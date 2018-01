Giske slår tilbake på Facebook: – Det har kommet grunnløse og falske varsler

Mandag kveld toppet den dramatiske situasjonen i Arbeiderpartiet seg, da det ble kjent at nestleder Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i landets største parti.

Ifølge partileder Jonas Gahr Støre er han «i lys av den krevende situasjonen» blitt enig med Giske om at «han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid,» heter det i en pressemelding fra Ap.

Støre har ikke ønsket å kommentere dette ytterligere, men rådgiver Camilla Ryste opplyser at Støre møter som planlagt i Politisk kvarter på NRK P2 klokken 07.45 tirsdag morgen.

– Tidligere atferd

I etterkant av pressemeldingen fra Ap har Giske selv kommentert fratredelsen i et lengre innlegg på sin egen Facebook-side.

I innlegget skriver Giske blant annet at han har meddelt partisekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre at det er umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en gode måte slik situasjonen er i dag.

– I samråd med partilederen har jeg derfor kommet til at jeg vil tre tilbake fra denne oppgaven på ubestemt tid. Dette vil bli meddelt sentralstyret i et brev, sier Giske.

Giske skriver også at han vil gjenta sin beklagelse for at han har påført andre mennesker «ubehag og problemer», og påpeker at det er snakk om «tidligere atferd».

Giske sier videre at han har gjort feil, og at han ikke alltid har vært bevisst nok på rollen sin.

– Jeg har stor respekt for dem som deler sine historier, alle varsler skal gis en riktig og grundig behandling, sier Giske, før tonen i innlegget skifter karakter.

– Lekket til mediene

Giske følger opp med å skrive at en grundig behandling også innebærer at han får legge fram sin egen versjon av saken.

Det kommer tydelig frem at 51-åringen ikke kjenner seg igjen i alle sakene som er skrevet om hans oppførsel den siste tiden, uten at han går i detaljer på hvilke saker det er snakk om.

– Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.

– Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere, skriver den sykmeldte Ap-politikeren.

Trond Giske har ikke besvart NRKs henvendelser mandag kveld.

NRK har tidligere fortalt at flere varslere skal ha forsøkt å unngå partisekretær Kjersti Stenseng da de varslet om Giskes oppførsel.

Stensengs pressesekretær Ingrid Langerud opplyser at Stenseng ikke er tilgjengelig for å kommentere saken mandag kveld.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener Trond Giskes uttalelser på Facebook viser at han vil forsøke å kjempe for sitt politiske liv. Du trenger javascript for å se video. NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener Trond Giskes uttalelser på Facebook viser at han vil forsøke å kjempe for sitt politiske liv.

– En kraftig motreaksjon

I romjulen bekreftet ledelsen i Arbeiderpartiet at partiets sentralstyre blir kalt inn på årets første arbeidsdag som følge av varsler mot partiets nestleder.

Kvelden før møtet meldte altså Arbeiderpartiet i en pressemelding at Giske fritas fra sitt verv som nestleder. Giske har vært sykemeldt siden 22. desember, dagen etter han første gang beklaget sin oppførsel i Dagsrevyen.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam mener Giskes uttalelser viser at trønderen fortsatt er villig til å kjempe for å gjenopprette tilliten til seg selv og sin stilling som nestleder i partiet.

– Det er en veldig kraftig motreaksjon mot påstandene om hans oppførsel. Det er ingen ydmyk Giske vi ser i denne uttalelsen, mener Takvam.

NRKs politiske kommentator mener det er en risiko for at uttalelsene kan bidra til å eskalere konflikten mellom de ulike miljøene i partiet som står mot hverandre.

Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen. Foto: NRK

– Hele språkbruken er et kraftig motangrep mot dem som har kritisert ham. Det bidrar ikke til å dempe konfliktnivået, heller det motsatte.

Takker for tillit

Politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, mener Giske er en «fighter», og at hans uttalelser på Facebook tyder på at han fortsatt er innstilt på å kjempe for sitt politiske liv.

– Det er bedre for ham å fritas nå, enn å sitte og vente på at sentralstyret skal be ham tre til side i morgen, sier Aglen til NRK mandag kveld.

Giske, som første gang ble valgt inn på Stortinget i 1997, skriver at han håper at avgjørelsen om å trekke seg tilbake gjør det mulig for Arbeiderpartiet å kunne jobbe videre med store politiske spørsmål i tiden fremover.

Han avslutter med å bekrefte at han fortsatt er sykmeldt, og takker for støtten fra dem som har gitt ham omtanke og tillit den siste tiden.

– Det setter jeg stor pris på. Jeg håper fremtiden vil vise at jeg er den tilliten verdig.