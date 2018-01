Oslo Ap-topp om Giske-varsel: – Jeg får vondt i magen når jeg hører det

Saken om varslene mot Trond Giske tok en ny vending fredag. Line Oma, bydelsordfører for Ap i Gamle Oslo, er den første av Giske varslerne som går ut offentlig med sin historie.

Oma forteller at hun som 23-åring opplevde at Giske, som på det tidspunktet var en 43 år gammel næringsminister, «stakk tunga ned i halsen» hennes mot hennes vilje på en nattklubb i New Delhi i 2010.

Frode Jacobsen sier han er glad for at Line Oma står fram med sin historie om Trond Giske. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frode Jacobsen, leder for Aps fylkeslag i Oslo, kjenner Oma fra Oslo-politikken, men sier han ikke var kjent med Omas historie før hun sto fram fredag.

– Det er sterk kost å høre historien til Line Oma. Jeg får litt vondt i magen når jeg hører det. Hun gir her varslerne et ansikt, og jeg synes det er veldig modig av henne å stå fram, sier Jacobsen i Dagsnytt 18.

– Hun sier hun ble presset opp mot en vegg, og fikk tunga hans ned i munnen. Er du enig i at en statsråd ikke skal oppføre seg slik?

– Jeg har ikke noe behov for å gå inn i den saken, men svaret på det du spør om er åpenbart nei, sier Jacobsen.

Trond Giske avbildet i forbindelse med sitt India-besøk i oktober 2010. Giske møtte blant annet Sigve Brekke i Mumbai, for å snakke om Telenors India-satsing. Foto: Joar Hoel Larsen / NRK

Tror Giske er ferdig

Trond Giske har siden torsdag hatt mulighet til å svare på påstandene fra Oma. Giskes rådgiver Bård Flaarønning sier Giske er sykmeldt, og derfor ikke har anledning til å kommentere saken.

Ap-ledelsen har fredag sittet i krisemøter om fremtiden til Trond Giske. Giske har blitt fritatt fra sitt verv som nestleder på grunn av den siste tidens varsler. Han har beklaget sin oppførsel, men også beskrevet enkelte av varslene som grunnløse.

På spørsmål om Giske kan bli sittende i sin posisjon som Ap-nestleder, svarer Jacobsen at «det er vanskelig å se for seg det nå, gitt det som har kommet frem de siste ukene».

– Men jeg har full tillit til at Jonas Gahr Støre og sentralstyret i Ap håndterer dette på en god måte og kommer til en fornuftig løsning i løpet av kort tid, sier Jacobsen.

VIL FORTELLE: Lokalpolitiker Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen hun har varslet inn til Arbeiderpartiet. Hun håper det vil oppmuntre flere til å si fra. Du trenger javascript for å se video. VIL FORTELLE: Lokalpolitiker Line Oma snakker åpent om Giske-opplevelsen hun har varslet inn til Arbeiderpartiet. Hun håper det vil oppmuntre flere til å si fra.

Stenseng: – Er i sin fulle rett til å fortelle sin historie

Line Oma tok kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre i romjulen for å fortelle sin historie. I motsetning til enkelte andre Giske-varslere – som altså skal ha varslet Ap-ledelsen før Oma – mener hun at hun at hun har blitt godt ivaretatt av partiledelsen.

NRK har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre for å få en kommentar til det Oma forteller. Støre formidler via sin pressekontakt Camilla Ryste at det er Kjersti Stenseng som kommenterer saken.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere hvordan hun vurderer det Line Oma forteller om Trond Giske. Foto: Siv Sandvik

– Oma har selv gått ut med sin historie, og det er hun i sin fulle rett til. Jeg kan ikke kommentere innholdet i saken. Det er nettopp fordi vi skal behandle alle saker konfidensielt, sier Stenseng.

Stenseng ønsker ikke å gå i detalj om den møtevirksomheten som pågikk i Arbeiderpartiet fredag.

– Hvor står dere i prosessen med å vurdere om Trond Giske kan fortsette som nestleder?

– Vi har fullt fokus på å få en rask og forsvarlig behandling av de sakene vi har på bordet. Vi bruker all den tiden vi har på å behandle det ordentlig. Det er også med tanke på alle de som står i en vanskelig situasjon og er berørt i de ulike sakene.

– Tør ikke varsle

Før jul var Jacobsen en av sju Ap-politikere i Oslo som sto bak et opprop om #metoo-kampanjen og seksuell trakassering.

I oppropet, som VG omtalte, kom det frem flere i Oslo Ap kviet seg for å snakke om seksuell trakassering og #metoo-kampanjen, fordi man fryktet at det skulle bli oppfattet som at man deltok i en politisk maktkamp om lederskap i partiet.

Trond Giske er for tiden sykmeldt og fritatt fra sitt verv som nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Dino TRTO / Adresseavisen

Jacobsen mener det er viktig at Oma gir varslerne et ansikt, samtidig som han sier han «skulle ønske at det var unødvendig å gjøre det».

– Hva mener du med det?

– Jeg er glad for at Jonas Gahr Støre så tydelig sa at «vi tror på varslerne». Det skal være lett å stå fram, og det skal være trygt å varsle i Arbeiderpartiet. Derfor blir jeg lei meg og oppgitt når jeg ser hvordan andre bagatelliserer, og skriver at «litt ting tafsing kan ikke gjøre noe», og «sånn har alle opplevd på fester». Det er ikke sånn vi skal ha det.

Jacobsen sier han er glad for at Oma sier hun opplever å ha blitt tatt på alvor av partiledelsen, og gjentar at han har full tillit til Støre og Stensengs håndtering av varslene mot Giske.

Samtidig advarer han nå mot det han opplever som en heksejakt på kvinnene som har varslet i sosiale medier.

– Dessverre får jeg også beskjed om fra tillitsvalgte – senest på vei inn her – at de har hatt kontakt med jenter som etter de siste dagers internettskriverier og sånn, ikke tør å stå fram. De orker ikke å stå i det på grunn av den hetsen vi ser på nettet.