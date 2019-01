Jurykjennelser settes sjelden til side

Når lagdommer Kristel Heyerdahl er ferdig med sin rettsbelæring onsdag, trekker en jury på ti personer seg tilbake for å bli enige om hvorvidt Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling.

7 av 10 jurymedlemmer må stemme ja dersom Jensen skal bli funnet skyldig. Men uansett hva juryen kommer frem til, kan dommerne sette kjennelsen til side dersom de er helt uenige med juryen.

Det skjer imidlertid ikke ofte, viser tall NRK har fått av Borgarting lagmannsrett.

Siden 2013 er det avholdt 659 ankesaker. 37 av kjennelsene er satt til side av dommerne. Det utgjør 5,6 prosent.

I saker der juryen frikjente tiltalte, er 18 av kjennelsene satt til side. I sakene der juryen har funnet tiltalte skyldig, er 19 satt til side.

Ankesaker i Borgarting lagmannsrett År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt Avholdte saker 101 118 106 102 125 107 659 Kjennelser satt til side 6 7 4 6 9 5 37 Funnet skyldig av jury 3 6 2 2 3 2 18 Frifunnet av jury 3 1 2 4 6 3 19

Norgeshistoriens siste jury

Jensens ankesak får den siste juryavgjørelsen i Norge etter at Stortinget vedtok å oppheve den 130 år gamle ordningen i 2017.

Det regjeringsoppnevnte juryutvalget, som skulle vurdere om juryordningen burde videreføres, fant en liten overvekt av frifinnelser i saker med juryer sammenlignet med meddomsrett.

Dersom juryen svarer nei på skyldspørsmålet, og de tre fagdommerne mener tiltalte «utvilsomt er skyldig», kan de enstemmig beslutte at saken skal behandles på ny for andre dommere. Ny sak settes da som meddomsrett, med fag- og lekdommere i stedet for en jury.

Hvis juryen svarer ja på skyldspørsmålet, men fagdommerne finner at det ikke er funnet tilstrekkelig bevis for tiltaltes skyld, kan retten beslutte kjennelsen settes til side, og at saken må behandles på med andre dommere. Det kreves da ikke enstemmighet blant fagdommerne, men alminnelig flertall (2 av 3 fagdommere).

Eirik Jensen nærmer seg en avklaring, nesten fem år etter at han ble pågrepet. Foto: Ola Hana / NRK

– Fryktelig vanskelig

Fagansvarlig for psykologi på bachelornivå ved Politihøgskolen i Oslo, Ellen Wessel, sier det er svært vanskelig for juryen å forholde seg til all informasjon de har fått gjennom den fem måneder lange ankesaken.

– Det er jo fryktelig vanskelig å skille mellom troverdighet og pålitelighet. Juryen sitter her med en enorm mengde informasjon, og dessverre er det slik at juryen ikke er trent til å håndtere så store mengder informasjon at de i større grad kan påvirkes av stereotypier eller forventninger og fordommer, sier Wessel til NRK.

Juryen har en vanskelig jobb foran seg, sier Ellen Wessel ved Politihøgskolen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Hva de tror eller hva de føler, magefølelsen, kan av og til styre en jury. Og det skal den jo helst ikke gjøre, sier Wessel.

Jensens forsvarer John Christian Elden advarte juryen mot nettopp dette i sin prosedyre.

– Dere skal være sikre. Det skal ikke være rom for alternativ tankegang. Deres oppgave er å se om det kan utelukkes andre ting som har betydning. Det skal ikke gå på en «magafølelse», sa Elden.

Han advarte også mot at store datamengder kan øke risikoen for feil dom, ettersom det øker muligheten for tilfeldige sammentreff og mønstre.