– Jeg må innrømme at jeg får en liten sånn knute i magen, sier artist Pål Moddi Knutsen fra Senja.

Tirsdag ettermiddag skal artisten Moddi holde konsert på åpningen av «nye» Havøygavlen vindpark.

Dette har skapt reaksjoner på nett. Artisten forteller at det på fredag kveld mellom klokken åtte og halv ti rant inn med meldinger.

– 60-70 meldinger med blokkbokstaver og spy-emojier. Og selvfølgelig noen saklige, konstruktive argumenter for hvorfor det å stille opp for vindkraft kanskje ikke faller i smak hos alle, sier han.

Her er noen av kommentarene:

«Håper ingen møter opp 🤮🤮🤮👎👎👎»

«Gjør du hva som helst for penger?»

«Triste greier😒 Artister for ødeleggelse av norsk natur må aldri støttes!»

Havøygavlen vindpark i Havøysund skal gjenåpne denne uken etter en oppgradering. Foto: Allan Klo / NRK

Konsert på åpen dag

Vindparken i Havøysund ble bygd og satt i drift i 2002. Finnmark Kraft overtok kraftverket i 2011. Nå har de altså oppgradert vindmølleparken og Moddi skal spille på åpningen.

Denne sommeren kjørte Moddi på elbilturné i samarbeid med Finnmark Kraft.

– Så når de skulle ha åpen dag på Havøygavlen, som er nyoppusset etter anleggsarbeid i ett års tid, så falt det seg naturlig å gjøre en konsert i Havøysund, sier han.

Pål Moddi Knutsen og elbilen «Molte» han kjørte i samarbeid med Finnmark Kraft. Foto: Julian I. Knutsen

Moddi har fått mange kommentarer som «skam deg», «skjem deg» og «hut deg heim».

Samtidig opplever Moddi det som litt hyggelig at folk har høye forventninger til ham.

– Men jeg har dobbeltsjekket den giggen her. Jeg er ganske sikker på at jeg er på den trygge siden, sier han.

Håper på fullt hus

Ordføreren i Måsøy reagerer sterkt på at artisten får så mye negativ blest for å skulle spille en konsert i Havøysund.

– Jeg synes det bare er trist at folk skal bruke sosiale medier til å trampe på folk. Han er jo et menneske han også selv om han er en kjent artist, sier Bernth R. Sjursen.

Sjursen håper Moddi vil spille for fullt hus i Havøysund og at de vil de takke han med applaus.

Skuffet over Moddis holdning

– Det er ikke en oppgradering egentlig. Det er et helt nytt anlegg som er bygd med mye større turbiner.

Det sier Ragnhild Sandøy som er redaktør i motvind.org og leder i Motvind Nord-Norge.

Leder i Motvind Nord-Norge, Ragnhild Sandøy, mener Havøygavlens oppgradering er mer et nytt anlegg med større turbiner. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det gamle anlegget hadde små turbiner og relativt små miljøkonsekvenser, ifølge Sandøy. Hun forteller at nå som vindparken har skiftet ut vindmøllene med større turbiner og lengre turbinblader vil det føre til større miljøkonsekvenser.

– Det kan jo virke som det er en flott sak å oppgradere noe gammelt til noe nytt. I det her tilfellet så er det ikke det, sier Sandøy.

Sandøy opplever at folk i kommentarfeltet setter pris på Moddi som kunstner, men at de er veldig skuffet over hans holdning til vindkraft ettersom den kan oppfattes som en trussel mot natur og kultur.

Hun mener det var den første typen kommentarer. Den andre typen gikk på at folk støtter og er enige med ham, mens de som kritiserte tok feil.

– Litt sånn vepsebol å stikke tåa ned i

Artisten sier han er veldig klar over at vindkraft ikke er noe særlig populært tema i Norge.

– Litt sånn vepsebol å stikke tåa ned i, sier Moddi.

Men dette er ikke første gang avgjørelsene hans får mange reaksjoner.

Tidligere har Moddi takket nei til Statoil-stipendet og avlyst konsert i Israel, og nå lar ikke kommentarene vente på seg over at han skal holde konsert på gjenåpningen av vindparken.

Moddi føler seg ganske trygg på at det er greit å holde konsert i Havøysund.

– Samtidig drar jeg til Havøysund for å være med på gjenåpningen av et nyoppusset anlegg hvor det er Finnmarkskommunene som selv eier det anlegget og strømmen, sier han.

Han argumenterer med at pengene fra kraftanlegget går tilbake til Finnmarksamfunnet og at anlegget ikke har møtt store protester i Havøysund.