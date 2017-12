Internt Ap-dokument: Giske kan ha brutt likestillingsloven

«Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt, finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2. Handlingene representerer uønsket seksuell oppmerksomhet, og er begått av en overordnet tillitsperson»

Det er konklusjonen av en juridisk vurdering Arbeiderpartiet skal ha fått utført etter å ha blitt varslet om nestleder Trond Giskes oppførsel i konkrete tilfeller av upassende oppførsel.

Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken. Nestlederen beklaget egen oppførsel på NRK torsdag.

Fredag ble Giske sykemeldt.

I dokumentet er seksuell trakassering definert som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Det slås også fast at Likestillingslovens paragraf 8 forbyr denne formen for trakassering.

Jonas Gahr Støre sier i en melding via sin rådgiver Camilla Ryste:

«Vi kommenterer ikke innholdet og vurderinger rundt enkeltsaker. Vi er opptatt av at alle saker skal få en god og grundig videre håndtering».

Tidligere i dag svarte Støre følgende på direkte spørsmål fra VG om han mener Giske har gjort noe kriminelt i forbindelse med det som har blitt avdekket om Giskes oppførsel:

– Vi har ikke ansett at dette er forhold som bør anmeldes.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Giske på vurderingen, men torsdag kom Giske med følgende uttalelse på spørsmålet om han har drevet med seksuell trakassering:

– Jeg opplever ikke at det er det. Det er jo helt åpenbart at noen mener det er upassende og ubehagelig, og det er mer enn nok for meg til å ta det på dypt alvor.

Ap-nestlederen ble fredag kveld sykemeldt. På sin Facebook-side fredag skriver han at presset mot han har blitt svært vanskelig å bære. Han har beklaget oppførselen sin offentlig, men på Facebook legger han til:

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.

Giske måtte stille i møte med Støre og Stenseng

Varslene om at Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske har oppført seg upassende mot yngre kvinner har blitt flere etter at Dagens Næringsliv og flere andre norske medier, blant annet NRK, begynte å omtale saken.

Torsdag sendte partiledelsen ut en pressemelding etter et møte der partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng hadde gått gjennom «varsler som er kommet inn til partiet» med Giske.

Varslene omhandlet upassende oppførsel, også av «seksuelt trakasserende art» fra Giske blant annet mot yngre kvinner.

Torsdag la Giske seg flat og beklaget sin egen oppførsel hos NRK. Nå sier flere i partiet at nestlederen bør trekke seg.

Mener Giske burde vurdere sin stilling

Det har fått flere kvinnepolitikere i Arbeiderpartiet til å gå ut mot Giske.

– Jeg frykter dette kan skade oss, som et likestillingsparti. Kommer det flere historier, noe Giske selv har gitt uttrykk for, blir det svært vanskelig.

– Burde han trekke seg?

– Jeg mener det. Det stilles tydelige krav til ledere og nestledere, spesielt med bevisstheten vi har fått siste tiden, sier kvinnepolitisk ansvarlig i Aust-Agder Vanja Grut til NRK.

Også kvinnepolitisk ansvarlig i Sogn og Fjordane Arbeiderparti sier en kan stille spørsmål ved om Giske allerede burde trukket seg.

Kommentator: – Støre leder et råttent parti

Kommentator Trine Eilertsen i Aftenposten mener Giske burde trukket seg fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet allerede da han la seg flat og beklaget egen oppførsel hos NRK torsdag kveld.

– Det er fascinerende å se Giske si at han regner med det kommer flere historier. Det sier han samtidig uten å trekke seg som nestleder. Det er dypt urovekkende. Skal likestillingspartiet Ap ha en mann som ikke skjønte at dette var et problem før nå? At han ikke trekker seg selv, er ekstremt dårlig dømmekraft, sa hun til NRK fredag morgen.

Så fyrte hun av en bredside mot hele Arbeiderpartiet:

– Dette handler om mer enn bare Trond Giske og hans måte å tilnærme seg yngre kvinner i partiet på. Det fremstår som veldig vanskelig å ha motsetninger i Ap uten at det tolkes inn i en eller annen maktkamp til enhver tid. Det er en usunn kultur som ikke tåler motgang. Jeg synes det er grunnlag for å kalle det en råtten kultur.