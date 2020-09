Kevin Vågenes avslører at det er over for «Parterapi»

I humorserien med Kevin Vågenes blir vi kjent med par som krangler og sliter med kommunikasjonen seg i mellom. I et forsøk på å redde forholdet møter de opp for terapi.

Etter fire sesonger er det nå klart at humorserien ikke fortsetter.

– Det er vemodig å si at denne sesongen av Parterapi blir den siste, men vi har hele tiden ønsket å runde av mens vi selv fortsatt synes det er gøy, skriver Vågenes på Instagram.

Flere av karakterene i serien er basert på kjente norske profiler.

Vågenes forteller at han vil ta med karakterene videre, men denne gangen som et soloshow på Latter i Oslo, nemlig «Singel i Parterapi».

– Tusen takk til alle dere som har fulgt med på serien og heiet på oss. Det har betydd masse. Håper dere vil like resten av det som nå blir siste sesong, sier Vågenes.

Nye prosjekter på gang

Redaksjonssjef Christina Rezk Resar i NRK Underholdning bekrefter at dette var siste sesong av humorserien. Hun sier at Vågenes fortsatt blir å se på skjermen, selv om det nå er over for «Parterapi».

– Vi har hatt fire fantastiske sesonger med gode seertall og kjempefine karakterer. Nå har vi noen nye gode ideer som vi jobber med. Kevin Vågenes blir også å se i humorserien Familien Lykke, som kommer på NRK i høst.

Kreativ leder og partner i Seefood TV, Aleksander Herresthal sier at både de og Vågenes nå ønsket å lage noe nytt.

– Vi er utrolig stolte over å ha laget Parterapi sammen med Kevin og det toppet seg i fjor da vi var nominert til Rose D’Or i London for Beste humorprogram. Vi synes vi har klart å lage mange morsomme nye karakterer i den siste sesongen, men både Kevin og vi hadde lyst å lage noe nytt og spennende.

Den siste sesongen ble spilt inn under spesielle omstendigheter, med strenge koronatiltak på settet. Under innspillingen var Vågenes isolert fra de andre i alle pauser og at de måtte være mer forsiktige.