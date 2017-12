Giske-varsler: – Han ble svært pågående og intens

– Han la armene rundt meg og begynte å kysse meg. Han ble svært pågående og intens.

Slik beskriver den tidligere AUF-eren sitt møte med daværende statsråd Trond Giske (Ap) til avisen Nordlys.

Til Nordlys forteller kvinnen om to forskjellige hendelser som hun nå har varslet partiet om. Nordlys skriver at de har sett varselet kvinnen har sendt.

I en e-post til Nordlys bekrefter Giske at han møtte ungdomspolitikeren for mange år siden, men at han husker situasjonen annerledes.

Låste seg inn på do

Kvinnen var tidligere engasjert i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF), og onsdag kveld varslet hun partiledelsen om to tilfeller av seksuell uønsket seksuell oppmerksomhet fra Giske flere år tilbake i tid.

Den da 19 år gamle kvinnen opplevde episodene så ubehagelige at hun trakk seg fra alle verv.

Den første episoden som er varslet skal ha skjedd på et nachspiel i forbindelse med landsmøtet til AUF i Oslo.

– Han la armene rundt meg og begynte å kysse meg. Han ble svært pågående og intens. Han strøk meg over ryggen under skjorta. Jeg husker at jeg ble redd, sier hun til avisen.

Den andre hendelsen hun har varslet om fant ifølge kvinnen sted året etter.

Beklager

Kvinnen reagerer på Aps framgangsmåte da hun varslet partiet, og sier det virker som det er viktigere å slå ring rundt Giske enn å ta vare på dem som har sendt varselet.

I politisk kvarter fredag morgen fikk Støre spørsmål om hvorfor kvinnen ikke hadde hørt noe fra partiets toppledelse.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker av hensyn til konfidensialitet begge veier. Det er tatt kontakt fra partikontoret. Historien har vært berørt, men den forelå skriftlig langt utpå natten, så jeg har ikke sett skikkelig på den, sa partilederen.

Giske sa til NRK fredag formiddag at han ikke kan kommentere enkeltsaker. I en tekstmelding skrev han:

– Jeg har sammen med Jonas Gahr Støre gått gjennom de henvendelsene partiet har fått som angår meg. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende for enkeltmennesker. Det beklager jeg dypt, skriver Giske til NRK.

Han skriver at han er lei seg for å ha «opptrådt på en måte som gjør at hun har opplevd møtet med meg som ubehagelig».

Torsdag måtte Giske forklare seg om blant annet dette og flere andre varsler i et møte med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Der gjorde partilederen det klart at Giske har opptrådt på en kritikkverdig måte.

Ap-nestlederen ble fredag kveld sykemeldt. På sin Facebook-side fredag skriver han at presset mot han har blitt svært vanskelig å bære. Han har beklaget oppførselen sin offentlig, men på Facebook legger han til:

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.