– Hvorfor skal jeg gjemme meg? Det er ikke oss varslere som har gjort noe galt, sier hun til NRK, og fortsetter:

– For meg føles det riktig å stå frem, samtidig som jeg forstår de som ikke vil det. Jeg vil fortelle alle de andre som har opplevd ting at det er trygt å varsle til Arbeiderpartiet. Jeg har blitt godt behandlet og tatt på største alvor etter at jeg gikk til Jonas Gahr Støre med min historie i romjula.

Hun er en av et ukjent antall kvinner som har varslet partiet om ubehagelige opplevelser med Trond Giske. En av Arbeiderpartiets mest profilerte og mektigste politikere i snart 20 år. Tirsdag ble han midlertidig fritatt som partiets nestleder.

Da Line Omas historie utspilte seg var Giske inne i sitt syvende år som betrodd statsråd i Jens Stoltenbergs regjeringer.

Nattklubb i New Delhi

Det er fredag 29. oktober 2010. Line Oma er 23 år gammel og fersk som praktikant på den norske ambassaden i Indias hovedstad New Delhi. Trond Giske er 43 år gammel, og Norges nærings- og handelsminister på offisiell utenlandsreise.

Klokken 19.30 starter en mottagelse i hageanlegget som hører til ambassaden og ambassadørboligen. En «public diplomacy event», som det heter på diplomatspråket. Mellom 400 og 500 gjester er til stede, inkludert en indisk minister. Trond Giske holder også en tale til selskapet ved 20.30-tiden. Line Oma deltar sammen med mange andre ansatte fra ambassaden.

VAR PRAKTIKANT: Line Oma var 23 år gammel og nyansatt praktikant ved Norges ambassade i New Delhi i 2010. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Foruten jobben som praktikant i utenrikstjenesten, er Oma også medlem av Arbeiderpartiet.

– Derfor synes jeg selvsagt det er kjempestas å få snakke med en statsråd for første gang. Han er til og med fra mitt eget parti. Det er klart det er stort.

– Vi hilser og kommer i snakk tidlig på kvelden, og jeg forteller hvem jeg er og blant annet at jeg har ansvaret for etterfesten den kvelden.

Utpå kvelden drar selskapet fra ambassaden videre til en av de mer ekslusive nattklubbene i New Delhi.

– Hva skjer der?

– Da vi skal forlate stedet presser han meg opp mot veggen. Og stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spør han om jeg skal være med han til hotellet, noe jeg sier nei til.

Oma beskriver overfor NRK opplevelsen som sjokkerende og ubehagelig, og sier hun husker at hun følte på en flauhet der og da.

NRK har snakket med en annen som var til stede på arrangementet, som sier vedkommende så en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant.

AMBASSADEN: I hageanlegget til den norske ambassaden og ambassadør-boligen i New Delhi, deltok både Trond Giske, Line Oma og den anonyme artisten på en mottagelse fredag 29. oktober 2010. Foto: Utenriksdepartementet

– Forstyrret ektepar med klaps på rumpa

NRK har også vært i kontakt med en annen kvinne som deltok på festlighetene denne kvelden.

Kvinnen jobber som artist og var leid inn av ambassaden for å underholde under mottagelsen. Hun ønsker ikke å stå frem med navn nå.

Hun forteller at hun håndhilste på Giske tidlig på kvelden, men utover det ikke snakket med han.

– På et tidspunkt var vi alle på dansegulvet på nattklubben. Jeg danset med mannen min, og så kjente jeg pluselig at noen klapset meg på rumpa. Jeg snudde meg og så til min store overraskelse at der stod næringsminister Giske. Jeg og mannen min danset videre, men jammen meg kom det ikke et klaps til. Da sendte jeg han et lynblikk.

Artisten opplevde dette som så ubehagelig at hun valgte å forlate festen sammen med ektemannen. NRK har også snakket med ham. Han bekrefter sin kones historie.

– Føler meg godt ivaretatt og trodd

Tilbake til Line Oma. Syv år etter opplevelsen med Giske i New Delhi er hun fremdeles aktiv i Arbeiderpartiet, og folkevalgt leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo.

22. desember var hun på de fleste nettavisenes forsider, som en av de første med verv i partiet som tok til orde for at Giske burde gå av som følge av varslingssakene mot ham.

I romjulen varslet hun formelt Arbeiderpartiet om sin egen historie med Giske.

