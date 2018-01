Varslere ba Tajik lese høyt fra varslene på sentralstyremøtet

Sentralstyremøtet startet klokken 13.00 tirsdag. Arbeiderpartiet har innkalt til pressekonferanse klokken 17.00.

Før møtet opplyste partikontoret til NRK at medlemmene av sentralstyret ikke ville få innsyn i varslene.

Det vakte derfor oppsikt at nestleder Hadia Tajik leste høyt fra enkeltvarsler under møtet. Flere skal ha reagert sterkt på opplesningen, ifølge VG.

NRK får opplyst at flere av varslerne på forhånd skal ha bedt om at Tajik skulle lese opp varslene deres i møtet. Bakgrunnen for dette skal være at de opplever at troverdigheten deres står på spill, og at de derfor ønsket å formidle sine historier direkte til sentralstyret.

– Håpløs situasjon

«De som reagerte på hennes opplesning, fremholder at det å referere fra varsler setter sykmeldte Trond Giske i en håpløs situasjon, fordi han ikke er til stede og kan svare på det Tajik leste opp fra varslere,» skriver VG, som omtalte opplesningen først.

NRK har via Trond Giskes pressekontakt Bård Flårønning spurt hva Giske synes om at Tajik skal ha lest opp fra varslene i møtet.

– Trond er sykmeldt og er derfor ikke til stede på dagens møte eller tilgjengelig for kommentarer til pressen, svarer Flårønning i en SMS til NRK.

Giske skrev på Facebook i går kveld at «det har kommet grunnløse og falske varsler» om ham den siste tiden.

– Sterk kost

VGs kommentator Frithjof Jacobsen mener det er et oppsiktsvekkende skritt fra Tajik å lese opp fra varslene.

– Det forteller at Tajik og to av varslerne ikke har tillit til at den prosessen Støre har lagt opp er nok til å ivareta deres interesser og deres behov for vern. Det er et oppsiktsvekkende skritt og sterk kost, sier Jacobsen til NRK.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit sier det er «usedvanlig modig» av Tajik å trosse partilederen. For Støre blir situasjonen stadig verre, mener hun.

– Nå mister han kontrollen igjen, som han har gjort flere ganger i denne saken, sier Skartveit.

Har kontakt med varslere

Hadia Tajik skrev på Facebook 21. desember at hun er blitt kontaktet direkte av varslere. Hun skrev blant annet at varslene for henne var «rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist».

Flere i partiet har reagert på at Tajik kom med denne beskrivelsen på Facebook, og spesielt at hun understreket det juridiske aspektet.

Tajik har overfor NRK bekreftet at hun har tatt opp håndteringen av varslere med partiledelsen.

Før møtet i dag sa sentralstyremedlem Lise Christoffersen at hun mente det var riktig at sentralstyret ikke skulle få innsyn i varslene.

– Jeg synes ikke vi skal ha direkte innsyn. Anonymitet er viktig. Vi skal ikke være saksbehandlere, men venter at vi får ledelsens vurdering så langt og opplegg for veien videre. Jeg har tillit til at varslingen håndteres etter boka, sa Christoffersen til NRK.