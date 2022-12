Kvart år arrangerer NRK sin eigen litteraturpris, og no er dei seks nominerte romanane klare frå fagjuryen si side.

Prisen har i år fått nytt namn. Det som tidlegare heitte «P2-lytternes romanpris» heiter no «Lytternes romanpris».

Ein handplukka jury på seks vanlege lesarar skal no lese alle bøkene. Når dei har lese ferdig, skal lyttarjuryen i studio på NRK for å diskutere for open mikrofon og kjempe for sine favorittar.

Berre éin roman kan vinne prisen, og finale-avstemminga kjem på NRK Radio i mars 2023.

Dei nominerte romanane er plukka ut av fagjuryen i NRKs litteraturredaksjon, her presentert i alfabetisk rekkefølge.

«Oskespiralen» av Leander Djønne

Foto: Baard Henriksen/Oktober

I «Oskespiralen» er det hemn det handlar om, sjølv om også tilgiving er oppe til diskusjon.

To brør er på veg heim til garden der dei vaks opp. Faren er der framleis, men kva var det eigentleg som hende med mora?

Les heile meldinga: «Beksvart Hardanger-brygg hugget i stein»

«Fyrstene av Finntjern» av Lars Elling

Foto: Baard Henriksen og Forlaget Oktober

Ved inngangen til den første verdskrigen følgjer vi to brør på stadige ferder ut i Oslo-marka, der noko skjer som gjer at det blir livsvarig ufred mellom dei.

Lars Elling teiknar eit bilete av fleire generasjonar og spenner opp eit stort, historisk lerret med handling som strekk seg fram til vår tid.

Les heile meldinga: «Et kunstferdig portrett av et Oslo av i går»

«Kirurgen» av Ida Hegazi Høyer

Foto: Tiden forlag og Svein Finneide

Henrik Wold er ein kirurg som ikkje berre turnerer skarpe knivar, han har også spisse olbogar og er på veg oppover i hierarkiet på universitetssjukehuset der han arbeider. Den suverene alfahannen har full kontroll både på jobb og i privatlivet.

Det kan ikkje vare. Spørsmålet blir kva det er som feller han, og kor djupt fallet blir.

«Under press rivnar moralen som ein dårleg sydd sutur», skriv Marta Norheim i meldinga si.

Les heile meldinga: «Stygt fall i vakker prosa»

«Egne barn» av Trude Marstein

Foto: Julie Pike / Gyldendal

Romanen er lagt til ei dugnadshelg på eit torp i Sverige. Paret som kjøpte sommaridyllen er skilt, men møter opp med nye kjærastar og diverse heil- og halvsøsken.

Marta Norheim skriv i meldinga si at vi her skal heilt inn til den staden der biologien gnurar mot dei sosiale normene. Dugnadshelga blir ein trykkokar der kjensler og replikkar må setjast lok på.

Les heile meldinga: «Nådelaust og suverent familiedrama»

«De kaller meg ulven» av Zeshan Shakar

Foto: Erika Hebbert/Gyldendal

Korleis gjekk det med dei unge mennene som kom frå Pakistan for å jobbe i Noreg tidleg på syttitalet?

I «De kaller meg ulven» fortel Zeshan Shakar om korleis det gjekk med ein av dei. Han gifta seg med ei norsk dame med røter frå Nord-Norge. Mot slutten av livet vil han heim att til Lahore, og sonen kjem på vitjing for å hjelpe han med pakkinga.

Les heile meldinga: «En litterær bypassoperasjon»

«Om stein og jord» av Peter Strassegger

Foto: Maja Hattvang/Cappelen Damm

Forfattaren vaks opp med ein morfar som verva seg til SS-soldat i 1942 og var med då tyske troppar kringsette Leningrad. Eit 50 sider langt «skriftemål» morfaren skreiv i alderdommen, inspirerer forfattaren til dyst.

Det står i alle fall å lese i romanen der roman-Peter går den gamle etter i saumane.

Marta Norheim skriv i meldinga si at «Mange av sitata i skrivet er tilforlatelege. Dei blir skremmande når ein tenkjer over kva som ikkje står der.»

Les heile meldinga: «Sterk roman om frontkjemparen som ikkje ville sjå»

Kriteria for å kunne bli nominert er at romanen må ha komme ut inneverande år, og at det har gått fem år sidan forfattaren sist var nominert. Prisen er eit grafisk trykk, intervju og feiring sendt på P2.