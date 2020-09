Morsomt, fengende og fortellerteknisk bortimot perfekt.

En beskrivelse av Sigrid Bonde Tusvik som en av Norges mest engasjerte komikere, vil neppe møte mange protester.

Den etterhvert så rutinerte komikeren har aldri gått av veien for en konfrontasjon, kronikk eller kyseprotest mot tradisjonelle kjønnsroller, mangel på kvinnelig representasjon i humor-Norge eller andre viktige kampsaker hun skal ha all ære for å orke å ta i. Det har likevel resultert i at et samlet, konservativt herrekorps i kommentarfeltene har gitt henne stempelet «Riksheks».

Det er dette stempelet Bonde Tusvik omfavner med tittelen på sin aller første standupforestilling, «Heks on the Beach».

Utakknemlig oppgave

Den utakknemlige oppgaven med å samle folk til premiere på Latter midt under en pandemi, var visst ikke spesielt vanskelig. Forestillingen var helt utsolgt, og idet Michael Jacksons ikoniske Free Willy-låt «Will You Be There» starter, er et trofast Sigrid-publikum allerede i fyr og flamme.

Sigrid Bonde Tusvik har omfavnet stempelet «Riksheks». Foto: Stand Up Norge

Kommentarfeltenes store nemesis går i gang med å presentere seg som fjerdegenerasjons fitte før det etterhvert går hardt utover ektemannen Martin. I åpningspartiet er materialet basert på observasjoner om en udugelig ektefelle som liker Fifa og sjokomelk bedre enn å hjelpe til i barneoppdragelsen. Ikke akkurat banebrytende helt ennå, men det blir bedre. Mye bedre.

Føler seg frem

På en premiere må en regne med at hovedpersonen selv føler seg litt frem i tempo og levering, vitser seg litt varm, og kjenner litt på publikum. Et par litt for tidlige callbacks og snilt materiale legger en liten demper på første tredjedel av showet, men så kommer egenskapene som har gjort Sigrid Bonde Tusvik til en av de viktigste, norske komikerne i moderne historie, som bestilt.

På partiet om sladder viser hun glitrende timing og tempo – spesielt under forklaringen om hvordan sladder foregår på Vestlandet. For å si det som en robot: Dette virker å være relaterbart materiale for de fleste i salen, etter reaksjonen å dømme.

Bedre og bedre

Herfra og ut går det bare oppover. De velformulerte poengene om kjønnsskjevhet i medisinsk forskning, sanksjoner mot Saudi-Arabia først etter at en mannlig journalist ble drept, og urettferdigheten i at bare kvinner er nødt til å bruke livsfarlig prevensjon, understreker at Sigrid Bonde Tusvik ikke bare er en dyktig komiker, men en viktig meningsbærer og premissleverandør.

Ja, dette er en standupforestilling, og de viktige, feministiske poengene er pakket inn i humoristisk drakt, men Sigrid Bonde Tusvik er tross alt en komiker. Det er i den forbindelse interessant å merke seg at publikum er 90 prosent unge kvinner. Hvorfor det? Hvor er dere, gutter?

Uanstrengt lek med glimrende materiale

«Heks on the Beach» er en øvelse i energisk innbitthet og trass mot å avfinne seg med det etablerte, både humorteknisk og tekstuelt.

Sluttpartiet imponerer såpass at jeg ikke kan huske å ha sett så mye bedre på en norsk standupscene.

Da jeg skjønte at det skulle handle om influencere ble jeg nervøs for om vi nok en gang skal le av hvor dumme de er. I stedet ble vi presentert for en ekstremt treffsikker parodi på Camilla Pihl med familie (blant annet i form av et nydelig levert André Bjerke-dikt), via en samtykkemotivert relansering av BlimE-dansen, før vi svinger innom en inderlig og sterk tordentale mot drapstrussel-forfattere, og til slutt lander i selve Fabergé-egget: En virkelig magisk øvelse i standup-formidling, nemlig partiet om Sigrids tidligere nabo Chica Karoli.

Morsomt, fengende og fortellerteknisk bortimot perfekt.

Noe av det beste du kan se på en scene

Sigrid Bonde Tusvik i «Heks on the Beach» er som en nyttårsrakett: Snill og tilnærmet ufarlig i starten, før det virkelig braker løs med uventede vendinger og fargerik levering. Hun er også imponerende rutinert, engasjert og kjenner sitt publikum godt.

Materialet hun og tekstredaktør Pernille Johnsen har skrevet er noe av det beste komiske arbeidet du kan se på en scene i år, og bør oppleves med tålmodighet.

Tro meg, det er skikkelig, skikkelig bra.

NRK anmelder Foto: Stand Up Norge Ekspandér faktaboks Tittel: «Heks on the beach» Utøver: Sigrid Bonde Tusvik Sjanger: Humorshow Sted: Latter, Oslo Dato: Høsten 2020 (premiere 3. september) Regi: Martin Beyer-Olsen. Tekstredaktør: Pernille Johnsen. Lyddesign: Kjetil Husøy. Lysdesign: Daniel Sørensen.