– Jeg opplever å bli tatt på største alvor av Jonas Gahr Støre. Jeg har full tillit til Jonas' håndtering av saken, og føler meg både godt ivaretatt og trodd på.

Oma sier hun varslet fordi hun ønsker å stå side om side med det hun kaller «de andre sterke damene som har sagt at nok er nok i kjølvannet av Metoo-kampanjen».

– Det var riktig å varsle, og jeg ville være med å fylle ut bildet av hva Giske-saken handler om. Det har etter hvert blitt mange varsler, min historie er bare en av flere, og bildet som tegner seg er alt annet enn pent. Jeg er rystet over omfanget og innholdet i historiene jeg har hørt.

– Og slik jeg opplevde ham i India, skal ikke en statsråd som representerer regjeringen og Norge i utlandet oppføre seg. Jeg vil betegne det som et togkrasj av et ministerbesøk, sier hun.

Håper flere vil varsle

Nå håper Oma at flere vil varsle om trakassering eller uakseptabel oppførsel i partiet eller andre steder i samfunnet.

– Jeg har full respekt for at varslere ikke ønsker å stå frem. Alle bør få eie sin egen historie. For min del føles det nå riktig å stå frem. Det er ikke jeg som har gjort noe feil. Det knyter seg ikke i min mage når jeg tenker på det som skjedde for syv år siden, og hvis jeg ikke kan stå offentlig frem som varsler, hvor langt har vi da kommet med metoo-kampanjen. I tillegg driter jeg mengder i konspirasjonsteorier og påstått maktspill. Jeg vil ha politikere som står for noe, og det er mitt kompass, sier hun.

Hun presiserer at hun ikke ønsker noen heksejakt på Trond Giske.

– Det er bare viktig at også varslerne får et ansikt, og oppmuntre andre til å varsle om uakseptabel oppførsel og trakassering.

– Har du et politisk motiv for å stå frem?

– Ja, det har jeg. Jeg ønsker et arbeiderparti ledet av folk vi kan ha tillit til, et parti som kommer styrket ut og som praktiserer sine verdier, og som er tydelig på likestilling og hvordan vi forvalter våre roller. Når vi først rydder i partiet nå, må vi rydde skikkelig.

– Selv om dette først og fremst bør handle om den ukulturen varslerne tar opp, synes jeg også det er bra at andre samtidig tar et oppgjør med en taushetskultur og usunn fløy- og maktkamp der makt settes foran politikken og de verdiene vi representerer, sier Line Oma.

Sykmeldt Giske kommenterer ikke saken

Daværende næringsminister Trond Giske dro til India onsdag 27. oktober 2010, sammen med en stor delegasjon norske næringslivsfolk. Formålet med turen var å få fortgang i handelssamarbeidet mellom de to landene.

SYKMELDT: Aps «fritatte» nestleder Trond Giske har vært sykmeldt siden 22. desember. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Statsråden var blant annet i Bollywood, Indias svar på Hollywood, for å markedsføre og promotere Norge som en lokasjon for indisk filminnspilling. Dagbladets papiravis skrev derfor saken «Minister Giske goes to Bollywood» om statsrådsbesøket.

NRK har siden torsdag gitt Trond Giske mulighet til å svare på påstandene og beskrivelsene fra Line Oma og artisten, og eventuelt gi sin versjon av kvelden i New Delhi.

– Trond Giske er sykmeldt, og har derfor ikke anledning til å kommentere denne saken, sier hans personlige rådgiver Bård Flaarønning til NRK fredag ettermiddag.

21. desember beklaget Trond Giske oppførselen sin etter at det hadde kommet flere varsler om hans opptreden til Arbeiderpartiet. I et intervju på NRK Dagsrevyen sa han blant annet:

– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig.

Beklagelsen kom før blant andre Lina Oma kom med sitt varsel i romjulen.

2. januar ble det kjent at Trond Giske er fritatt fra vervet som nestleder på ubestemt tid. Samme dag skrev Giske på facebook at det har kommet grunnløse og falske varsler mot ham.

– Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider, skrev Giske blant annet.

NRK har spurt Utenriksdepartementet, som har ansvar for alle ansatte på Norges ambassader, om de er kjent med hendelsen. Det svarer ikke pressetalsmann Frode O. Andersen på, men sier:

– UD har ikke mottatt noe varsel om en slik sak, verken i 2010 eller senere. Det er derfor ikke naturlig at vi kommenterer saken.