Jensens ekssamboer avviser overforbruk: – Det har aldri vært noe voldsomme greier

– Disse beskyldningene har vært veldig vonde. Jeg har ikke klart å finne å finne noe som kunne gi en mistanke, sier kvinnen i et avhør som ble spilt av i retten torsdag.

Eirik Jensens tidligere samboer gjennom mange år var torsdag innkalt som vitne i saken mot den tidligere politimannen og Gjermund Cappelen. Kvinnen, som har hatt flere lederstillinger i politiet, er et sentralt vitne i saken, blant annet fordi hun i flere år eide et småbruk med Jensen i Nes kommune sammen med Jensen.

Aktor Kristine Schilling stilte Jensens tidligere samboer en rekke spørsmål hun ikke ville svare på i retten torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen betalte for oppussingen av badet på småbruket i 2005. Jensen har erkjent at han brukte håndverkere han ble tipset om av Cappelen, blant dem «rørleggeren» i Cappelens narkotikanettverk, men nekter for korrupsjonsanklagene.

Forholdet mellom den 58 år gamle kvinnen og Jensen begynte i 2002 og tok slutt rundt 2012, og dekker altså det meste av perioden Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med å smugle hasj.

Møtte straffedømt rørlegger

I retten torsdag benyttet hun seg av retten til å ikke forklare seg, og gjentok dette på omtrent samtlige spørsmål fra Spesialenheten. Dermed måtte aktor Kristine Schilling lese opp kvinnens forklaring fra 2014 for å få fram det man mener er viktig i saken.

Her fremgår det blant annet at Jensen hyret inn håndverkerne til oppussingen, men at kvinnen ikke husker hvordan de ble betalt. Kvinnen ble også bedt om å identifisere den 52 år gamle rørleggeren, som også hjalp Cappelen med hasjvirksomheten.

Kvinnen sier hun husker mannen, men hun husker ikke navnet.

– Jeg syns han gjorde en så dårlig jobb da hang på de flisene, da var det så stygt. Jeg sa at sånn kan vi ikke ha det, så det måtte vi ta ned, sier hun.

Et av de mest sentrale spørsmålene i saken er hvem som betalte for oppussingen. Jensen har i retten fortalt at han fikk fakturaer for arbeidet av Cappelen. Deler av regningene ble imidlertid aldri betalt, fordi den danske håndverkeren som hadde ansvaret for oppussingen døde for noen år siden.

– Jeg kan ikke huske hvordan betalingen foregikk, jeg tror vi bare betalte fra konto. Med nettbank. Jeg husker ikke hvordan vi fordelte betalingene, sier 58-åringen, som er usikker på om hun noen gang møtte Cappelen selv.

– Jeg visste jo at han hadde kontakt med ham, det syns jeg jo var naturlig, hvis det er en man har hjulpet. Det tror jeg er noe Eirik har fortalt meg, at han hadde kontakt med ham, sier kvinnen i avhøret.

I retten har Jensen sagt at han er usikker på om Cappelen noen gang var på småbruket. Cappelen hevder han har vært der flere ganger og har tegnet flere tegninger av småbruket i avhør med Spesialenheten.

Den narkotikasiktede investoren Gjermund Cappelen skal i avhør ha forklart at han hjalp den korrupsjonssiktede polititoppen Eirik Jensen med oppussingen av dette huset i Akershus. Foto: Farid Ighoubah / NRK

– Vi hadde dårlig råd

Tidligere denne uken kom det fram at Spesialenhetens forbruksanalyse av Jensens økonomi, som altså var delt med samboeren i de fleste av årene, viser et overforbruk på 1,67 millioner kroner gjennom hele perioden.

Jensens forsvarer John Christian Elden mener på sin side tallene går i null, og reagerte også på at det ikke er gjort en egen analyse av Jensens økonomi.

Verdien på oppussingen av Jensens bad i Akershus skal ifølge Spesialenheten ha vært rundt 300.000 kroner. Spesialenheten mener Cappelen tok regningen. Foto: Privat / NRK

I retten torsdag sa kvinnen paret hadde helt separat økonomi. Samtidig skjønner hun ikke hvorfor det er hevdet at Jensen hadde så god råd.

– Jeg stusser over påstandene om at han skal ha hatt millioner. Noe av det som var tungt med å bo på gården var at vi hadde dårlig råd fordi vi puttet alle pengene våre inn i gården. Vi hadde ikke råd til ferie eller noen ting, sier kvinnen, som sier hun ikke var opptatt av å ha ting skriftlig i forbindelse med boligkjøp og lignende.

– Nei. Jeg stolte på ham, og det gjør jeg fremdeles, for å si det sånn, sier hun i avhøret.

Flere i retten la merke til at Jensen tørket noen tårer da ekssamboeren fortalte om vanskelige tider med trang økonomi på gården, og et tøft samlivsbrudd.

Spesialenheten mener Gjermund Cappelen tok regningen for Jensens bad. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensens mor på telefon

Jensens tidligere samboer sier også at hun ikke vet hvor mye penger Jensen fikk i arv, men at det kunne hende han fikk noen penger fra foreldrene sine.

Senere torsdag skal Spesialenheten gjennomgå forklaringen til Jensens mor, blant for å komme til bunns i dette spørsmålet.

Eirik Jensen sier Gjermund Cappelen aldri har vært på småbruket. Likevel har Cappelen tegnet disse tegningene av eiendommen i avhør. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Jensen har hevdet at arv og bilsalg kan forklare noe av overforbruket. Hans tidligere samboer sier hun husker at Jensen kjøpte og solgte mange biler, men tror ikke Jensen tjente penger på dette.

– Det har aldri vært noen voldsomme greier som gjør at jeg tenker at det er noe som ikke stemmer. Jeg har veldig tillit til at dette gikk skikkelig for seg, sier kvinnen.

– Jeg tror ikke det genererte så mye penger, men ikke så store tap heller. Jeg kan ikke si at det var noen stor gevinst, men jeg vet ikke helt, sier kvinnen, som mot slutten av avhøret oppsummerer hvordan hun ser på saken mot sin da korrupsjonssiktede ekssamboer.

– Altså, det som er «bottom line», hvis jeg skal forklare meg etter så mange år, så har jeg null grunn til å tro å mistenke at han har gjort noe galt, sier kvinnen.