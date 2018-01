Ap-veteran vil løfte varslerhåndtering vekk fra partiledelsen

Gro Balas (67) har lang fartstid i politikken, blant annet som tidligere leder av Aps kvinnenettverk. Allerede før Giske-saken sprakk i norske medier før jul, advarte Balas mot å mistenkeliggjøre dem som vurderte å varsle om ubehagelige opplevelser i Arbeiderpartiet.

Ap-veteran Gro Balas mener Arbeiderpartiet bør vurdere nye retningslinjer for å håndtere varslersaker. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Etter hvert som påstandene mot Ap-nestleder Trond Giske har blitt flere og mer konkrete, har Ap-leder Jonas Gahr Støre flere ganger sagt at det skal være trygt å varsle i partiet.

Balas presiser at hun synes Støres uttalelser, blant annet på gårsdagens pressekonferanse, er et skritt i riktig retning.

Likevel er hun ikke overbevist over at dagens system for å håndtere varslersaker fungerer optimalt.

– Når mennesker med mye makt, enten man er valgt som partisekretær eller i dette tilfellet også leder, sitter og behandler varslersaker, så vil det alltid utløse en form for mistenkeliggjøring rundt at dette handler om maktkamp, sier Balas i Dagsnytt 18.

– Skitt og prat

Balas, som i dag er varamedlem i Oslo bystyre, sier hun vil fremme et nytt forslag for varslerhåndtering på Oslo Arbeiderpartis årsmøte i mars.

– Jeg mener man både sentralt og i fylkene bør opprette en form for varslerråd. Dette finnes allerede i mange bedrifter. Det kan bestå av litt eldre personer, og noen med juridisk kompetanse.

– I tillegg bør det være en eller to som har tillit og er valgt inn gjennom et sekretariat. Disse kan saksbehandle varslene som kommer inn, og ivareta varslene i første omgang, sier Balas.

Tirsdag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han tror på varslerne i Giske-saken. Samtidig la han til at Giske skal få mulighet til å komme med sin side av saken før partiledelsen konkluderer.

Balas er enig i at det til syvende og sist må være partiledelsen som får siste ord i saken.

– Det er selvfølgelig partiledelsen som må avgjøre sakene, men det å drive saksbehandlingen fra a til å, når det oppstår så mye skitt og prat før sakene er avgjort, det tror jeg vi vil være tjent med å slippe.

Den siste måneden har det kommet en rekke påstander om Ap-nestleder Trond Giskes oppførsel. Giske har vært sykmeldt siden 22. desember, og er fritatt fra vervet som nestleder inntil videre. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Får håpe det er troverdig

Onsdag kveld la Aftenposten ut en kronikk, skrevet av en av kvinnene som har tatt kontakt med Arbeiderpartiet angående tre episoder som involverer Trond Giske fra 2008 og 2009.

Ifølge kvinnen var episodene en av grunnene til at hun forsvant ut av politikken rundt samme tid. Kvinnen er også kritisk til Arbeiderpartiets håndtering, og mener hun ble stående igjen fullstendig alene i etterkant.

Giske, som for tiden er sykmeldt, har gjennom sin rådgiver Bård Flaarønning svart på påstandene. Flaarønning skriver blant annet at tilbakemeldinger som den kvinnen kommer med, danner grunnlaget for den sterke beklagelsen Giske kom med før jul.

Giske avviser bestemt påstandene som fremkommer i kronikken.

Balas sier på generelt grunnlag at det er viktig at kvinnen ivaretas på en god måte.

– Jeg vet ikke hvem denne varsleren er, eller hva dette varselet dreier seg om. Men jeg vil oppfordre min partiledelse og alle som står rundt henne til å ta vare på henne. Denne saken er ikke over. Den har vart lang tid, den er en form for langpining, og disse varslerne må ivaretas. Det har flere forsikret om lenge, så får man håpe det er troverdig, sier Balas.

