Trond Giskes oppførsel har vært usedvanlig mye omtalt i norske medier den siste måneden. Her er en gjennomgang av noen av de viktigste hendelsene i saken, i kronologisk rekkefølge.

7. desember

Dagens Næringsliv omtaler lekkasjer fra et møte i Aps stortingsgruppe. Ifølge avisa skal Anniken Huitfeldt, leder av Aps kvinnenettverk, ha advart partifeller mot å bruke rykter om seksuell trakassering som ledd i en maktkamp i partiet. Saken starter en debatt om partiets håndtering av #metoo-kampanjen, og hvilke signaler partiledelsen sender til mulige varslere.

21. desember skriver Huitfeldt i en SMS til NTB at det ikke medfører riktighet at hun advarte mot å bruke varslinger som en del av en maktkamp.

13. desember

Dagens Næringsliv skriver at «Ap-ledelsen har fått flere varsler» om Trond Giske. Saken er basert på anonyme kilder, og hendelsene er ikke verken sted-eller tidfestet. Saken inneholder heller ikke kommentarer fra noen som føler seg fornærmet. Den mest konkrete av de tre omtalte episodene dreier seg om en SMS sendt til en ung kvinne i AUF.

14. desember

Aps partikontor viser til DN-saken, og påpeker at det på det tidspunktet ikke var snakk om konkrete varsler, men «opplysninger».

Samme dag publiserer VG sin første sak om Trond Giske. Saken, som handler om «bitter konflikt i Ap», inneholder flere detaljer om SMS-en til det da 19 år gamle AUF-medllemmet, hvor Giske spør hvor det er fest på hotellet i etterkant av en festmiddag i partiet. Av saken går det fram at AUF-leder Tonje Brenna diskuterte meldingen med daværende partisekretær Raymond Johansen. Johansen skal ha vært fornøyd med Giskes forklaring.

Kvinnen sier til VG at hun ikke opplevde SMS-en som problematisk. Hun er også kritisk til at VG omtaler saken.

15. desember

Dagen etter publiserer Dagbladet et intervju med kvinnen som er omtalt i VG-saken. Hun gjentar at hun ikke opplevde SMS-en som upassende. Kvinnen er også svært kritisk til VGs fremstilling av saken.

Jonas Gahr Støre møter i Politisk kvarter på NRK og snakker om påstandene mot Giske for første gang. Støre avviser at Giske har opptrådt upassende.

– Etter det jeg har lest i avisene, vil jeg avvise det. La meg understreke det, at om man skal behandle saker, så må det være en sak, noen som står fram. De må være trygge på at de kan gjøre det, og det er ikke tilfelle i de sakene avisene her har omtalt, så det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Støre avviser samtidig at det pågår en maktkampt internt i Arbeiderpartiet. Støre påpeker også at partiet har nulltoleranse for trakassering og upassende oppførsel.

Ifølge Filter Nyheter får Dagens Næringsliv og VG samtidig kritikk fra flere hold for å publisere artikler basert på anonyme kilder, uten at det er dokumentert noen alvorlige episoder knyttet til Giske.

20. desember

Trond Giske har fått stadig flere tilfeller av påstått «dårlig oppførsel» presentert mot seg. Foto: NRK

Dagens Næringsliv skriver at Trond Giske skal ha blitt kalt inn på teppet til Jonas Gahr Støre, for å konfrontere ham med minst fire nye varsler om upassende oppførsel. Ifølge avisa har flere av kvinnene sentrale roller i partiet. De skal også ha fortalt sine historier direkte til Støre. Det fremgår av saken at det dreier seg om flere tilfeller av påstått «dårlig oppførsel».

DN-saken siteres i en rekke nettaviser. Avisa skriver også at det kommende møtet er en del av en formell prosess, der Giske skal få framlagt dokumenter «som kan få alvorlige følger for hans fremtid som nestleder».

Samme dag publiserer VG en artikkel der sju nøkkelpersoner i Oslo Ap går ut med et opprop om Metoo-kampanjen. I oppropet beskriver blant annet en giftig partikultur. Det heter også at det kjennes ubehagelig å uttale seg i media, fordi «alt kan tolkes inn i potensielle maktkamper». Oppropet tolkes som et relativt åpenbart stikk til Anniken Huitfeldt og partisekretær Kjersti Stenseng.

I etterkant av artikkelen snakker to av Oslo-politikerne bak oppropet – Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap og Rina Mariann Hansen, kulturbyråd – live om oppropet på Dagsrevyen. Mange merket seg at Hansen tilsynelatende demonstrativt unnlot å svare på om hun har tillit til Huitfeldt og Stensengs håndtering av varslene.

Støre skriver på Facebook at han ikke vil kommentere enkeltsaker, men påpeker at alle varsler blir tatt på alvor.

Samme dag får NRK bekreftet at flere av kvinnene som varslet om Giske skal ha gått utenom partisekretær Stenseng, fordi hun regnes som en støttespiller for Giske. Giske selv er foreløpig taus.

