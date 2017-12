Flere skal ha unngått Aps partisekretær da de varslet om upassende oppførsel

Ifølge kilder NRK har snakket med, håndterer nå Ap-leder Jonas Gahr Støre flere varsler fra kvinner som mener at de har vært utsatt for upassende oppførsel fra partiets nestleder, Trond Giske.

Flere av kvinnene som har kommet med varsler har ifølge NRKs opplysninger bedt om at Stenseng ble holdt utenfor varslingsprosessen.

Bakgrunnen skal være at de opplever at Stenseng er en for nær støttespiller til Trond Giske. Rutinen i Ap er at det er partisekretæren som håndterer varsler av denne typen, men det skal ikke ha skjedd denne gangen.

Det ønsker ikke partisekretæren å kommentere overfor NRK.

– Alle eventuelle varsler som kommer til Arbeiderpartiet kommer til partikontoret, og jeg er mest opptatt av at varsler skal bli godt ivaretatt, sier Kjersti Stenseng.

Hun ønsker heller ikke å kommentere varslene som eventuelt har kommet inn til Arbeiderpartiet.

– Det jeg er opptatt av er at alle som har opplevd seksuell trakassering og som har behov for å varsle skal gjøre det i Arbeiderpartiet. De skal kjenne seg trygge på at alle varsler blir tatt alvorlig og blir behandlet på en god måte.

Trond Giske har ikke svart på NRKs henvendelser onsdag kveld. Partileder Jonas Gahr Støre skriver på Facebook at han ikke vil kommentere enkeltsaker i kveld, men at han «har full tillit til at partikontoret og partisekretæren håndterer varsler på en skikkelig måte».

Glad for Oslo Ap-opprop

Onsdag skrev syv av toppene i Oslo Ap under et opprop der de sier at det har hersket en giftig partikultur i Arbeiderpartiet, og at de har kviet seg for å uttale seg offentlig om #metoo-kampanjen fordi de frykter at det blir oppfattet som en del av en maktkamp.

– Det jeg er glad for med oppropet, er at de settes fokus på det som er viktigst, og det er at det skal være en partikultur der du kan si fra og varsle. Jeg er glad for at flere stemmer står opp og sier fra.

– Men de hevder at det er en giftig partikultur?

– Og det jeg vil si til dem er at jeg er glad for at de står opp og sier fra til alle som vil varsle at det er trygt å gjøre det.

– Men de sier jo det motsatte av det du sier nå?

– Jeg håper folk opplever en kultur der det er trygt å si fra ...

– De sier de ikke gjør det...

– Det må de stå for. Oslo Ap og oppropet setter fokus på noe viktig, og det er at det skal være en partikultur der det er trygt å si fra. Det er jeg helt enig i. Hvis de ikke opplever den tryggheten i dag vil jeg si at jeg er glad for at de setter fokus på det for det er i fellesskap vi skal skape en trygg og god partikultur i Arbeiderpartiet, sier Stenseng.

– Argumentet om maktkamp en avsporing

Til ankepunktet i oppropet om at folk som uttaler seg om uakseptabel atferd eller seksuell trakassering blir mistenkeliggjort for å være del av en maktkamp, sier Stenseng:

– Det er en avsporing i #metoo-kampanjen og alt som handler om at det skal være trygt å si fra. Det er synd.

– Hvorfor har den debatten sporet av i Arbeiderpartiet?

– Jeg tror det har vært mye spekulasjoner rundt uttalelser, hva som har vært sagt og hva som har vært ment. Hovedproblemet er at folk ikke har sagt fra.

– Er det en giftig partikultur i Arbeiderpartiet?

– Jeg opplever ikke det. Jeg jobber hver eneste dag for at det skal være en trygg kultur i Arbeiderpartiet og at folk skal kunne si fra og bli godt ivaretatt.