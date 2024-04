Fredag formiddag klokka 11 ble bøndenes krav til staten i jordbruksoppgjøret levert.

Bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk bonde- småbrukarlag krever 3,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

– Det er ganske spesielt å legge fram årets krav, det er bare åtte dager etter at Stortinget har slått fast at vi skal produsere mer mat. Vi har fått en tydelig marsjordre, sier leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Dette er det laveste kravet siden 2021. Da var kravet fra bøndene på 2,1 millarder kroner.

I 2023 krevde bøndene 6,9 millarder kroner.

I 2022 var kravet fra bøndene på rekordhøye 11,5 millarder kroner.

Enkelt forklart så er kravet hvor mye penger bøndene mener de trenger for å kunne drive landbruk det kommende året.

Neste uke kommer svaret, eller tilbudet, fra staten – altså hvor mye penger de legger på bordet til bøndene.

Melkebonde: – Store forhåpninger

Jon Fjeldet er melkebonde i Gausdal, og har 60 melkekyr med ei melkekvote på rundt 600 tonn i året.

Han er spent på årets jordbruksoppgjør.

Jon Fjeldet er melkebonde på gården Alme i Østre Gausdal. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

– Jeg har store forhåpninger, som vi har hvert år – og blir som regel skuffa. Nå må snart de som legger rammebetingelsene våre skjønne alvoret, sier Fjeldet.

Han mener alvoret i årets oppgjør er at han og bøndene vil ha ei inntekt som andre folk, med tanke på arbeidsmengden.

– At vi kan ha en avkastning på det vi driver med. Ha ei inntekt som gjør at vi kan leve et normalt liv. Vi som alle andre, og ikke flyge i hjel oss, sier han.

– Kan ha penger til å få betalt regningene våre, rett og slett.

Melkebonde Jon Fjeldet sier han ikke har noe annet valg enn å fortsette som bonde. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

De siste årene har han oppskalert og effektivisert eget gårdsbruk.

– Men vi merker det jo veldig godt nå, vi som har tatt steget, da, sier han.

Selv om han skulle bli skuffa i årets jordbruksoppgjør, så er det ikke et alternativ å slutte som melkebonde.

– Jeg må fortsette, for jeg har investert og lånt mye penger. Så jeg har ikke noe valg. Og så må en håpe at det kan bli såpass at en kan fortsette på normal måte, sier Fjeldet.

På gården Alme har Fjeldet 60 melkekyr. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Mener de går høyt ut

Lene Westgaard-Halle, landbrukspolitisk talsperson i Høyre, mener at man ikke kan legge opp til å overføre så mye til bøndene at det går på bekostning av andre yrkesgrupper.

– Fjorårets jordbruksoppgjør var historisk høyt, og bøndene går nok en gang både høyt og hardt ut, sier hun.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hun forteller at de tar kravet til bøndene til etterretning.

– Nå starter forhandlingene med regjeringen. Her er ikke Stortinget direkte involvert, men vi forventer ansvarlighet, sier Westgaard-Halle.

Næringspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, mener det er et edruelig krav fra jordbruket.

– Her er det helt tydelig at bøndene vil stille opp på jobben for å øke selvforsyningen og gjøre jordbruket grønnere, sier han.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

– Dette kravet er så moderat at selv om hele kravet blir innfridd, vil mange bønder få det økonomisk tøft i året som kommer. Nå får vi se om regjeringen vil holde løftet om å sikre lønnsomhet og optimisme på norske gårder, fortsetter Hansson.

Forhandlingene i gang

Når bøndene nå har levert sitt krav til staten, markerer dette starten på jordbruksforhandlingene.

Dette er forhandlinger som foregår i noen uker mellom bondeorganisasjonene og staten.

Det forhandles blant annet om prisbestemmelser og fordeling av budsjettstøtte.

Landbruks- og matdepartementet legger fram statens tilbud til jordbruket 6. mai.

Deretter skal det forhandles videre til man kommer til enighet. Fristen for forhandlingene er 16. mai.

Bøndene aksjonerte

Torsdag forrige uke stemte Stortinget over inntektsberegningen til bøndene.

I forkant av dette gikk bønder over hele landet til aksjon, og mange demonstrerte foran Stortinget.

Bøndene reagerte på timeantallet i denne beregninga, altså hvor mange timer som skal ligge til grunn for bøndenes inntekt.

For: Skal et bondearbeidsår være på like mange timer som et lønnsmottaker-år?

Nei, mente regjeringen, men ble enige om å justere seg fra 1845 timer til 1750. Bøndene krevde 1700, som er det vanlige for lønnsmottagere.

Mange bønder samlet seg foran Stortinget forrige uke for å demonstrere. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Mens forslaget om at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal tettes innen 2027, ble forkastet.

Dette ble vedtatt på Stortinget 18. april Ekspander/minimer faktaboks Mange forslag ble forkastet, men dette ble vedtatt på Stortinget på torsdag: Regjeringen må snarest mulig starte arbeidet med en offentlig utredning som kan legge grunnlag for en stortingsmelding om fremtidens matsystemer, der folkehelse, klima, natur og landbruksog matpolitikk blir satt i sammenheng.

Regjeringen må utarbeide konkrete beredskapsplaner for en krisesituasjon som sikrer alle nordmenn nok mat

Regjeringen bør ta initiativ til å utarbeide en felles nordisk risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningssikkerhet for mat.

Regjeringen bør tilbake til Stortinget våren 2025 med en plan for mer plantebasert mat, hvor målet er at den samlede norske plantebaserte produksjonen skal styrkes og sammenhengen mellom de ulike leddene i verdikjeden skal økes.

Regjeringen bør gå gjennom tilskuddssystemet for å vurdere om overføringene til jordbruket fører til en styrking av norsk selvforsyning, og at mer jord i Norge tas i bruk til matproduksjon.

Regjeringen bør revidere strategien for økologisk landbruk i 2024.

Regjeringen bør utrede og prøve ut et teigbasert system, eller tilsvarende, som skal bidra til drift av krevende areal.

Regjeringen bør arbeide etter et mål om at 50 prosent selvforsyning, korrigert for import av fôr, skal nås innen 2030.

Regjeringen må sørge for at timetall per årsverk i jordbruket trappes ned i like deler til 1750 timer fram til 2027.