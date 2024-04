Stig Arvid Kristensen var på fisketur i Stabbursdalen i Porsanger, da en reindriftssame kom han i møte.

– Han sa jeg måtte bli med å se hva han hadde funnet.

Inne i nasjonalparken var det strødd med turmatposer, bensinkasser, bioposer, brus- og ølbokser og halvspiste fenalår.

Kristensen beskriver synet som møtte ham som ufyselig.

– Jeg er sjokkert og sint. At det går an å oppføre seg på den måten.

Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter svikt i rutinene. Det var Altaposten som omtalte saken først.

Søppelet er spredd rundt i dalen. Det er over en måned siden øvelsen avsluttet. Foto: Stig Arvid Kristensen / Privat

Under Nato-øvelsen slo soldater leir under kraftledninger, og nektet å flytte seg.

Flere lag med søppel

Det er over en måned siden forsvaret pakket sammen etter Nordic Response, men alt tok de tydeligvis ikke med seg.

Kristensen sier mye av søppelet på den tiden har blitt tatt av vinden, og at det ligger mye mer under snøen. I tillegg fant han søppel i Stabbursdalsvannet, like i nærheten.

– Om de begynner å plukke opp nå, regner jeg med det er minst like mye som ligger skjult i området, sier han til NRK.

Dette har vært hans turperle i 35 år.

Etter Nordic response må Forsvaret ut med millioner av kroner for skader. De har blant annet fått krav om erstatning for å ha skremt bort reinsdyr på vidda.

Reindriftssamen Johan Mathis Kemi fant søppel på vidda. Det viste seg å tilhøre Forsvaret og fra Nato-øvelsen Nordic response. Du trenger javascript for å se video. Reindriftssamen Johan Mathis Kemi fant søppel på vidda. Det viste seg å tilhøre Forsvaret og fra Nato-øvelsen Nordic response.

For mye til å ta med seg

Det var reindriftssamen Johan Mathis Kemi som først varslet. Han var ute og gjette rein da han fant en søppelhaug.

Merker på søppelet avslørte hvem det kunne tilhøre. Samtidig visste de at soldater hadde vært i området under Nato-øvelsen.

Johan Mathis Kemi ba om hjelp, etter at han fant alt søpla ved Stabbursdalsvannet. Foto: Stig Arvid Kristensen / Privat

Kemi har som vane å plukke med seg søppel han finner på vidda. Men denne gangen trengte han hjelp av turfolk i nærheten.

– Jeg hadde ikke fått med meg alt. Jeg har to sleder bak meg når jeg kjører, men jeg hadde ikke hatt plass. Det var så mye.

– Vi trakk opp et titalls bensindunker. Vi klarte ikke å trekke opp alle i dette skareføret. Vi måtte gi opp.

Innrømmer svikt

Jonny Karlsen, pressetalsperson for FOH, sier Forsvaret nå vil hente søppelet i Stabbursdalen nasjonalpark. Foto: Jonas Løken Estenstad

Korporal Johnny Karlsen, ved Forsvarets operative hovedkvarter, bekrefter til NRK at «dette» ble satt ut under Nordic Response.

At søppelet ikke er hentet, sier han har vært en svikt i rutinene.

– Det viktigste er at vi skal rydde opp etter oss, og at det blir gjort så fort som mulig, sier Karlsen.

Han kan foreløpig ikke si noe om når oppryddingen helt konkret vil skje.