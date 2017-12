Støre om anklagene: – Giske har ikke opptrådt upassende

VG skrev denne uken om interne konflikter i Arbeiderpartiet, den ene som følge av flere SMSer Trond Giske skal ha sendt til et AUF-medlem i 2011.

Det tidligere AUF-medlemmet sier selv til avisa at hun ikke opplevde meldingen som et problem da, og heller ikke gjør det i dag.

Samtidig skal stemningen i partiets stortingsgruppe være så anspent at to medarbeidere begynte å gråte da de skulle beskrive situasjonen overfor VG.

Tidligere denne uken skrev også Dagens Næringsliv at Ap-ledelsen har fått flere reaksjoner på upassende adferd fra Trond Giske, blant annet om de omtalte SMS-ene.

Anniken Huitfeldt, som har ledet kvinnenettverket i Ap siden 2007, gikk ifølge DN forrige onsdag og advarte mot å bruke rykter om trakassering i interne maktkamper.

Ap-nestleder Trond Giske har så langt ikke villet kommentere påstandene om upassende oppførsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avviser maktkamp

Giske har så langt ikke villet kommentert hendelsen selv, men Ap-leder Jonas Gahr Støre var fredag i Politisk kvarter for å snakke om påstandene om en intern maktkamp i partiet og Giskes oppførsel.

Der benektet Støre at det er en maktkamp i partiet.

– Nei, det vil jeg avvise, og jeg kjenner meg ikke igjen i det avisene skriver. Dette handler om det temaet vi har vært opptatt av i høst, «Metoo» og uønsket opptreden og atferd. For oss er det et viktig tema. Som Ap-leder vil jeg si til vår organisasjon at vi har nulltoleranse for trakassering og upassende opptreden, sier Støre.

Jonas Gahr Støre sier det ikke er rart om det hadde vært uro i Arbeiderpartiet, med tanke på avisoppslagene den siste tiden.

– Giske har ikke opptrådt upassende

Støre er opptatt av å få fram at alle i partiet skal føle seg trygge på at man kan stå fram med sine historier, om man ønsker det. Støre sier partiet i den forbindelse har brukt deler av høsten til å gå gjennom sine retningslinjer i slike situasjoner, og kommunisert dette ut til Aps medlemmer.

Når det gjelder påstandene om Trond Giske, sier Støre at han mener dette «ikke er av en slik karakter at det er grunn til å reise det som en sak». I Politisk kvarter fredag viste programleder Lilla Sølhusvik til at ledelsen i Ap skal ha fått opplysninger om sakene DN omtaler, som ligger tilbake i tid.

Samtidig er det ingen som har stått fram som krenket.

– Har Trond Giske opptrådt upassende?

– Nei. Etter det jeg har lest i avisene, vil jeg avvise det. La meg understreke det, at om man skal behandle saker, så må det være en sak, noen som står fram. De må være trygge på at de kan gjøre det, og det er ikke tilfelle i de sakene avisene her har omtalt, så det kjenner jeg meg ikke igjen i.

Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Anniken Huifeldt har hatt sentrale posisjoner i Arbeiderpartiet i flere år. Her er de tre i stortingssalen under presentasjonen av statsbudsjettet for 2015. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Skjønner om det blir uro

På spørsmål om det er riktig at medlemmer i Arbeiderpartiet har blitt advart mot å bruke rykter som en del av en maktkamp, sier Støre at politikk alltid vil være «en innsats for makt posisjoner og gjennomslag».

11. september gjorde Ap et av sine dårligste valg som opposisjonsparti. Støre sier partiet nå står samlet for å være «gode i opposisjon».

– Vi har tapt valg sammen, og vi skal vinne nye valg sammen. Det er den oppgaven vi har, så får vi tåle at mediene skriver om det. Men som sagt, jeg avviser dette.

– Så det er helt feil at det er uro i partiet?

– Jeg skjønner at det blir uro når man ser de oppslagene man leser om i avisen, det er ikke rart, men jeg skal ikke gå inn og kommentere i detalj hva jeg har lest der. Jeg har meninger om det. Men det er avisenes jobb. Jeg svarer på dine spørsmål, sier Støre, og fortsetter:

– Jeg opplever ikke at det er maktkamp i Arbeiderpartiet, og det viktige temaet for meg er å få fram at i en høst der det er et tema hva som skjer på arbeidsplassen, og om du er trygg hvis du er kvinne, og særlig ung kvinne, er mitt svar til deg at «ja, du er trygg, vi skal ta det på alvor».