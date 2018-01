Stenseng: Nettavisens Giske-«notat» ikke dekkende for sakene

Torsdag kveld publiserte Nettavisen en sak om det de beskriver som et «internt notat» om varslene Arbeiderpartiet har mottatt om nestleder Trond Giske.

Kort tid etterpå meldte VG at partiledelsen avviste at dokumentet var utarbeidet av Ap. Også varslere VG var i kontakt med sa at gjengivelsen i notatet som Nettavisen publiserte, ikke var korrekt.

– Ikke dekkende

– Dette er helt absurd. Jeg mangler ord. Mitt varsel er helt feil gjengitt, sa en av dem til avisen. En annen sa at det var «vondt å lese en forfalsket og sminket versjon» av det hun «i fortrolighet har varslet til Arbeiderpartiet».

Fredag formiddag skriver partisekretær Kjersti Stenseng på Facebook at notatet Nettavisen har gjengitt, ikke har noe med partikontoret å gjøre.

«Det er heller ikke dekkende for sakene», understreker Stenseng.

– Ingen kjennskap

Videre skriver partisekretæren at hun mener publiseringen av det angivelig interne notatet gjør situasjonen enda vanskeligere for alle involverte.

«Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra. Det som bekymrer meg mest er at saken til Nettavisen gjør den allerede vanskelige situasjonen for de berørte enda vanskeligere. Jeg er også urolig for at dette hever terskelen for andre som har historier de ønsker å fortelle til oss», skriver hun.

Nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen, som også har vært med på å skrive saken, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse. I går kveld sa han imidlertid til VG at Stenseng sier noe annet til dem enn hun sier til Nettavisen.

– Ingen formening om innholdet

– Vi har fått vite at det er galt å kalle det et internt partinotat, men har fått vite at det er et internt notat. Vi skrev først at det var et internt partinotat, men har nå endret dette til et internt notat, sier nyhetsredaktøren til avisen.

Han legger til at beskrivelsen av varslene i notatet er et sammendrag som gir et «riktig bilde», men at de er klar over at det er «enkelte detaljer som er utelatt.» Fredag ettermiddag sier Stephansen til Medier 24 at de ikke kontaktet noen av varslerne før de publiserte saken.

Til Nettavisen sa Kjersti Stenseng torsdag kveld følgende om innholdet i notatet:

– Det jeg sa til VG var at om Nettavisen omtaler dette som et «partidokument», så måtte det være fabrikkert. Når Nettavisen nå kaller det et «internt notat», har jeg ingen formening om innholdet i det.