Tajik tok opp håndtering av varslere med partiledelsen

Etter flere varsler beklaget Ap-nestleder Trond Giske før jul at han har oppført seg upassende og ubehagelig mot kvinner.

Giske er nå sykmeldt, og det er et kriserammet parti som skal samles til hastemøte i sentralstyret allerede 2. januar.

Både Trond Giskes posisjon som nestleder og partiets behandling av varslere er betente temaer.

– Det er en veldig krevende situasjon partiet står i nå, erkjenner partisekretær Kjersti Stenseng på telefon fra Gålå.

Tok direkte kontakt med Tajik

I et Facebook-innlegg 22. desember (se innlegget nederst i saken) skriver Ap-nestleder Hadia Tajik at hun ble kontaktet direkte av to av varslerne i Giske-saken.

«For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist,» skrev Tajik.

Hun uttrykte også en bekymring rundt ledelsens håndtering.

«I samtale med noen av kvinnene som har varslet forstår jeg at de ikke opplever at de har vært godt nok ivaretatt av partiet. Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også.»

NRK har tidligere omtalt at flere kvinner skal ha gått utenom partisekretær Kjersti Stenseng da de varslet om nestleder Trond Giske. Hun blir ansett som en av Giskes støttespillere.

Ifølge Dagens Næringslivs opplysninger skal varslerne ha opplevd det som et løftebrudd at Kjersti Stenseng var med på møtet der Jonas Gahr Støre konfronterte Trond Giske.

På spørsmål om han har brutt løfter svarte Støre «det er jeg uenig i», ifølge VG.

– Jeg oppfattet det slik at det ikke var et ufravikelig krav, sa Støre til pressen på Stortinget 22. desember.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har i dag henvist alle henvendelser til partisekretær Kjersti Stenseng.

Huitfeldt: Jeg har tillit til håndteringen

HAR TILLIT: Leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, sier hun har tillit til partilederen og partisekretærens håndtering. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tajik har ikke ønsket å utdype Facebook-innlegget overfor NRK, men leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, kommenterer innlegget slik:

«Det er viktig at nestlederen bringer disse bekymringene inn til partisekretær og partiledere slik at varslerne behandles skikkelig. Jeg har tillit til partilederen og partisekretærens håndtering av disse sakene.»

Hadia Tajik bekrefter via sin rådgiver Snorre Wikstrøm at hun allerede har tatt opp dette.

– Tajik bekrefter at hun tok opp dette på skikkelig vis allerede før helgen, sier Wikstrøm til NRK.

Tajik ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Stenseng: – Har gjort det vi kan

PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng erkjenner at Arbeiderpartiet er i en vanskelig situasjon.

Partisekretær Kjersti Stenseng mener partiledelsen har gjort det de kan for å ivareta varslerne.

– Vi har hatt fokus på å følge opp på en god måte. Det skal være trygt å varsle. Den som varsler skal få en god oppfølging. Vi har gjort det vi kan for å forsikre oss om at de som varsler blir ivaretatt på en god måte, sier Stenseng til NRK.

– Hva tenker du om at de da ikke føler seg godt nok ivaretatt?

– Jeg går ikke inn og kommenterer detaljer i saker. Men jeg gjentar at vårt hovedansvar og hovedfokus er å ivareta de som er berørte, de som er i en sårbar situasjon, og gjøre det vi kan for å forsikre at den ivaretagelsen er til stede, svarer Stenseng.

– Har Hadia Tajik tatt varslernes opplevelse direkte opp med deg?

– Hva slags dialog vi har partiledelsen mener jeg hører hjemme der, sier Stenseng.

BEKLAGELSEN: Trond Giske i Dagsrevyen. Du trenger javascript for å se video. BEKLAGELSEN: Trond Giske i Dagsrevyen.