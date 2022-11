Eksperter tror Fifa ville tapt regnbue-sak: – Kan ikke huske lignende

– Jeg kan ikke huske lignende eksempler som dette. Avgjørelsen er klønete og opprørerende fra Fifa, sier Bård Racin Meltvedt til NRK.

Han er advokat og var Cas-dommer i åtte år frem til 2010. Han har blant annet vært til stede som Cas-representant under fotball-EM.

REAGERER: Tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt på Fifas regnbue-avgjørelse. Foto: NRK

Meltvedt forteller at de fleste saker som når Idrettens voldgiftsrett (Cas), knyttes til sportslige problemstillinger. Han mener derfor at Tyskland-saken skiller seg spesielt ut i historien.

– Her blir jo retten bedt om å ta stilling til en idrettspolitisk ytring foretatt i et mesterskap med tilhørende sanksjoner, sier han.

Tror Fifa vil tape

Det var den tyske storavisen Bild som meldte at Tyskland vil ta Fifa til idrettens voldgiftsrett. Det vil de etter at Fifa truet med sportslig straff dersom kapteiner brukte regnbue-armbind under kampene i VM.

Før Tysklands første VM-kamp mot Japan sa det tyske landslaget tydelig ifra om hva de mente om Fifas nei til regnbue-armbind:

– Fifa har stoppet oss fra å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De har gjort det samtidig som de truer oss med sportslige sanksjoner, uten å spesifisere dem, sa Steffen Simon i det tyske fotballforbundet.

Ifølge Bild ønsker det tyske forbundet en hurtigbehandling av saken, slik at en første avgjørelse kan bli tatt innen 48 timer.

– Det er et naturlig skritt for det tyske fotballforbundet å gjøre. Ut fra min kjennskap til dommere i Cas, altså tidligere kolleger av meg, vil mange ha stor sympati for Tysklands beslutning om å ta dette inn, sier Meltvedt.

Til NRK sier NFF-president Lise Klaveness at alle land som ble nektet å bruke «One love»-armbindet vurderer det rettslige grunnlaget for nektelsen.

– De vurderer Fifas anledning til å true med og nevne sportslige sanksjoner som gule kort og utestengelse. Så vidt jeg vet så er det ingen sak som er meldt inn til Cas. Norge er jo ikke med i VM, så vi er observatører i dette, sier Klaveness.

NRK har vært i kontakt med Cas onsdag formiddag. De opplyser at de fortsatt ikke har mottatt en anke fra Tyskland. Samtidig bekrefter de at de har et panel på plass i Qatar, som er klare for å behandle en slik klage i løpet av 48 timer.

– Hvis du hadde vært dommer i denne saken, hva hadde avgjørelsen vært?

– Da tror jeg at avgjørelsen hadde vært at Fifa skulle holdt seg unna dette og akseptere at nasjoner, som deltar i et VM med såpass totalitær og udemokratiske prinsipper, vil foreta denne type politiske ytringer, sier Meltvedt, som tror samme avgjørelse blir besluttet i Cas-domstolen.

– Her blir tro og håp det samme for meg. Jeg håper at Cas vil stemme for Tyskland, og pålegge Fifa å heve den sanksjonen de har gjort av sportslig karakter, sier han.

– Skandale hvis Tyskland ikke vinner

Rent praktisk vil en eventuelt sak foregå ved at Tyskland sender inn sin begjæring til Cas. Da blir dommere innkalt og forelagt saken. Presidenten i Cas velger dommerne, som videre vil ta en avgjørelse.

– Det er klart at hvis du har et domsmedlem fra et arabisk land, så vil vedkommende stemme mot at det ikke er noen brudd på Fifas reglement. Men hvis du har en dommer fra vestlig demokratisk kultur, vil de stemme for at dette er et brudd, sier Meltvedt.

NRK har spurt Cas hvilke dommere som er til stede i Doha, men voldgiftsretten har foreløpig ikke svart.

På en pressekonferanse tirsdag gikk det danske fotballforbundet knallhardt ut mot Fifa, og bekreftet samtidig at Tyskland er i gang med en juridisk undersøkelse.

Meltvedt tror dette betyr at Tyskland tar saken til Cas og venter en hurtig avgjørelse.

Den nå pensjonerte idrettsjuristen Gunnar-Martin Kjenner er ikke i tvil om at det tyske fotballforbundet har en god sak.

– Det er snakk om universale rettigheter og at man ikke kan få lov til å markere det jeg kaller universale rettigheter synes jeg er ... Jeg vil nesten si det er en skandale hvis Tyskland ikke vinner, sier han til NRK.

IKKE I TVIL: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Fifa vil helt åpenbart argumentere med sine egne lover og regler, men det er slik at idretten ikke lever i sin egen verden. Den er som alle andre organisasjoner og land underlagt de overordnede reglene. Det er ikke noe unntak selv om man er stor, rik og verdensomfattende, sier Kjenner.

Hvis Fifa taper en sak mot det tyske fotballforbundet, vil de ikke bli ilagt noen form for straff eller sanksjoner, ifølge Meltvedt. Fifas beslutning om å nekte landene å bruke regnbue-armbind vil imidlertid ikke lenger være bindene.

Landene kan dermed gjøre det de selv synes er forsvarlig og rimelig.

– Fifa kan eventuelt anke avgjørelsen, men det er utrolig lite sannsynlig at det vil finne sted, sier tidligere Cas-dommer Meltvedt.