjenstand i Hamarøy.

Han påpeker at de for øyeblikket ikke har holdepunkter for å sette dette i sammenheng med Stian Hole-saken.

– Vi vil imidlertid jobbe for å få hevet dette funnet.

Politiadvokat Torje Imøy sier til NRK at fryseboksen vil bli forsøkt hevet. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Imøy forteller at det var en privat aktør som bedriver arbeid i området som varslet politiet om det mistenkelige funnet.

NRK har vært i kontakt med selskapet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiadvokaten sier gjenstanden befinner seg på dypt vann, omtrent på 250 meter.

– Vi anser dette som mistenkelig og vil jobbe for å få denne hevet.

Må undersøke nærmere

Til tross for at politiet anser funnet som mistenksomt påpeker Imøy flere ganger at de ikke har holdepunkter for å koble funnet til Stian Hole-saken.

Han sier også at politiet per dags dato ikke har indikasjoner på at det er levninger i fryseboksen.

Det er uklart hvor fort politiet vil få hevet fryseboksen utenfor Innhavet i Hamarøy. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Men siden funnet fremstår som mystisk vil politiet nå jobbe for å få den hevet slik at de kan gjøre nærmere undersøkelser.

– Vi må snakke med de riktige aktørene for å få gjort dette på en forsvarlig og god måte slik at gjenstanden blir sikret.

På spørsmål om hvordan politiet eventuelt vil kommentere funn av levninger svarer Imøy:

– Det kan jeg ikke spekulere i på nåværende tidspunkt.