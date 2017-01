Eirik Jensen-rettssaken: Dag 2

Det er satt av åtte dager til Jensens forklaring, og den tidligere polititoppen brukte siste halvdel av tirsdagen til å redegjøre for sitt eget liv og karriere.

Her er de viktigste punktene fra første del av Jensens forklaring:

– Involvert i topphemmelig prosjekt

Eirik Jensen hevder han har vært involvert i et topphemmelig, nasjonalt prosjekt som ingen kollegaer eller sjefer visste om.

– På grunn av dette prosjektets karakter, og ansvaret for folk, fra 1998 til 2011, har jeg levd et liv på politihuset som ingen vet noe om. Dette medførte at jeg lagde hemmelige fluktplaner, jeg hadde hemmelige møtepunkter og kodeplasser, og jeg var redd for kontraspaning, sa Jensen.

Jensen mener dette prosjektet kan forklare mange av mistankene mot ham, og hans forsvarer John Christian Elden har bedt Spesialenheten om mer informasjon, men fikk sitt eget brev i retur i sensurert versjon.

Jensen varslet at han kunne bli nødt til å «åpne Pandoras eske».

– Det er forankret på toppnivå i norsk politi, men jeg kommer ikke til å si hva det dreier seg om, sier Jensen.

Forklarte blomsterspråket

Jensen tok også for seg kodespråket han brukte i SMS-utvekslingene med Gjermund Cappelen.

«Vær?» betyr «Hvordan står det til?».

«Sola» er alltid noe positivt.

«Cola» er kokain.

– Dette er helt åpenbart kodet informasjon om meg og ham. Dette er bare et eksempel. Det går inn på min åpne telefon. Dette språket ville aldri blitt brukt på min åpne telefon om det betød noe annet, sa Jensen.

Han har foreløpig ikke forklart hva han mente med meldinger som «feriemodus over hele linja» og «kontoret er tynt bemannet».

Våpen, kontanter og konflikter

– Jeg har alltid tenkt på fluktbaner for meg selv og andre. Det høres ut som en dårlig roman, men det er sant. Jeg har hatt våpen og penger tilgjengelig, fordi når det først skjer, så skjer det så fort, sa Eirik Jensen.

Han fortalte også at han ikke skaffet seg en hund fordi han var spesielt glad i dyr, men fordi det var nyttig for sin egen personlige sikkerhet.

Kontantstrømmen ble også et tema mot slutten av dagen. Spesialenheten mener han har satt inn over en million kroner på sin egen konto, og Jensen forklarte at han hadde spart, arvet, kjøpt og solgt.

– Jeg har tjent penger. Jeg har drevet som kremmer. Jeg har fått forskudd på arv. Når det er lite penger på konto, har jeg hatt oppsparte midler ved siden av. Det har jeg hatt siden jeg var 14 år, sa han.

Jensen ble også svært engasjert da han snakket om interne konflikter i politiet. Han hevder han ble forsøkt fjernet fra jobben, og fortalte om sykmeldinger og arbeidsvaner som gikk utover familielivet.

– Jeg er klar over at ikke alle liker meg, men det er prisen for det jeg har drevet på med, sa han.