Elden mener Cappelens særordning bryter med loven

19. november 2015 ble Gjermund Cappelen dømt i Asker og Bærum tingrett for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Mens resten av hasjnettverket som ble dømt starter sine ankesaker i lagmannsretten denne uken, har ikke Cappelen fått noen straff ennå.

Det skal først avgjøres 16. oktober 2017, etter at dommen i Oslo tingrett har falt.

ANKLAGER OM SPESIALAVTALE: Eirik Jensen har flere ganger hevdet at påtalemyndigheten og Gjermund Cappelen har inngått en spesialavtale som rammer ham. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er jo en ren taktikk, der de håper Cappelen vil forklare seg negativt om Jensen, sånn at han kan få lavere straff enn han ellers skulle fått i den saken, sier Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden.

Det er uklart hvilket utslag det får å snakke inn andre personer i straffesaker, men en vanlig tilståelsesrabatt er 20 prosent.

Når Gjermund Cappelen starter sin forklaring i Oslo tingrett tirsdag, frykter Elden at Cappelen vil få strafferabatt for snakke Jensen inn i saken.

Cappelen har erkjent straffskyld for tiltalen på innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj. Eirik Jensen nekter straffskyld for medvirkning til hasjsmugling og grov korrupsjon.

– Det er alltid problematisk i en sak når straffen til den personen som kommer med påstander avgjøres ut fra hva han kommer med. Og der han får mindre straff enn han ellers ville fått i Asker og Bærums-saken avhengig av hvor mange flere tonn han tar på seg, sier Elden.

Forsvarer løsningen

FORSVARER LØSNING: Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener saken i Asker og Bærum tingrett bare utgjør en liten flik av helheten. Saken i Asker og Bærum dreide seg om oppbevaring og salg, mens saken i Oslo tingrett handler om smuglingen inn til landet.

– Hvis Cappelen skulle fått straffeutmåling i Asker og Bærum tingrett først, så ville han ikke fått riktig straffeutmåling. Du kunne ikke først gitt 18 år der, når han ikke skal ha så mye som 18 år samlet. For han kan jo ikke gå ned i straff ved ny dom. Det kommer fram momenter i denne saken som vil ha betydning for straffeutmålingen totalt sett, sier de Vibe.

– Hvilken betydning?

– Det vil jeg si mer om når den tid kommer, smiler de Vibe.

Fakta om ankesaken mot Cappelens nettverk Ekspandér faktaboks I november 2015 ble Gjermund Cappelen kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffutmålingen mot Cappelen er utsatt til etter at saken om innførsel av 17 tonn hasj er ferdigbehandlet i Oslo tingrett. Seks andre ble også dømt i Asker og Bærum tingrett. Fem av disse anket straffene, og skal møte i Borgarting lagmannsrett 31. januar: «Brusselgeren» (64): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen.

(64): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen. «Rørleggeren» (52): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen.

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen. «Helsearbeideren» (63): Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen. «Karatelæreren» (46): Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder. «Hedmarksmannen» (49): Arbeidsledig. Dømt for kjøp av 200 kilo hasj, men mener selv det er langt mindre. Politiet fant også to ladde pistoler ved pågripelse. Asker og Bærum tingrett mener han var «hovedmannen i sin egen virksomhet». Dømt til ni år i fengsel. Kilde: NRK

FORKLARER SEG: Gjermund Cappelen inntar vitneboksen tirsdag. Han har erkjent straffskyld for hasjsmugling. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statsadvokat Lars Erik Alfheim bestrider at det er gjort noen avtale for at Cappelen skal vitne negativt om Jensen.

– Han ønsker å fremme sine synspunkter som har vært fremme i denne saken også i utmålingen totalt sett. Det har jeg ikke hatt noen innvendinger imot. Det betyr ikke at vi har inngått noen avtale. Han har rett til en rettferdig rettergang, sier Alfheim.

– Handler det om at han skal ha strafferabatt for å ha samarbeidet med politiet?

– Nei, det handler ikke om det. Det handler om at han skal ha rett til å fremføre sine synspunkter. Det ville han ikke fått om det var utmåling i Asker og Bærum tingrett først.

På rettssakens første dag bekreftet Alfheim at Cappelens medvirkning til etterforskningen kan gi ham en lavere straff.

– Det er ikke straffbart å snakke inn andre involverte. Det er noe rettssystemet vårt setter pris på. Så mye at det kan gi en eller annen form for straffereduksjon. Det er det som litt negativt kalles å «tyste», sa Alfheim.

Elden: Følger ikke loven

Eirik Jensen, som nekter straffskyld, har hevdet at det kan ligge et hevnmotiv bak anklagene. Jensen har også hevdet at Cappelen har inngått spesialavtaler med påtalemyndigheten.

Jensens forsvarer mener ordningen er i strid med loven, og at Cappelen nå får rabatt for hvert kilo han legger på i forklaringen som også rammer Jensen.

– Etter min oppfatning er det ingen lovhjemmel. Det var også det retten påpekte da de ikke skjønte hva Asker og Bærum tingrett hadde gjort i samråd med statsadvokaten.

– Har du mulighet til å gjøre noe med det?

– Ingenting. Det er ikke min sak. Det er en sak mellom Cappelen og påtalemyndigheten, der de er blitt enige om å ikke følge loven, hevder Elden.

DOMMER: Cecilie Walnum i Asker og Bærum tingrett i rettssaken mot Gjermund Cappelen og sju andre om besittelse og salg av store hasjpartier. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Dommeren: Litt spesielt

Dommer Cecilie Walnum i Asker og Bærum tingrett sier dette om bakgrunnen for avgjørelsen.

– Dette ble litt spesielt, men det var et opplegg laget av statsadvokaten og forsvarer som jeg godkjente etter hjemmel i straffeprosessloven paragraf 288. (Når det er tvil om tiltaltes sinnstilstand eller andre grunner gjør det ønskelig, kan retten beslutte at det skal forhandles særskilt om skyldspørsmålet eller enkelte deler av det.)

Walnum sier denne saken faller inn under «andre grunner».

– Tanken bak delingen er at dommen i Oslo tingrett da har falt, og at dommen i Asker og Bærum tingrett tar hensyn til denne, og ser det i sammenheng.

– Men det kunne like gjerne vært motsatt?

– Det kunne det kanskje. Men det var slik partene ønsket det i sin sak.

Hun skrev dette i avgjørelsen om å utsette straffeutmålingen:

«Det foreligger grunner som gjør det ønskelig at forhandlingene deles da Cappelen bare gjennom denne hovedforhandlingen kan få fremført sine synspunkter i forhold til straffeutmålingen på en fyllestgjørende måte.»

Hun er helt uenig med Elden i at det ikke finnes lovhjemmel for dette.

– Dersom en blir tiltalt for flere forhold i forskjellige saker og forholdene er begått før sakene behandles av domstolen, har man etter straffeloven § 64 krav på at sakene sees i sammenheng. Dette gjøres da ved den siste dommen, sier Walnum.

Gjermund Cappelen starter sin forklaring tirsdag morgen. Følg rettssaken direkte her.