Eirik Jensen: Man føler seg veldig alene

NRK møter Eirik Jensen (62) i Sentrum p-hus en time før dommen faller i Borgarting lagmannsrett.

Han sier det er umulig å forberede seg på det som venter når dommen leses opp klokken 08.30.

– Hvordan tror du det går?

– Jeg håper selvfølgelig. Men jeg har en viss erfaring med at det til nå har gått dårlig, svarer Jensen.

– Føler du deg svikta?

– Man føler seg veldig alene.

DIREKTE: Følg NRKs sending fra retten. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Følg NRKs sending fra retten.

Tror alle politifolk har gjort noe på kanten

Jensen er fornøyd med hva han og forsvarerne har fått fram i retten.

– Jeg synes det har vært flere nye momenter denne gangen selv om media kanskje ikke er enig.

– Hvis du blir dømt, mener du det vil være justismord eller har du gjort ting som fortjener straff?

– Jeg tror de fleste politifolk i en eller annen setting har gjort noe som fortjener straff. Det er graden av straff som er viktig og hva som legges til grunn.

– Sier du at du har gjort ting som er straffbart som også gjelder denne tiltalte?

– Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at alle politifolk i sin karriere sannsynligvis har gjort ting som er litt på kanten.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier på vei inn til retten at har sterk tro på at hans klient blir frifunnet.

– Jeg har ingen grunn til å tro noe annet, sier han.

ANKOM SAMMEN: Eirik Jensen og samboer Ragna Lise Vikre ankom Borgarting lagmannsrett sammen fredag. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Kom sammen med Ragna

Det er strenge restriksjoner i retten på grunn av faren for koronasmitte.

Jensen har fått tildelt to publikumsplasser. Samboer Ragna Lise Vikre og en annen støttespiller får følge dommen i salen.

Akkurat nå har jeg det grusomt. Det er så mye tanker og følelser i sving, det er ubeskrivelig. Vi er forberedt på alt, sier Vikre til NRK.

– Er du og Eirik jensen forberedt på at dette kan være hans siste dag i frihet på veldig lenge?

– Ja, det er vi, sier hun gråtkvalt.

– Det er grusom og ubarmhjertig.

– Angrer på at jeg traff Cappelen

Bakgrunnen for at Eirik Jensen nok en gang skal få en dom i lagmannsretten var den spesielle dagen for halvannet år siden.

– Hvis du er så uskyldig som du påstår, burde du ha klart å få frem det gjennom tre rettsrunder?

– Ja, advokaten min mener vi har fått det frem nå mer tydelig enn noensinne, svarer Jensen.

– Hvordan vil du håndtere å få en ny dom på opp mot 21 års fengsel?

– Det er umulig å svare på. Jeg er forberedt på alt.

På spørsmål om han angrer på noe han har gjort, svarer Jensen kontant nei. Når han så får spørsmål om hvordan det blir å se Gjermund Cappelen i retten i dag, revurderer han det forrige svaret sitt.

– Ja, jeg angrer vel egentlig litt på at jeg traff Gjermund Cappelen, sier Jensen.

– Angrer du på noe du har gjort med Cappelen?

– Nei, det gjør jeg ikke.

ANGRER PÅ AT HAN TRAFF CAPPELEN: På vei inn til retten sa Eirik Jensen at han ikke angrer på noe han har gjort i sin karriere, før han ombestemmer seg. – Jeg angrer vel egentlig litt på at jeg traff Gjermund Cappelen- Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Avviste juryens kjennelse

En time og 18 minutter. Det var så lenge Eirik Jensen var frikjent for narkotikainnførsler i lagmannsretten sist.

Juryen på ti lekfolk hadde sittet sammen i 37,5 timer fordelt over seks dager før de kom til avgjørelsen. De frikjente Jensen for narkotikasmugling, men kjente ham skyldig i grov korrupsjon.

Feil, mente fagdommerne, som satte juryens kjennelse til side.

– Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1, og beslutter enstemmig at saken skal behandles på ny med andre dommere, sa dommer Kristel Heyerdahl.

– Man skal tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger. For å si det på enkelt norsk, synes jeg det er å spytte på juryen, sa Jensen på vei ut av rettssalen.

De siste seks årene er bare fem prosent av juryavgjørelsene satt til side av dommerne i Borgarting lagmannsrett, viste tall NRK innhentet i fjor.

ANDRE TIDER: Slik så det ut forrige gang i lagmannsretten etter at fagdommerne satte juryens kjennelse til side. Samboer Ragna Lise Vikre trøster Eirik Jensen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Den nye runden i lagmannsretten har gått med en meddomsrett.

Det betyr at det er to fagdommere og fem meddommere (også kalt lekdommere) som avgjør skyldspørsmålet.

For å finne Jensen skyldig må minst fem av de sju dommerne stemme for domfellelse, og minst en av dem må være en fagdommer.

Det betyr at saken kan bli avgjort av meddommerne alene. Hvis tre av dem mener Jensen er uskyldig, blir han frifunnet. I motsetning til en jury, må dommerne begrunne sin avgjørelse.

Aktor ber om 21 års fengsel

Det er nå gått drøyt tre måneder siden siste rettsdag i Borgarting lagmannsrett. Der la Spesialenheten ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel. De fant ingen formildende omstendigheter, og pekte på Jensens enorme tillitsbrudd som politimann.

Aktoratets konklusjon i ankesaken er at Jensen må dømmes til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. Det er samme straff som Jensen fikk i tingretten i 2017.

25, mars oppsummerte Spesialenheten rundt 70 rettsdager, 95 vitner og flere hundre sider med dokumentasjon. Aktor Guro Glærum Kleppe omtalte det som «en av de alvorligste narkotikasakene som er behandlet i norske domstoler».

Ber om frifinnelse

Jensens forsvarer, John Christan Elden, ba om at politimannen frifinnes for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikainnførsel.

– Han er forberedt på å bli frifunnet. Han kan ikke se at det er fremlagt noe mer nå enn da han ble frifunnet av lagretten forrige gang. Tvert imot mener vi frifinnelsesgrunnlaget er styrket gjennom den nye behandlingen, sier Elden til NRK.

Elden har tidligere sagt at Jensen må slippe å sone dersom han frifinnes for narkotikaforbrytelse, men dømmes for korrupsjon, slik juryen kom frem til i forrige runde.