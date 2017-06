«Det går likar no»

I P Huse AS, som er ein av bidragsytarane, gler seg stort over at Nordøyvegprosjektet blei vedtatt i Stortinget i natt. – Det er ei glede å oppleve byggestart i nær framtid, etter hardt arbeid frå mange gjennom fleire år, skriv bedrifta i ei pressemelding. For å feire inviterer bedrifta til konsert med DDE i september.