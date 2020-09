Norges standup-nestor Dagfinn Lyngbø er ikke bare en av landets mest prisvinnende komikere, han er også blant de mest produktive. 47-åringen har laget soloshow i over 20 år, og har mottatt sju komipriser, riktignok under utdelingens forhenværende konsept.

Fredag kveld var det Forum Scene i hjembyen Bergen som fikk æren av å være vertskap for Lyngbøs første soloshow siden «Supersmud» som hadde premiere i 2016, nemlig «Kjøreregler for koloniseringen av Mars». Her skal det altså legges noen føringer for hva vi skal – og ikke skal – ha med oss fra jorden til den uunngåelige koloniseringen av Mars.

Som i de fleste andre standupshow fungerer konseptet naturligvis bare som staffasje og springbrett for materialet, men det er greit å ha en knagg å henge observasjonene på.

«Kjøreregler for koloniseringen av Mars» er rammen for showet denne gangen. Foto: Eilif Stene/Stand Up Norge

Svigermor. Igjen.

At Dagfinn Lyngbø er en av Norges mest populære og – tør jeg si det? – folkekjære komikere, kommer tydelig til syne i den uvanlig dynamiske demografien i salen. Her er bestemor, barnebarn, NHH-studenten og ekteparet samlet for å le av noe vi alle kjenner igjen.

Her ligger også noe av utfordringen til forestillingen. Materialet er støpt i komediens eldste jern: Jernet som sier at folk skal kjenne seg igjen.

For eksempel får vi ganske umiddelbart servert en kanonade mot verdens mest brukte felles fiende: Svigermor. Det fikk meg til å tenke på hvordan denne mest utslitte av klisjeer innen humor ble til. Hva slags svigermødre er det folk har? Er de virkelig så ille, eller er vi bare trente apekatter som ler ved første antydning til svigermor-hets?

Nå skal ikke dette bli noen svigermødrenes forsvarstale, men som et eksempel på «trygg humor» syns jeg hun er relevant. Det mangler heller ikke på andre velkjente ofre. Alt som er noenlunde nytt, men ikke nødvendigvis hypermoderne, får seg en runde i ringen. Det være seg elsparkesykler, elbiler, kohorter, bloggere og Crocs. Alt som har vært «trendy» etter 1995 får passet påskrevet. Det er ikke revolusjonerende, akkurat.

Med fare for å dra en litt drøy sammenligning: Dagfinn Lyngbøs materiale er humorens Starbucks. Den er overalt, vi har alle hørt den, og alle liker jo kaffe. Eller svigermor-vitser, da.

Kan triksene

Når det er sagt, er det veldig liten tvil om at Dagfinn Lyngbø er en av de aller beste på å levere trygt materiale. Hans helt unike evne til å levendegjøre punchlines gjennom sjarmerende og treffende actouts er imponerende. Selv den svakeste vits får seg en real oppussing når Lyngbø finner frem stemmegalleriet, og det skal han ha honnør for. Han er en ekstremt rutinert og drillet standupkomiker som vet nøyaktig hvordan man leverer en vits. Dagfinn kan alle triksene. Han vet at folk klapper på callbacks, nesten uansett om det er morsomt eller ikke.

Dagfinn Lyngbø vet hvordan han skal få folk til å le. Foto: Eilif Stene/Stand Up Norge

Selv om det aller meste av materialet lider under forutsigbarhet og en følelse av tilårskomment vemod over moderne utvikling, er det da noen lyspunkter i manuset også. For eksempel om hvordan pandemien startet (hvor lenge skal disse flaggermusene koke?) eller hvordan nordmenn låter når de hilser på amerikanere for første gang (yeah man, yeah man, yeah man).

La det ikke være noen tvil om det: Du kommer til å le, akkurat som at du blir mett av Grandiosa. Jeg tror imidlertid at noen av poengene begynner å bli modne for oppussing. «Min kone»-vitser kan ikke reddes av upåklagelig levering for alltid.

Lettvint nyhetssatire på bekostning av allerede utspilte ofre som Trond Giske, Petter Northug og sjefen i Hurtigruta er mer ferskvare enn noen gang, og på et eller annet tidspunkt kommer akkurat det til å ta innersvingen på Dagfinn Lyngbø også. Men inntil videre er salen like lattermild som før.

Anbefalt videre lesing: