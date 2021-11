Justin Bieber til Trondheim i 2022

– Dette er kanskje det største jeg har vært med på.

Det sier arrangør for konserten, Kristian Digre, etter at han har ramset opp lignende store artister han har hentet til Norge de siste årene.

Men å hanke inn Justin Bieber til Trondheim, er noe han må innrømme at han er stolt av.

– Han er kanskje verdens største artist i det 21. århundre.

40.000 billetter

Det er Livesentralen sammen med All Things Live som har fått hentet artisten til Trondheim.

Bieber skal spille på Leangen Travbane 7. august, og torsdag starter forhåndssalget.

– Vi legger ut 40.000 billetter. Det er den største konserten i Trondheim ever.

Hvor stor tro har dere på å selge så mange billetter?

– Det har vi stor tro på.

Kun i Trondheim

Justin Bieber starter på en verdensturné neste år.

I 2022 skal han kun spille fire konserter i Europa. En av dem er i Norge og Trondheim.

Med to år med korona som har forhindret mye av konsertlivet verden over, tror Digre at de har sikret seg en artist som kommer til Norge, skikkelig sugen på å gi alt for publikum.

Konsertarrangør Kristian Digre. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

– Vi tenker at det er en veldig energisk og spillekåt Justin Bieber som kommer til Trondheim 7. august.

– Det er vel hemmelig, men kan du si hvor mye det koster å få Justin Bieber til Norge?

– Det er hemmelig ja, svarer Digre mens han ler.