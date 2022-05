Samferdselsprosjektet har blitt kalt landets dyreste og har vært omstridt fra første stund. Nå blir det kostbart også for de som bor der.

– 7000 kroner. Det er mer enn jeg betaler i huslån. Det går jo ikke. Jeg kan ikke gjøre det med huslån og bensinprisene som er i dag. Det går ikke for min del, sier Kathinka Longva Tomren.

For hver gang hun skal passere bommen, må hun betale 175 kroner. Først etter 40 passeringer er det gratis resten av måneden. Det viser prislisten som nylig ble lagt ut.

NRK forklarer Hva vil det koste å bruke Nordøyvegen? Bla videre Bompengeprisene: I sommer vil Stortinget avgjøre hva bompengeprisen for å kjøre over Nordøyvegen vil være. Her er Møre og Romsdals fylkeskommune sitt forslag til bompengepriser for Nordøyvegen til Stortinget: Biler under 3500 kilo må betale 219 kroner per tur. Med AutoPass-brikke er prisen 175 kroner.

Nullutstslippskjøretøy under 3500 kilo må betale 219 kroner. Med Autopass-brikke er prisen 108 kroner.

Kjøretøy og nullutslippskjøretøy over 3500 kilo må betale 657 kroner uten Autopass-brikke.

Kjøretøy under 3500 kilo får et passeringstak på 40 ganger i måneden. Det vil si at hvis de har passert Nordøyvegen mer enn 40 ganger, kjører de gratis etterpå. Men det gjelder per måned. Forrige kort Neste kort

Trekker frem distriktspolitikken

I 2019 flyttet Tomren og den 12 år gamle sønnen Tristan tilbake til stedet hun har tilbrakt store deler av barndommen, Lepsøya utenfor Ålesund.

I to år var de avhengige av ferge for å komme seg til fastlandet på jobb og skole. Men på slutten av fjoråret kom den lenge planlagte Nordøyvegen. Hun visste at dette ble et dyrt prosjekt, men trodde ikke det skulle bli så mye dyrere enn å ta ferga.

– Man har hørt om mye forskjellig, 160 kroner og så videre. Men i og med at fergeprisene har gått ned, lever man i den troen at det skal samsvare. Du skal jo fortsatt over fjorden. Så om du tar ferge koster det 50 kroner, og tar du bilen koster det 200 kroner. Det er stor forskjell, sier hun.

Fra september starter innkrevingen av bompenger.

– Landkrabber som styrer samferdselspolitikken

Fylkespolitikerne har forsøkt å få ned bompengeprisen uten å lykkes. Siden fergebillettene har blitt billigere, prøvde de å få Samferdselsdepartementet med på at også bompengeprisen skulle ned. Det gikk de ikke med på.

– Det er muligens for mange landkrabber som styrer samferdselspolitikken på Stortinget. Det er en fryktelig dårlig distriktspolitikk.

– Det er historisk at Stortinget klarer å sette ned fergetakstene, så det blir mer likt å ta ferge som å kjøre på vei, og så vil det også bli historisk hvis det bare er Nordøyene som blir rammet av dette, sier Kristin Sørheim (Sp). Foto: Trond Vestre / NRK

Det sier Kristin Sørheim (Sp), leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun forstår ikke tankegangen til regjeringen.

– Det er det eneste øysamfunnet i hele Norge, tror jeg, som nå blir rammet økonomisk av at Stortinget har denne fergetakst-reformen, sier Sørheim.

Hun håper nå at forslaget fra Frank Sve og Morten Stordalen i Fremskrittspartiet om å kutte i bomprisene slår gjennom. Den foreløpige datoen for når det skal behandles i Stortinget er 30. mai.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier det ikke er en logisk kobling mellom fergepriser og bompengepriser. Foto: Remi Sagen / NRK

– Ingen logisk kobling

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier bompengeprisene er fylkeskommunen sitt ansvar, og at staten i utgangspunktet ikke håndterer satsen på bompenger i dette prosjektet.

– Koblingen man forsøker å gjøre mellom fergepriser og bompengesatser – der er det ingen logisk kobling. Så det må være andre gode grunner til at prosjektet er fremmet, enn at det skal være samme pris som fergene i sin tid hadde, sier Nygård.

Når det gjelder uttalelsen om at det er landkrabber som styrer samferdselspolitikken på Stortinget, sier han at har bodd ved kysten hele sitt liv – og at det er en misforståelse at det ikke finnes ferger andre steder i landet.

– Men poenget her er at man har gjort en lokalpolitisk vurdering om at det er riktig å ha fastlandsforbindelse, og da må man også ta den lokalpolitiske belastninga ved å velge å ha en finansiering av det – som bompenger faktisk innebærer, sier han.

Kathinka Longva Tomren forteller at hun elsker livet på øya, og håper at hun og sønnen kan bli boende. – Det er et veldig godt miljø og samfunn her. Naboene hjelper hverandre. Trenger du noe, er folk der med en gang. Alle vet hvem alle er. Det er behagelig her. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det er her vi vil bli

Kathinka Longva Tomren har alltid har visst at de må betale for å komme seg til fastlandet, men er overrasket over prisnivået.

– Man vil jo at folk skal kunne bo på øyer og i distriktet, uten at straffa er at du skal betale deg i hjel, sier Longva Tomren.

Etter å ha totalrenovert barndomshjemmet, hadde hun sett for seg å bli værende. Nå er hun usikker på om hun og sønnen må pakke flyttelasset på nytt.

– Det er fullt mulig at det blir alternativet, at vi er nødt til å flytte, siden vi er avhengige av å reise til fastlandet så ofte, sier Tomren.