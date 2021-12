Her får D.D.E. foreviget «rompa mi»

– Dette er noe av det mest tullete jeg har vært med på, sier DDE-vokalist Bjarne Brøndbo og ler godt.

Vi er på Overhalla Betongbygg og hele DDE har satt seg ned i våt betong.

Brøndbo beskriver det hele som en kald, surrealistisk, men særdeles artig opplevelse. En opplevelse han aldri hadde drømt om.

BETONGAVTRYKK: Bandet ble bedt om å ha på seg godt brukte dongeribukser, gjerne fra konserter, da de skulle lage avtrykk. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Dette er historisk. Vi må jo være det første bandet i verden som får laget avstøpninger av rumpene våre.

Men det er jo naturlig nok, når det er snakk om DDE.

– Det er vel sånn det må bli når man har vært dum nok til å gi ut en låt som heter «Rompa mi», ler gitarist Daniel Viken.

EN SMULE SKEPTISK: Gitarist Daniel Viken er litt usikker på hva han synes om ideen med rumpeavtrykk, men sier samtidig at det er en ære. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Måtte tenke seg om

Viken understreker at bandet ser på avstøpningen som en ære.

Det gjøres tross alt i forbindelse med at et monument skal settes opp i anledning DDEs 30-årsjubileum neste år.

Monumentet skal stå utenfor Rock City i bandets hjemby Namsos, og det er namsosingene Jarl Andreassen og Knut Høihjelle som har tatt initiativ til det.

Når det er ferdig, skal monumentet være i formen av en krummet gitar.

På gitarkassa vil man se ansiktene og autografene til bandmedlemmene, og gitarhalsen blir en betongbenk med rumpeavtrykk.

MINIATYR: En liten modell av hvordan monumentet kommer til å se ut når det blir ferdig. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Vi foreslo dette allerede i vinter, men de måtte ha trekvart år å tenke på om de ville det eller ikke, humrer Høihjelle.

– Men nå har de funnet ut at dette er bare moro, og da ville de gjøre det. Og i stedet for å ha håndavtrykk, fotavtrykk eller albuer eller knær, så blir det da «rompa mi».

GRANSKER: Bjarne Brøndbo ser godt etter om han er fornøyd med rumpa si eller ikke. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Kom og sitt på fanget

Etter å ha sittet i betongen i et par minutter er det på tide for karene å granske sine bakender.

– Jeg tror nok det er en overdrivelse å si at rumpa mi er fin, men monumentet blir nok det, sier bassist Eivind Berre.

Trommis Eskil Brøndbo håper dette kanskje kan bli en ny turistattraksjon i Namsos.

– Jo flere som vil komme og prøvesitte og se, gjerne det. Kom til Namsos og sitt på fanget! Hahaha!

Ville ikke synge «Rompa mi»

Vokalist Bjarne Brøndbo kan ikke unngå å bryte ut i sang i løpet av støpingsseansen, og da er det naturlig nok bare én låt som er aktuell.

Men at «Rompa mi» skulle bli en av DDEs største slagere, var ikke noe han selv hadde sett for seg da han ble introdusert for teksten i 1996.

– Da jeg så teksten på «Rompa mi» for første gang, så sa jeg: «Dette synger jeg ikke. Dette synger jeg ikke. Det er det dummeste jeg har sett», sier Brøndbo.

– Og nå har jeg sunget den sikkert 4000 ganger, så dette er nok en naturlig forlengelse av en lang karriere.

– Og nå er den der for alltid?

– Ja, nå er rumpa mi her for alltid!