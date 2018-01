Ap: Giske fritas fra verv som nestleder

I romjula bekrefta ledelsen i Arbeiderpartiet at partiets sentralstyre blir kalt inn på årets første arbeidsdag som følge av varsler mot partiets nestleder.

Kvelden før møtet melder Arbeiderpartiet i en pressemelding at Giske fritas fra sitt verv som nestleder.

– I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Trond Giske og jeg enige om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Ap i kveld.

Giske har vært sykemeldt siden 22. desember, dagen etter han beklaga sin oppførsel i Dagsrevyen.

En kommentar ble lagt ut på Trond Giske sin Facebook-side klokka 21.33. Der skriver han blant annet følgende:

«Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider».

I kommentaren står det videre at en grundig behandling også innebærer at han får legge fram sin versjon.

Overfor NTB har han tidligere avvist at han har utsatt noen for seksuell trakassering.

NRK har vært i kontakt med pressekontakten til partileder Jonas Gahr Støre, som melder at Støre ikke stiller til intervju i kveld.

Partileder Støre er imidlertid gjest i Politisk kvarter klokka 07.45 i morgen tidlig, der han får spørsmål om saken.

Sentralstyremedlem: «Klokt at Giske nå fritas»

Sentralstyremedlem i Ap, Else May Botten, mener det er klokt av partiledelsen å frita Giske fra sitt verv nå.

Sentralstyremedlem i Ap, Else May Botten. Foto: Roar Strøm / NRK

– Jeg forventer at ledelsen går gjennom hele situasjonen på møtet i morgen. Det er klokt at Giske nå fritas fra nestledervervet, svarer Botten på en SMS til NRK i kveld.

Før pressemeldinga ble sendt ut fra partiet, sa et sentralstyremedlem i Ap NTB at hun forventer at styret i morgen setter punktum i saken.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere dette mer før jeg har hørt en redegjørelse om dette i morgendagens møte, sier sentralstyremedlem fra Buskerud, Lise Christoffersen til NRK i kveld.

Kommentator: – Vil trolig bare utsette en vanskelig beslutning

Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Foto: NRK

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, betrakter fritaket som et kompromiss i en vanskelig situasjon.

– Dette er en enighet mellom Trond Giske og Jonas Gahr Støre, og ikke et formelt forum som har besluttet det. Jeg ser det som et slags kompromiss i en veldig vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT. Foto: Jan M. Lillebø / Bergens Tidende

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, mener Giskes fritak fra sitt verv i kveld, kan virke som en utsettelse av et problem.

– Det er fornuftig at han fritas fra vervet, og det ville vært enda mer fornuftig om det skjedde tidligere. Men det gir neppe Ap ro til å jobbe med andre ting. Et slikt midlertidig fritak er trolig bare å utsette en vanskelig beslutning, sier Gudbrandsen.

Saken oppdateres.