21. desember

Jonas Gahr Støre sender ut en pressemelding om at han har sagt fra til Giske om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. I pressemeldingen beklager Giske selv at han har «opptrådt på en måte som har vært belastende».

Flere medier melder at Trond Giske er innkalt til et møte med partileder Jonas Gahr Støre. Møtet skulle omhandle fire varsler som ikke tidligere var kjent, fra blant andre kvinnelige politikere i Ap.

I anonyme interjvuer med Aftenposten sier sentralstyremedlemmer i Ap at Oslo Ap forsøker å skade Giske gjennom en svertekampanje.

Trond Giske opptrer på Dagsrevyen der han beklager at hans oppførsel oppfattes som upassende.

22. desember

VG omtaler at i et opprop signert syv medlemmer av Oslo Ap, beskrives en partikultur «der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media ettersom alt som sies tolkes inn i potensielle maktkamper». Videre skriver Ap-medlemmene at dette kan skape en «giftig partikultur». Anniken Huitfeldt ville også være med på Metoo-opprop, men fikk ikke lov til å være med i oppropet.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap sa til NRK at det var naturlig at Oslo Ap sto som avsender av budskapet i oppropet.

Den 22. desember sier partileder i AP Jonas Gahr Støre at Trond Giske ikke har mye å gå på etter en pressekonferanse om Giske-saken. Foto: HELGE CARLSEN / NRK

Flere kvinner har varslet om «ubehageligheter med seksuell karakter» knyttet til nestleder Trond Giske, og Støre sier han har gitt Giske en klar advarsel.

Den tidligere AUF-eren har varslet om uønsket oppmerksomhet fra Trond Giske. Til avisen Nordlys forteller hun mer om innholdet i varselet. Giske-varsleren som har vært i AUF tidligere sa at han ble svært pågående og intens.

Aps leder Jonas Gahr Støre sa om Giske at han har ikke så mye å gå på:

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, blir sykmeldt.

På sin egen Facebook-side skriver Trond Giske denne dagen at han nå sykmelder seg:

Internt Ap-dokument: Giske kan ha brutt likestillingsloven: Et internt Ap-dokument viser at en jurist og en psykolog som ble hyret inn av partiet, mener Giske kan ha brutt likestillingsloven. Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken.

23. desember:

Aps leder Jonas Gahr Støre kaller inn til møte om Giske-saken: Ap-lederen kaller inn til ekstraordinære møter i partiets sentrale organer i januar i kjølvannet av Giske-saken. – Vi må jobbe for å samle oss, sier Støre.

Dagens Næringsliv omtaler at varsler kritiserer Aps håndtering: En av kvinnene som har varslet Ap-ledelsen om Trond Giskes oppførsel, beskriver ledelsens håndtering som «en stor belastning».

Så senker julefreden seg.

Det er stort sett medie-pause i Giske-saken på julaften og de første romjulsdagene.

28. desember

Hadia Tajik skrev om saken i et Facebook-innlegg som omtales denne dagen. Tajik er bekymret for at varslere ikke blir godt nok ivaretatt av Arbeiderpartiet. På Facebook skrev hun blant annet: «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist,». Hun tok opp håndtering av varslere med partiledelsen.

30.desember

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap her på talerstolen. Hun hadde møte hjemme hos seg om Giske-saken. Foto: Arbeiderpartiet

VG omtaler at etter varslerne hadde krevd at partisekretær Kjersti Stenseng skulle holdes utenfor håndteringen av varslene mot Trond Giske, valgte Jonas Gahr Støre å holde konfrontasjonsmøtet med Giske ikke bare sammen med partisekretæren - men også hjemme hos henne.

1. januar

Trond Giske fritas fra verv som nestleder: Ifølge partileder Jonas Gahr Støre er han «i lys av den krevende situasjonen» blitt enig med Giske om at «han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid,» heter det i en pressemelding fra Ap.

Giske slår tilbake på Facebook: – Det har kommet grunnløse og falske varsler, skriver han på sin Facebook-side.

2. januar

Jonas Gahr Støre forteller i Politisk kvarter at han tror på varslerne og at det har kommet flere etter at Trond Giske beklaget oppførselen sin i Dagsrevyen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier på Politisk kvarter at det har kommet flere varsler om Trond Giske. Du trenger javascript for å se video. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier på Politisk kvarter at det har kommet flere varsler om Trond Giske.

Arbeiderpartiet har mottatt nye varsler om nestleder Trond Giskes oppførsel. Det bekrefter partileder Jonas Gahr Støre.

Under partiets krisemøte på Youngstorget var sentralstyret samlet for å diskutere håndteringen av varslene som har kommet inn. Giske var selv ikke tilstede på møtet.

Nestleder Hadia Tajik trosset partilederen og leste høyt fra varslene under møtet, etter en forespørsel fra varslerne selv. Enkeltsaker ble for øvrig ikke ytterligere diskutert.

Støre understreker at fremtiden til Giske fortsatt er uavklart og at det er han som skal ta den endelige beslutningen om hvorvidt han får fortsette i ledelsen i Arbeiderpartiet.