– Er du heldig så kan du jo plukke opp noen flere tusen mennesker som oppdager musikken din, så på alle måter er det fantastisk, sier Ane Brun.

Coverlåten hennes «Make You Feel My Love» som er skrevet av Bob Dylan, blir brukt som sluttsang i episode fem av serien. Mens rulleteksten går og publikum venter på neste episode, spilles hele sangen.

Serien er sett av flere millioner i utlandet, og har gode seertall i NRK. Den første episoden er sett av 320.000 totalt. 280.000 av dem har strømmet på NRK TV, mens resten er seere på NRK3 (førstegangssending) og NRK1 (reprise).

Se Ane Brun spille låten her:

Musikk som virkemiddel

Serien Normal People gjør noe stadig flere filmer og serier gjør – bruker musikk fra kjente artister for å gjøre serien enda mer attraktiv.

Johan Husvik-Olaussen jobber med å selge låter av norske artister til TV-serier, film og reklame. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Siden det lages flere TV-serier nå enn før, er det også et større behov for mer musikk.

Johan Husvik-Olaussen jobber med å selge låter av norske artister til TV-serier, film og reklame. Han forteller at det å selge musikk på denne måten er blitt en inntektskilde i musikkbransjen – og en måte å markedsføre seg på.

– Det er klart det kan være veldig viktig som en del av en strategi for en artist – som et springbrett for å få oppmerksomhet, eller for å få liv i gammel katalog, forklarer Husvik-Olaussen som er musikksjef for film og tv-produksjoner i Arctic Rights.

Antall avspillinger av coverlåten «Make You Feel My Love» har tredoblet seg på Spotify siden serien ble lansert, og i Storbritannia har låten ligget på topp 20 av mest avspilte låter på appen Shazam. En app eid av Apple som brukes for å identifisere musikken som spilles på en enhet.

Normal People er sett av millioner utenlands, den har også slått an i Norge. – Det er jo en utrolig bra måte møte nytt publikum på, sier Ane Brun. Foto: NRK

Videre forteller Husvik at det ikke er uvanlig at internasjonale produksjoner bruker musikk med norske artister.

– Norske artister er veldig ettertraktet i utlandet. De har en egenart i musikken som passer veldig bra filmatisk av en eller annen grunn, legger han til.

Spesielt gøy denne gangen

Og det er ikke første gang store produksjoner har brukt låter sunget av Ane Brun. Den internasjonale suksessen «Peaky Blinders» og den amerikanske filmen «If I stay» er to andre eksempler.

– Så lenge det ikke er et budskap jeg ikke står for, så synes jeg det er en veldig hyggelig ting, sier hun.

Men påpeker at det er litt ekstra stas denne gangen.

– Det er kjempekult fordi jeg leste boken først, før jeg visste at det skulle bli en serie – og likte den veldig godt. Jeg husker jeg tenkte «Dette her kan bli en veldig bra TV-serie».

Bare noen få uker senere tok regissøren av Normal People kontakt med den norske artisten.