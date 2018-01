Giske trekker seg som Ap-nestleder: Avviser at Støre ba ham om å gå av

Det har stormet voldsomt rundt Trond Giske den siste måneden, etter at flere varsler om upassende oppførsel.

Giske ble sykmeldt 22. desember, og første nyttårsdag ble det kjent at Giske var fritatt fra sitt verv som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid.

Giske skriver søndag kveld på sin Facebook-profil at han i samråd med sin nærmeste familie har kommet til at han nå går av som nestleder på «varig basis».

– Rammer de jeg er mest glad i

Giske skriver også at han stiller sin plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon (finanspolitisk talsmann, journ.anm.) til disposisjon for stortingsgruppa, og at han har orientert partiledelsen om avgjørelsen.

– Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver Giske.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har rådet Giske til å trekke seg fra sin stilling. Her er han sammen med partisekretær Kjersti Stenseng, på pressekonferansen i etterkant av tirsdagens sentralstyremøte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil imøtegå det jeg mener er uriktig

Giske skriver videre at den andre grunnen til at han nå trekker seg, er hensynet til Arbeiderpartiet og at partiets arbeid politikk har vært lammet den siste tiden.

Videre skriver 51-åringen at håper avgjørelsen om å trekke seg skal gi trygghet for en god behandling av varslene som skal behandles i partiet.

Giske gjentar også det han tidligere har gitt uttrykk for; at han mener at deler av det som har blitt varslet inn er uriktig.

– Jeg ser frem til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig. Jeg ber samtidig igjen om unnskyldning for ting jeg har gjort som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for.

Trond Giskes rådgiver Bård Flaarønning opplyser til NRK at Giske ikke ønsker å kommentere saken, ut over det han har skrevet på Facebook. Den profilerte Ap-politikeren avslutter sitt Facebook-innlegg med å med å meddele at han ikke er ferdig i politikken.

– Jeg håper at min beslutning vil skape ro rundt det partiet jeg er glad i, og ser frem til at jeg etter endt sykmelding skal fortsette innsatsen for velgerne mine i Trøndelag og for Arbeiderpartiets politikk i årene som kommer.

Politisk kommentator Magnus Takvam om Giskes avgang Du trenger javascript for å se video.

Støre: – Jeg rådet Giske til å trekke seg

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter i en pressemelding at han har blitt orientert om at Giske trekker seg som nestleder. Det går fram av pressemeldingen at det er en avgjørelse Giske er enig i.

– Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen. Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier partileder Jonas Gahr Støre til NRK.

Støre sier til NRK at han allerede i samtalen de to hadde 1. januar ga Trond Giske et klart råd om å gå av.

Arbeiderpartiets pressemelding om Giskes avgang. Foto: Skjermdump / Arbeiderpartiet

NRK vet at Støre allerede i forkant av søndagens utspill hadde kommet til at Giske ikke lenger hadde partiets tillit. Giske avviser imidlertid at han ble presset av Støre til å gå av.

Han sier avgjørelsen om å trekke seg ble fattet på et selvstendig grunnlag. Samtidig erkjenner han at muligheten om å trekke seg på permanent basis kan ha blitt luftet i løpet av dialogen med partiledelsen. Dette var også et av alternativene som han «selvfølgelig» har vurdert selv også, opplyser Giske til NRK.

Tajik vil ikke kommentere

Arbeiderpartiets andre nestleder, Hadia Tajik, har tidligere beskrevet varslene mot Giske som rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist.

I tirsdagens sentralstyremøte, der varslersakene skulle behandles, leste Tajik opp enkelte av varslene i plenum. Dette til tross for Støre i utgangspunktet ikke ønsket å gå inn på enkeltsaker i møtet. Støre sa i etterkant av møtet at Tajiks avgjørelse kan sette press på andre som har varslet.

Tajiks rådgiver, Edina Ringdal, sier at Tajik søndag kveld ikke ønsker å kommentere Giskes avgang, men viser til Støres uttalelser.

VAR PRAKTIKANT: Line Oma var 23 år gammel og nyansatt praktikant ved Norges ambassade i New Delhi i 2010. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Sto frem som Giske-varsler

Line Oma ble fredag den første av kvinnene som har varslet om Giskes oppførsel som har stått fram med sin historie.

Oma var 23 år gammel og praktikant ved den norske ambassaden i New Delhi i India, da hun møtte den da 43 år gamle næringsministeren, som var i landet på offisiell utenlandsreise.

Ifølge Oma skal Giske blant annet ha presset henne opp mot en vegg og kysset henne mot hennes vilje. Oma sier hun har gått ut med sin historie for å gi varslerne et ansikt. Hun oppfordrer også flere til å varsle, og sier hun ønsker seg et arbeiderparti med ledet av folk vi kan ha tillit til.