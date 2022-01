Hva vil skje i kulturåret 2022 – sånn egentlig?

Juleresirkulering

Etter suksessen med kinofilmen «Tre nøtter til Askepott» varsles det flere nyinnspillinger av NRKs juleklassikere. Astrid S og Cengiz Al blir derfor hanket inn til å også spille i en ny versjon av «Grevinnen og Hovmesteren».

Drømmen blir oppfylt

Foto: Abid Raja

Som kulturminister har Abid Raja drysset penger over hollywoodproduksjoner på norgestur og fått lov til å henge med Tom Cruise.

I 2022 får han endelig oppfylt sin drøm om å spille mot superstjernen i en storfilm. I «Mission Impossible 9» bekler han rollen som en gavmild, dansende finansdirektør i et internasjonalt forbrytersyndikat. Identiteten hans blir imidlertid avslørt når en selfie kommer på avveie.

Mer kjeft

Den velmenende artisten Moddi har tidligere takket nei til Statoil-stipendet og avlyst en konsert i Israel. Men i 2021 fikk han hard kjeft fordi han spilte under gjenåpningen av et vindkraftverk i Finnmark.

«Moddi-gate» fortsetter i 2022. Han kanselleres fra samtlige norske musikkfestivaler når det avsløres at strengene på gitaren hans er laget av tarmene til den utrydningstruede magellanpingvinen.

Hesteprotest

Foto: Scanpix

I året vi har foran oss skal det avholdes to konserter i Norge på steder hvor hester pleier å løpe fort: Guns n’ Roses spiller på Forus Travbane i Stavanger, mens Justin Bieber besøker Leangen Travbane i Trondheim.

Men disse bookingene fører til frustrasjon blant galopphester, som må permitteres. De blir såpass hevngjerrige at de organiserer seg og møter opp på en intimkonsert med Band of Horses for å vrinske høylytt.

Nytt navneskifte

Facebooks eierselskap skiftet i fjor navn til Meta. Selskapet innser i 2022 at navnet ikke er dekkende nok for deres virksomhet, så de skifter igjen navn. Denne gang til The Evil Eye.

Sprekere regler

Foto: Scanpix

Koronanedstengingen har bydd på regler som har skapt forvirring i kulturlivet – særlig at setekapasiteten ble bestemt ut ifra om sitteplassene var fastmonterte eller ikke.

Forvirringen fortsetter for fullt i 2022. Nye regler sier at publikum som har fødselsdag på en dato som er et primtall må sitte sammen på konserter. Men for å møte et illsint kulturliv på ehh ... halvveien byttes meteren ut med den drøyt 60 cm lange måleenheten alen.

Grove avdukinger

Dronning Sonja syntes i 2021 at det var utfordrende da hun skulle åpne kunstsenteret Kjøpmannsgata Ung Kunst, som også kalles K.U.K.

Det blir ikke enklere for henne i 2022 når hun må dra til Nordland for å åpne Rana og Søndre Saltfjell Trivsels- og Aktivitetsgruppe for Performance og Pyroteknikk (R.A.S.S.T.A.P.P.)

Enn nå da?

Foto: Scanpix

Hver høst spør norske kulturjournalister om det endelig er i år at Jon Fosse skal tildeles Nobelprisen i litteratur. Men i 2022 får svenskene rett og slett nok. «SLUTA TJATA!!!», roper sekretæren i Svenska Akademien, og annonserer Fosse som vinner for å få ro.

Også innen restaurantbransjen klarer et gnålete pressekobbel å tyne fram internasjonal heder. Michelin-juryen bukker fullstendig under for det norske forventningspresset og deler ut sine avholdte stjerner til alle som vil ha, inkludert Egon og Big Bite.

Hvem visste egentlig hva?

Foto: FREDRIK SANDIN CARLSON

Reaksjonene rundt Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten?» har skapt en egen bokføljetong. Hun fikk kritikk i boken «Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?», før Michelet kom med sin «Tilsvar. Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten?».

Bruduljene fortsetter i 2022 med bokutgivelsen «Konkret tilbakemelding på tilsvaret til motboken til «Hva visste hjemmefronten?»».

Fri flyt av fiksjon

TV-dramaer som skildrer historiske hendelser får ofte kritikk for sin faktafremstilling, noe som har rammet blant andre NRK og Netflix det siste året.

Sistnevnte avfeier beskyldningene kontant, samtidig som de lanserer en ny sesong av «The Crown». Der møter vi en sprell levende prinsesse Diana, som åpner vinter-OL i Tromsø i 2012 sammen med sin yngre kjæreste, kronprins Haakon.

Altmuligmannen

Foto: Javier Auris

Sondre Lerche har vært overalt den siste tiden med ny musikk, lange turnéer, flere bokutgivelser og egen naturvin.I 2022 fortsetter han råkjøret og lanserer sin egen løpesko-kolleksjon, oppretter en database for oppskrifter på napoleonskake, blir ny riksantikvar og løser grensetvisten i Kashmir mellom Pakistan og India.

Smittsomme refrenger

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Josefine og Oskar vant MGPjr i fjor med låten «Smitte deg med glede». Og tematikken i låttittelen vil prege sangkonkurransene også i 2022.

Neste MGP jr-vinner går nemlig helt til topps med låten «Modern(a) er en bitch». Og ettersom pandemien dabber av – og Espen Nakstad får mindre oppmerksomhet – deltar han i voksen-MGP med låten «Du er min Kode Rød».

Klemz :-)

Visesanger og dikter Trygve Skaug pleier å tiltale sitt publikum som «verdens fineste». Men under en intimkonsert blir stemningen såpass inderlig, hjertevarm og støttende at flere blant publikum må på legevakten for å behandles for klemskader.

La lykkehjulet snurre!

Artisten Åge Sten Nilsen hevdet i fjor at kulturlivet får utdelt koronastøtte fra Kulturrådet såpass tilfeldig at det minner om pilkastmetoden.

Kulturrådet tar selvkritikk på at pilkast høres litt kjedelig ut og lanserer et gameshow på TVNorge, hvor kulturaktører må spille på lykkehjulet for å få utdelt støtte.

Britney Brøndbo

Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK

Mot tampen av 2021 ble det tatt betongavstøpning av rumpene til medlemmene i D.D.E., noe som skal bli til en del av et monument utenfor Rock City i Namsos.

Reaksjonene i nærmiljøet blir såpass sterke at Statsforvalteren i Trøndelag følger i Britney Spears’ pappas fotspor og setter alle bandets medlemmer under vergemål.

