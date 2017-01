Eirik Jensen forklarer seg om forholdet til Cappelen

– Jensen har nok sett frem til å fortelle sin versjon i retten, sier forfatter og journalist Per Asle Rustad, som har kjent den korrupsjonstiltalte politimannen i flere år.

Eirik Jensen begynte tirsdag sin frie forklaring og redegjorde for sitt eget liv og sin karriere. I dag vil han bli spurt om forholdet til Gjermund Cappelen, som hevder at ekspolitimannen i en årrekke bidro til innføringen av store mengder hasj mot betaling. Jensen avviser anklagene.

Rettssaken skal avklare hvem av dem som lyver.

– Eirik Jensen har satt sin ære i det at politiet ikke bare kan bruke mennesker, men også må beskytte dem og ta vare på dem. Det gjelder ikke bare Cappelen men alle andre informanter de har brukt. Jeg tro at han har lagt veldig vekt på den menneskelige siden også, sier Rustad til NRK.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, mener det er viktig for hans klient å understreke at det ikke har vært noe personlig forhold mellom ham og Cappelen, men at sistnevnte har vært en informant.

– Føles tungt

Elden mener at det er viktig å få frem hvorfor de to ble kjent, samt å forklare hvordan Cappelen er blitt behandlet som informant frem til han ble pågrepet i 2013.

– Hvorfor de har hatt et forhold, altså hva som er årsaken til dette. Og at det er tjenestemessig basert fra hans (Jensens, red.anm) side, ikke fordi at han er kriminell.

Gjermund Cappelen har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj og en inntjening på opptil 125 millioner kroner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jensen forklarte i går at han hadde stilt opp mye for mange. «Inkludert han som sitter i stolen der», sa han, med klar henvisning til Cappelen.

– Nettopp det tror jeg føles veldig tungt for Eirik Jensen. Når han i sin verden vet hva han har gjort for Cappelen, og opplever å bli dolket i ryggen på denne måten, det tror jeg nok han opplever litt personlig tungt. Og det tror jeg vi kommer til å høre mer om, sier Rustad.

– Vurderer lukkede dører

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ba i går de tiltalte om ikke å nevne konkrete navn i sine forklaringer og kan i så fall komme til å gripe inn med en begjæring om lukkede dører.

– Hvis det bare er å drive med påstander om at det var en informant i de enkelte tilfellene, så er det ikke behov for det, men hvis det skal nevnes navn vil det bli fremsatt begjæring om lukkede dører.

Det er Elden forberedt på.

– Forklaringen får bli den samme uansett, men vi mener at det skal gå for åpne dører slik at allmennheten kan få innsyn i hva dette handler om, sier Elden.