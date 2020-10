Kevin Vågenes har på relativt få år rukket å bli en av de mest siterte komikerne i Norge: Hans hyperpopulære serie «Parterapi» har levert nærmest et uhøflig antall catchphraser i løpet av sine fire sesonger. Velskrevne karakterer som Kjell-Simen, Siv-Anita, Maiken, og Sara Eline – og deres typiske vendinger, har fått like evig liv i nordmenns dagligtale som Robert Stoltenberg fikk det i 2001 med Piirka, Narvestad og Yngve Freiholt.

For Kevin Vågenes som komiker, har «Parterapi» ikke bare vært en premiegarantist, men også den ultimate manifestasjon av hans faglige allsidighet. Serien har gitt ham både Leif Justers ærespris og velfortjente humorpriser og gullruter i øst og vest.

Når han nå går i gang med den ærefryktige oppgaven det er å bringe dette allemannseie-universet til scenen, er det antagelig med et ekstremt forventningspress. Omtrent hver eneste av oss har sin egen versjon av Vågenes’ karakterer. De er så innjobba i samtiden at å skape et vellykket sceneshow ut av universene deres, er en ganske vanvittig hinderløype å skulle forsere.

Ikke engang hundsing fra egne karakterer kan stoppe Kevin Vågenes. Foto: JOHN ANDRESEN / Seefood TV

Viral og sitatvennlig karakterhumor er dessuten mer ferskvare enn noen annen humorform, så her er det nok av bananskall å brekke komikerbeina på.

For hvem er egentlig Kevin Vågenes uten parykk? Akkurat den nerven blir adressert allerede før setene har rukket å bli varme. I åpningsinnslaget treffer vi de velkjente karakterene i samspill med Vågenes som seg selv. De hundser ham som best de kan, forsøker å bryte ham ned, men ingenting kan knekke en mester.

Selvsikker usikkerhet

I sitt første soloshow viser Kevin Vågenes at dersom en vanlig komiker er en seksstrengers gitar, er han en tolvstrenger.

Han har en så uvanlig forfriskende levering at selv den litt slitne bitter singel-gimmicken holder vann. Det er noe Family Guysk over oppbygningen hans, der det meste du tror skal skje, ikke skjer. Han er selvsikker i sin aggressive usikkerhet, og selv ikke de obligatoriske, men flaue overgangene til musikalnumrene kan stoppe ham.

Etter en meget betryggende og uortodoks standup-del som bare Kevin, er publikumsfavoritten Kjell-Simen på plass på scenen, og her møter vi en aldri så liten hemsko: Så veletablerte og (med positivt fortegn) endimensjonale karakterer, blir nødvendigvis litt forutsigbare. Man vet sånn cirka hva de skal si, men så er det jo noe unektelig sjarmerende å se Kjell-Simen drive crowd work. Publikum får interagere med sine favoritter, og for de heldige utvalgte må det være omtrent som å endelig få snakke med bikkja. Så folkekjære er Kevin Vågenes’ karakterer.

Passe overraskende

Selv karakterenes humorteknisk forutsigbare fremferd er så fordømt velskrevet, og Vågenes er en så urettferdig god karakterskuespiller, at man ikke kan gjøre annet enn å applaudere. Når det kommer til gestalting og forfatting av brede og treffsikre karakterer, er det for øyeblikket ingen som kan hamle opp med Kevin Vågenes i Norge, heller ikke på scenen.

Ellen er like sint som alltid. Foto: JOHN ANDRESEN / Seefood TV

Vi får treffe både sinnablogger Samantha og influenser Sara Eline, før det er duket for et mesterstykke innen musikalske revyinnslag. Siv-Anitas medley bygget på Mamma-Facebooks ubegripelige univers, er nøyaktig slike numre burde løses – helt blottet for kleine og anstrengte rim og vendinger.

Det skader heller ikke at Vågenes er en meget habil vokalist. Her er alt akkurat passe overraskende, aldri så godt man kjenner karakteren, og aldri så godt man vet at hun skal si «og vi lo» – etter at Rune på jobben har gjentatt akkurat den catchphrasen til det aldeles kjedsommelige gjennom tre år med «Parterapi».

Siv-Anitas medley er et mesterstykke. Foto: JOHN ANDRESEN / Seefood TV

Det er også et tegn på hvilket fantastisk manus dette er. Det skal en del til for at du fremdeles ler av ting du har fått gjentatt omtrent daglig fra alle kanter siden Kevin Vågenes slo gjennom. Men her er hvert eneste innslag så tight og riktig skrevet for scenen at man aldri faller i den skumle fella som hele tiden ligger og lurer under et show som dette: At man bare sitter sammen med 199 fremmede og ser på Parterapi på storskjerm, og ler av vitser vi har hørt tusen ganger før.

Så frykt ikke – Kevin Vågenes’ store styrke er fremdeles karakterene, men tekstforfatterevnene hans gjør at han også lykkes som helt utilslørt standupkomiker. Det er så behagelig, omtrent bevegende, å se en komiker som stoler så mye på sitt eget materiale at vi slipper unna alt det billige skvipet som ofte følger et sceneshow i revyformatet. Ingen kjedelige låtinnslag med nyhetssatire, ingen slapstick med rot i en eller annen forfalsket og dårlig skrevet vits om en misforståelse.

Kevin Vågenes er utvilsomt et multitalent. Foto: JOHN ANDRESEN / Seefood TV

Det rørende avslutningsnummeret er et velfortjent spark til en homofob prest som fortalte en ung Kevin at homofile kommer til helvete hvis de lever ut legningen sin, og setter en perfekt prikk over i-en på en dundrende maktdemonstrasjon av godt manus, fantastisk levering og enorme låtinnslag.

Bedre enn dette kan ikke bred scenehumor gjøres. Og når det i tillegg gjøres med bakgrunn i et eksepsjonelt veletablert karakterunivers, er det ikke annet å gjøre enn å ta av seg hatten. Lenge leve Kevin Vågenes!

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel: «Singel i parterapi» Artist: Kevin Vågenes Sted: Latter, Oslo Dato: 28.11.2020-

