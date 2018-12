I dag var det skjebnedag for fastlandssambandet Nordøyvegen. Bygginga starta i 2017, men prosjektet sprakk med over ein milliard kroner, og måtte tilbake til politikarane sitt bord. Fleirtalet i fylkestinget, 26 mot 21 stemmer, sa ja til å halde fram bygginga. 400 møtte fram og det var full jubel då vedtaket var klart.

– Dette vart til slutt ein festdag for oss, seier ein av dei frammøtte, Roar Brunvoll. Trine Otterlei er på gråten.

– Eg er aldeles rørt, seier Otterlei.

Byggearbeidet starta i 2017, men så vart prosjektet over ein milliard dyrare enn rekna med. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Frykta store konsekvensar

Striden om Nordøyvegen handlar om økonomi. Fylkesrådmannen foreslo å avlyse anbodskonkurransen og greie ut prosjektet på nytt. Han meinte at prislappen vert på 5,6 milliardar kroner og at det kjem til å få store konsekvensar for investeringar i skule og samferdsel dei neste 10–12 åra.

Roger Osen (Ap) var usikker på kva han skulle stemme, men landa til slutt på ja. Foto: Synnøve Hole / NRK

Kristin Sørheim (Sp) er leiar i samferdselsutvalet og kom med eit alternativt forslag om å bygge Nordøyvegen for 5,1 milliardar kroner. Det var dette forslaget som fekk fleirtal.

Det var fleire politikarar som var usikre i saka, men som snudde. Roger Osen (Ap) var ein av dei.

– Eg vil stemme med hjarte. Det er øybuaren som snakka i dag. Eg landa på at eg vil støtte Nordøyvegen, seier Osen.

Vil skåne skulane

Frank Sve (Frp) er ein av forkjemparane for fastlandssambandet. Han har heile tida vore skråsikker på prosjektet. Han er klar over at den økonomiske situasjonen er vanskeleg, der fylkeskommunen står i fare for å hamne på Robeklista.

– Vi må rasjonalisere der vi kan, i dei uproduktive ledde som administrasjonen. Vi kjem til å verne skulen, seier Sve.

Yvonne Wold (Sv) fremma forslag om å stoppe bygginga av Nordøyvegen, men forslaget fall. Foto: Synnøve Hole / NRK

Yvonne Wold (SV) fremma forslaget om å stanse Nordøyvegen, men det forslaget fekk berre fire stemmer og fall. Ho er no redd for framtida til skulane.

– Eg er spent på korleis dei som stemte for vil finne inndekning. Vi ser at vi er pressa på drift og investeringar i dag, seier Wold.

Det blir feiring

Ordførar i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp) seier at denne avklaringa betyr mykje.

– Dette er eit prosjekt vi har planlagt i tiår. Det handlar om å utvikle kommunen og bygge ein ny kommune, seier Krogsæter. Haram og Sandøy vert ein del av storkommunen Nye Ålesund, og ordføraren meiner fastlandssambandet betyr mykje for kommunesamanslåinga.

Einar Kjerstad er leiar i Lepsøy bygdelag. Han har hatt ei god kjensle av at Nordøyvegen kom til å få fleirtal, sjølv om saka har vore vanskeleg.

– No blir det feiring, seier Kjerstad.