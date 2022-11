Saken oppdateres!

– Med kapteinsbindet, så ønsket vi å sette et eksempel for verdiene som vi følger på landslaget: Mangfold og gjensidig respekt. Sammen med andre nasjoner ønsket vi å få stemmen vår hørt, skriver det tyske fotballforbundet på Twitter, og fortsetter:

– Det handlet ikke om å komme med en politisk beskjed. Menneskerettigheter er ikke noe som kan forhandles om. Det er noe som burde bli tatt som en selvfølge, men det er fremdeles ikke tilfellet. Det er derfor denne meldingen er så viktig for oss.

– Å nekte oss å bruke kapteinsbindet er det samme som å nekte oss en stemme. Vi står ved vår posisjon, skriver forbundet.

Flere av de tyske spillerne har også sko med regnbuefarger, men det er også sko som er brukt tidligere.

SKO: Manuel Neuer hadde disse skoene på under onsdagens kamp. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

– Meget elegant protest

De siste dagene har det vært stor debatt rundt bruk av regnbuefarget kapteinsbind i fotball-VM. Syv europeiske land hadde planlagt å spille med armbindene, med teksten «One Love».

Like før Englands kamp på mandag gjorde imidlertid Fifa det klart at det ville bli straffet med minimum et gult kort, og potensielt også karantene i én eller flere kamper.

Tyskland var én av nasjonene som skulle spille med regnbue-kapteinsbind, og før deres kamp mot Japan onsdag stilte de alle de elleve spillerne opp med hånden foran munnen.

– Munn lukket i stedet for åpen munn. Dette er for lite, skriver den tyske storavisen Bild om markeringen.

MARKERTE: Det tyske landslaget stilte seg opp slik på lagbildet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener det hele var en elegant protest.

– Dette var en meget elegant protest av Tyskland. Selvfølgelig veldig viktig og ren latterliggjøring av Fifa og deres restriksjoner på bruk av båndene. Dette viser at det ikke så enkelt å begrense vår ytringsfrihet som de åpenbart håper det kan være, sier Saltvedt.

– Fifa har satt seg i en situasjon hvor dette får enda mer oppmerksomhet. Tyskerne har allerede nå demonstrert og jeg tror flere vil slenge seg på. I Tyskland sin neste kamp mot Spania, er jeg hundre prosent sikker på at Manuel Neuer kommer til å stå med OneLove-armbindet.

– Nå begynner ballen å rulle

Også NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror dette kan være starten på flere markeringer.

– Nå begynner ballen å rulle. Det er ikke bare spillere, men andre også. Det er så galskap til et nytt nivå, så spillerne er mer frittalende enn før. Du blir satt til veggs om du ikke sier noe. De holder ikke så mye tilbake lenger, sier Hegerberg.

– Fifa har gjort det vanskelig for seg selv. Det er viktig at dette fortsetter etter mesterskapet også. Men man ser at spillerne har helt annen tilnærming til å snakke om den typen problematikk nå, sier Hegerberg.

– Denne markeringen viser at dette kan bli ett av de viktigste VM-ene noensinne. Fordi den evige diskusjonen om fotball og politikk skal blandes viskes ut for hver kamp som spilles. Når spillere som skal spille sin første VM-kamp går så hardt ut da er vi der vi bør være. Spillerne sier fra på sin måte. Det er fantastisk at det har blitt sånn, sier NRKs fotballekspert Tete Lidbom.

I forkant av kampen ble det spekulert om den tyske kapteinen Manuel Neuer ville spille med regnbuebindet, og bildene fra kampen viser at assistentdommeren før kampstart var borte hos Neuer for å sjekke om kapteinen brukte regnbue-bindet.

SJEKK: Det ble sjekket om Manuel Neuer brukte One Love-kapteinsbindet før start. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Den tyske dagligvarekjeden Rewe trakk seg tirsdag som sponsor for det tyske landslaget. Senere tirsdag ble det meldt at det tyske forbundet ønsket å ta saken til idrettens voldgiftstrett (CAS).

På tribunen er den tyske innenriksministeren, Nancy Faeser, avbildet med One Love-armbindet, side om side ved Fifa-president Gianni Infantino.