– I dag har jeg trøstet folk og gratulert folk.

Åge Sten Nilsen fikk i dag støtte til sine konserter med musikk av Queen og er glad for det.

Men sier at han i dag har snakket med flere andre artister som har fått avslag.

– Jeg syns det virker som Kulturrådet har brukt pilkast-metoden for å bestemme hvem som får penger og ikke, sier han.

I dag kom Kulturrådet med den nye listen over hvem som har fått stimuleringsstøtte av Kulturdepartementet.

To tredjedeler av søknadene endte med støtte, resten med avslag.

Feil musikalsk genre?

Åge Sten Nilsen sier at folk har fått avslag der begrunnelsen er «feil musikalsk genre». Og det reagerer han på.

– Et konsertlokale i Nord-Trøndelag skal ha en serie konserter. De skal ha jazz, rock og folkemusikk for å nevne noe. Men de får ikke penger og begrunnelsen er «feil musikalsk genre». Det skjønner jeg ingenting av.



Seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet sier han ikke er kjent med at noen har fått avslag på grunn av «feil musikalsk genre».

Men kanskje har det stått at Kulturrådet tar hensyn til «et mangfold av kulturuttrykk». For støtten skal i tillegg til musikk dekke film, teater, festivaler og mye annet.

I tillegg forteller Thomas Hansen at det konsertlokalet som Åge Sten Nilsen snakker om, ikke bare har fått avslag, men også økonomisk støtte til to konsertserier.

Støtte til deler av turné

Også turneer som får støtte til noen konserter, men ikke andre, har skapt problemer, sier Åge Sten Nilsen.

– En turne som må sees på som en helhet. Har du en turne med mange stopp og så får de innvilget støtte til en konsert her og en der, men ikke de stoppene imellom. Hvordan skal de få det til å gå rundt?

Thomas Hansen sier det kan være geografiske hensyn som gjør at en artist får støtte til deler av en turné, men ikke hele. Når Kulturrådet har flere lignende søknader fra samme område, er det naturlig at noen av dem blir avslått.

BJARNE BRØNDBO: Skuffet over avslag på støtte til 12 konserter. Foto: Hans Arne Vedlog/NRK

Brøndbo fikk avslag

– Det gikk ordentlig dårlig for oss, forteller Bjarne Brøndbo.

– Vi skulle ha 12 konserter ulike steder i Norge med god geografisk spredning.

Han sier de skulle reise rundt med en enkel produksjon som de søkte støtte til. Og at summen de søkte om ikke var stor, litt over 70.000 kroner.

– Begrunnelsen var at vi ikke fikk støtte av hensyn til musikalsk mangfold. Den begrunnelsen forstår jeg ikke.

Bjarne Brøndbo sier at han vurderer å klage på vedtaket, og mener det virker vilkårlig hvem som får og ikke får støtte.

Thomas Hansen fra Kulturrådet sier at begrunnelsen for avslaget trolig har vært at Kulturrådet må ivareta «et mangfold av kulturuttrykk». Og når NRK får tilsendt avslaget viser det seg at det er den begrunnelsen som er brukt.

Han forteller at Bjarne Brøndbo har fått støtte til andre konserter, men det har vært mange søknader fra Bjarne Brøndbo og det ikke har vært mulig å støtte alle.

Trist med kolleger som ikke får støtte

Åge Sten Nilsen mener at det er trist å se kolleger som får avslag på søknader om støtte.

– I januar kom redningen i den flotte talen til kulturminister Abid Raja. Han sa «reis ut og spill», det skulle lønne seg å gjøre noe.

– Men nå ser vi kolleger som har jobbet ræva av seg og som får avslag uten at noen skjønner hvorfor. Det syns jeg er trist.

Kulturminister Abid Raja sier at forstår godt at folk blir skuffa når de får avslag på søknadene.

– Men som Kulturrådet og jeg har sagt gjentatte ganger, har dette alltid vært en søknadsbasert ordning, det har aldri vært en automatikk i at alle som søker får tildelt penger. Sånn er det ikke med noen slike ordninger, hverken i normaltider eller under pandemien, sier Raja i en e-post.

– Jeg er likevel veldig glad for at stimuleringsordningen har hjulpet store deler av kulturlivet og ført til masse aktivitet på forskjellige arenaer, sier han og viser til at det i fjor høst ble tildelt 668 millioner kroner til ulike kulturaktører gjennom ordningen

Ifølge kulturministeren har Kulturrådet så langt i år delt ut flere hundre millioner til, fordelt på hundrevis av arrangementer. Han sier det også vil bli enda flere tildelinger senere i år.