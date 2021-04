Hard rock-bandet Guns N' Roses kommer til Stavanger.

Bandet skal spille konsert på Forus travbane og datoen er 15. juni 2022.

– Det er da det smeller. Drømmene lever, sier Øivind Ekeland i Stavanger artistbyrå.

Han mener bookingen er «helt enormt bra».

– Dette er veldig stort. Det er ufattelig at det åpnet seg en slik mulighet, for turnélista var helt full. Så klarer de å skvise inn en liten Stavanger-dato. Det er jeg veldig glad for, sier Ekeland.

Guns N' Roses slo igjennom på slutten av 1980-tallet. De er mest kjent for låter som Sweet Child o' Mine, Paradise City og November Rain.

Guns N' Roses Ekspandér faktaboks Amerikansk hard rock/metal-band som hadde sin storhetstid på slutten av 1980- og starten av 1990-tallet.

Ble stiftet i Los Angeles i California i 1985.

Navnet kommer av at bandet var en sammenslåing av bandene Hollywood Rose og L.A. Guns.

Har opplevd mange utskiftninger av besetningen, og bare vokalist Axl Rose har vært med hele veien.

Blant andre medlemmer er Tommy Stinson (bass), Richard Fortus (gitar), Dizzy Reed (keyboard), Chris Pitman (multiinstrumental), Ron Thal (gitar), Frank Ferrer (trommer) og DJ Ashba (gitar).

Ga ut albumene «Live ?!*@ Like a Suicide» (EP, 1986), «Appetite for Destruction» (1987), «G N' R Lies» (1988), «Use Your Illusion I» (1991), «Use Your Illusion II» (1991), «The Spaghetti Incident?» (1993), «Chinese Democracy» (2008).

Har solgt totalt rundt 100 millioner album på verdensbasis.

Noen av bandets mest kjente låter er «Sweet Child 'o Mine», «Welcome to the Jungle», «Patience», «Don't Cry» og «November Rain». Kilde: Wikipedia

– Vi trenger dette nå

Ekeland sier pågangsmot og stahet var det som skulle til for å sikre seg Axl Rose og resten av bandet til Stavanger.

– Dette er noe jeg har veldig lyst til å presentere. Det er sykt stort, sier han.

I tillegg til Stavanger artistbyrå, er Viking fotball med som arrangør av konserten.

Kjartan Salvesen i Viking fotball tror at en rockekonsert sommeren 2022 er akkurat det mange trenger å se fram til nå.

– Det har vært en periode der man har vært desperat etter å glede seg med andre, finne på ting og kjenne på normaliteten igjen. 2022 er kanskje det året der det faktisk skjer. For det skjer ikke i 2021, sier han.

Mener bandet er et fenomen

Programleder Jørn Kaarstad i Radio Rock er stor fan av Guns N' Roses. Sammen med makker Eirik Ekholdt har han en egen podkast om bandet, der hver episode tar for seg en av låtene.

– Det er et av verdens største nålevende band. De revitaliserte rocken da den trengte det, sier Kaarstad.

Han mener Guns N' Roses har blitt et fenomen.

– De har ikke gitt ut en plate siden 2008, og den ble gitt ut med kun ett orignalmedlem. Likevel snakker folk om det i 2021 og blir fra seg i ekstase når de hører at Guns N' Roses kommer til byen, sier Kaarstad, som spiller i band selv og blant annet har turnert med Metallica.

Konserten på Forus travbane blir ikke den første for Guns N' Roses i Norge. I 2018 spilte de for et utsolgt Valle Hovin i Oslo. Da hadde bandet funnet sammen igjen etter mange år med uvennskap og trøbbel.

Året etter var ett av de mest profilerte bandmedlemmene, gitaristen Slash, igjen på besøk i Oslo.

Tror Bieber-konserten hjalp

De 40.000 billettene til konserten i juni 2022 legges ut for salg på fredag. Det er norske Turboneger som skal varme opp for Guns N' Roses.

Forus travbane har vært konsertscene flere ganger tidligere. Mest oppstyr ble det da Justin Bieber sto på scenen der i 2017, en kveld som endte med folkevandring fra konserten.

Ekeland tror erfaringene fra Justin Bieber-konserten gjorde det mulig å se for seg Guns N' Roses i Stavanger.

– Vi fikk enormt gode skussmål fra publikum når det gjaldt gjennomføringen. Det krevde litt ekstra å få på plass Guns N' Roses, men plutselig en dag satt det, sier han om bookingen.