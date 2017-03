Elden uenig i overforbruk på 1,67 millioner: – Ville ikke kjøpt aksjer i denne sjappa

Fokuset i rettssaken i Oslo tingrett er nå rettet mot den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen. Den kommende uken skal blant annet Jensens privatøkonomi gjennomgås, i tillegg til at flere politivitner skal forklare seg om informantbehandling.

Spesialetterforsker Ann Elisabeth Bøenf fra Økokrim tok mandag for seg Jensens privatøkonomi i perioden 2004 til 2013.

Bøen sier privatforbruksanalysen viser at Jensen har hatt et overforbruk i alle år fra 2004 til 2011, da han bodde med en tidligere samboer, og fra 2011 til 2013, da han bodde alene.

Det totale overforbruket til er på 1.666.000 kroner i hele perioden, ifølge Bøen.

Oppjustert

Det er tidligere opplyst at Jensens overforbruk i tiltaleperioden var på om lag 1,4 millioner kroner, men Bøen sier senere undersøkelser har vist at det faktiske tallet er enda høyere. Spesialenheten for politisaker mener narkosmugleren Gjermund Cappelen var Jensens kilde til kontanter.

Cappelen har forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj han bidro til å smugle, helt tilbake til 1993. Spesialenheten for politisaker har imidlertid kun tatt ut tiltale for det de mener de kan bevise i retten, og tiltalen går derfor ikke lenger tilbake enn til 2004.

Jensen nekter for at han skal ha mottatt penger fra Cappelen, bortsett fra ved et tilfelle der han fikk tilbake om lag 30.000 kroner som var tilbakebetaling for et lån. I retten har Jensen blant forklart at han opererte med en omfattende kontantøkonomi, blant annet av sikkerhetshensyn.

Fikk ikke inn penger på biler

Jensen har også forklart at han tjente penger på en rekke aktiviteter opp gjennom årene, som ålefiske og dykkeroppdrag, samt overførsler fra sin mor.

– Pengene har kommet fra kjøp og salg av alt mulig rart. Jeg drev i mange år som dykker, og hadde en kontanttilgang. Jeg drev en periode med ålefiske i Oslofjorden, og det ga også noen kroner, sier Jensen.

Jensen har også fortalt at han kjøpte og solgte motorsykler i tiltaleperioden, men har selv erkjent at denne virksomheten stort sett var et tapsprosjekt.

Bøen la mandag frem en omfattende oversikt over biler, motorsykler og tilhengere Jensen og hans tidligere samboer har kjøpt og solgt siden 2004. Ifølge Bøen har man kunnet funnet ett tilfelle der Jensen har tjent penger på virksomheten.

Elden uenig i analysen

Bøens oversikt at Jensen og samboeren har kjøpt biler for to og en halv million i perioden. Samtidig er det bare solgt og byttet inn biler for om lag 1,2 millioner kroner i denne perioden.

Tingrettsdommer Kim Heger spør Jensens forsvarer John Christian Elden om han ville sagt at en bilforretning som opererte med slike tall gikk bra eller dårlig.

– Jeg ville ikke kjøpt aksjer i denne sjappa her, svarer Elden, til latter fra salen.

Eirik Jensens forsvarer er helt uenig i analysen fra Spesialenheten, og viser blant til at det kan eksistere bilsalg som ikke er er funnet igjen i løpet av tiårsperioden. I tillegg viser Elden til at det også finnes biler som fortsatt er i enten Jensen eller samboerens eie.

Elden er også svært kritisk til hvorfor tallene for Jensen og hans tidligere samboer ikke er brutt ned hver for seg. Etter å ha gått gjennom tallene til Bøen for Jensen alene mener han de viser at Jensen kun står bak 650.000 kroner av det angivelige overforbruket.

Bøen er uenig i denne summen, men kan ikke gi et klart svar på hvorfor det ikke er gjort en egen forbruksanalyse som bare gjelder Jensen, ut over at det er enklere å se de to økonomiene i sammenheng.

Elden har varslet at han vil stevne en egen revisor som skal forklare hvordan Jensens forsvarere ser på tallene senere i saken.