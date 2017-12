DN: Varsler kritiserer Ap-ledelsens håndtering av Giske-saken

Dagens Næringsliv beskriver kvinnen de har intervjuet som en av fem personer med sentrale roller i Arbeiderpartiet, som har varslet partiledelsen om upassende oppførsel av seksuell karakter fra nestleder Trond Giske.

– Det er en stor belastning for meg å vite at Trond Giske nå er klar over min varsling uten at det har fått konsekvenser utover en beklagelse i media, sier Ap-kvinnen til DN.

Varsleren sier til avisen at hun kunne ønske hun slapp belastningen med å si fra, men at hun har tenkt på hva andre kunne bli utsatt for dersom hun forholdt seg taus.

Trond Giske er sykmeldt, men hans rådgiver Bård Flårønning skriver følgende i en tekstmelding til NRK:

– Trond Giske er sykemeldt, men har i møtet med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng avvist eventuelle påstander om trakassering. Varslene og gjennomgangen la grunnlaget for uttalelsen som ble lagt fram torsdag ettermiddag.

Via sin rådgiver sier Støre til DN at han ikke vil kommentere enkeltsaker. NRK har forsøkt å komme i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre om denne konkrete saken, uten hell.

Lørdag formiddag spurte imidlertid NRK Støre om hvordan han har behandlet varsler fra tidsrommet 2014 til 2017.

– Jeg kommenterer ikke enkeltvarsler. Jeg har hatt gjennomgang av noen som jeg oppsummerte i kritikken jeg formulerte mot Giske. Jeg vil ikke kommentere eventuelle enkelttilfeller etter dette, annet enn å si at de som har historier å fortelle, og de som har fortalt historier, skal være trygge på at de blir tatt godt imot og kommer til å bli vurdert.

– Er du fornøyd med den måten du har håndtert prosessen med varslene på?

– Jeg har gjort dette etter beste evne, og forsøkt å legge vekt på særlig respekt for dem som har varslet. Så har jeg også ansvaret for å lytte til dem det blir varslet om. Det må være respekt også den veien, også gjøre min helhetsvurdering. Det har jeg gjort til nå, og det fortsetter jeg å gjøre. Det er mitt ansvar, sier Støre.

Redegjorde i pressemelding

Varslene som har havnet på Støres bord etter flere saker om Giskes oppførsel i mediene den siste tiden, førte torsdag til at Ap-lederen kalte sin nestleder inn på teppet. I en pressemelding etter møtet redegjorde Støre for samtalen han og partisekretær Kjersti Stenseng hadde med Giske:

«Jeg kan av hensyn til de berørte ikke kommentere enkeltsaker. Men jeg har understreket alvoret i situasjonen når partiet mottar slike varsler. Jeg har sagt fra til Trond om at han har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. Trond har overfor meg uttrykt at han tar inn over seg alvoret og at han forstår at han har opptrådt på en måte som har ført til disse reaksjonene».

Samme kveld stilte Trond Giske opp i Dagsrevyen, der han beklaget sin oppførsel.

BEKLAGET: Se Dagsrevyen-intervjuet med Ap-nestleder Trond Giske.

– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for, sa Giske, og understreket at han ville jobbe for å fortjene ny tillit.

– Jeg tenker at en sånn situasjon svekker tilliten til meg. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjenreise tilliten. Det er bare tiden som vil vise om jeg kan lykkes med det.

Visste ikke at Stenseng var med

Ifølge DN var den aktuelle kvinnens varsel et tema på møtet mellom Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Kjersti Stenseng på torsdag, men det har ikke lykkes NRK å få dette bekreftet.

Ap-kvinnen sier til DN at hun hadde bedt Støre om ikke å ta med seg Kjersti Stenseng i et møte om varselet, og at hun først via pressemeldingen ble klar over partisekretæren likevel hadde deltatt.

DELTOK I MØTET: Jonas Gahr Støre tok med seg partisekretær Kjersti Stenseng i møtet med Giske, selv om kvinnene som varslet ikke ønsket at hun skulle være til stede. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ifølge avisen ble hun informert om partikontorets konklusjon kort tid før pressemeldingen ble sendt ut, men flere av de andre kvinnene som har varslet skal først ha fått høre om konklusjonen da meldingen ble omtalt i mediene.

– Det kom ingen tilbud om mer oppfølging. Det virker nå som saken er ferdig behandlet og at dialogen med oss som varslere er avsluttet, med mindre vi gir spesifikt uttrykk for et behov for dialog, sier kvinnen til DN.