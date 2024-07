– Jeg tror ikke det er noen Michelin-kokker her. Jeg tror ikke det er utdanna kokker på det kjøkkenet her.

Det sier syklist Søren Wærenskjold som har ankommet OL-landsbyen. Der bor det omtrent like mange som i hans egen hjemby, Mandal.

Han er en av mange utøvere som spent har satt sine føtter i landsbyen, som har mange regler.

SPENT: Søren Wærenskjold har kommet seg fra Tour de France til OL-landsbyen i Paris. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Ymse greier

I den store mathallen, som huser seks restauranter, skal det serveres 45.000 måltider om dagen. Maten blir servert døgnet rundt.

Sandvolleyballspillerne Christian Sørum og Anders Mol opplevde at det rett og slett ikke var nok mat i starten.

Toppidrettssjef i Norges idrettsforbund, Tore Øvrebø, bekrefter torsdag at både kvaliteten og mengden mat har vær et tema i dagene før lekene starter.

– Vi har store forventninger til mat når vi reiser til Frankrike. De har ikke helt levert, men de er på vei, sier Øvrebø og fortsetter:

– Det er flere nasjoner som har reagert, og jeg opplever at arrangøren tar det på alvor. Dette er ikke noe problem lenger. Nå er det både nok og velsmakende mat for de som gidder å lete rundt i kantina, så det går bra, sier Øvrebø.

Wærenskjold har forståelse for at matproduksjonen kan være krevende.

– Når du skal lage mat til 16.000 mennesker, så skjønner jeg jo at det ikke er bare-bare å lage den aller beste maten, sier Wærenskjold.

TESTET MATHALLEN: Besøkende i OL-landsbyen under en test av mathallen forrige måned. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Han har forståelse for at ikke all maten blir på sitt beste med så mange munner å mette i løpet av en dag.

– Da blir det sikkert litt tørt kjøtt eller tørr kylling og litt overkokt pasta. Jeg har funnet en del ting jeg liker, så jeg er ganske fornøyd etter hvert, sier Wærenskjold.

– Det er mye ymse greier, blant annet mye halal-kjøtt, uten at jeg har visst at det har vært det, men det funker det også, sier håndballspiller Gabriel Setterblom.

Men noen vanlige matvarer glimrer med sitt fravær, som pommes frites og avokado.

– Pommes frites er for risikabelt på grunn av brannfaren med friteringen, fortalte en av sjefkokkene Charles Guilloy til New York Times.

Samme avis skriver at Storbritannia har valgt å boikotte restaurantene i OL-landsbyen. Dette som følge av matmangel og servering av ukokt kjøtt. På grunn av dette har britene flydd ned en ekstra kokk til Paris, skriver avisen.

MATKAOS: Sjefkokk Charel Guilloy snakker med Laurent Michaud, den franske presidenten for Paris-OL. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Tar hensyn

Avokadoen er kuttet ut fra matfatet av klimahensyn. Grunnen er at de franske arrangørene har mål om å halvere matserveringens karbonavtrykk sammenlignet med OL i London i 2012

For i verdens største idrettsarrangement med rundt 10.500 utøvere, så er det mye logistikk som skal falle på plass. Utøverlandsbyen er fordelt på 330.000 kvadratmeter, eller om lag 51 fotballbaner mer billedlig talt.

OL-LANDSBYEN: Inngangen til landsbyen der utøverne bor under OL i Paris. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Også den kjente franske retten Fois Gras glimrer med sitt fravær. Retten består av fettlever av and eller gås og er svært omstridt da den innebærer tvangsforing.

Dermed er retten for eksempel ikke lov å produsere i Norge.

Det serveres heller ikke alkohol inne i utøverlandsbyen.

FRANSK KLASSIKER: Foie Gras. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AFP

300.000 kondomer

Men fraværet av maten er ikke det eneste som har fått oppmerksomhet i utøverlandsbyen. Under lekene i Tokyo for tre år siden fikk pappsengene mye oppmerksomhet. De har nok en gang blitt et tema.

– Sengene er som sist. De er litt harde. Man sover nok ikke så godt de første nettene, men så går det seg til, sier håndballspiller Kristian Bjørnsen.

Det ble spredt falske rykter om at de var laget av papp for å skremme utøverne fra å ha sex. Nyhetsbyrået AFP var blant dem som faktasjekket saken.

Det er nemlig 300.000 kondomer tilgjengelig for utøverne, det vil si 28 kondomer til hver eneste utøver.

Det er mange som mener at sengene ikke er spesielt komfortable.

– De er harde.

Det sier Vipers-spiller Jamina Roberts, hun er kaptein på det svenske håndballandslaget. De har kjøpt nye madrasser til pappsengene.

De norske utøverne har ifølge toppidrettssjef Tore Øvrebø ikke klaget på sengene. Likevel har en av sponsorene tilbudt å skaffe nye overmadrasser, men det er ikke klart når disse vil være på plass i OL-landsbyen.

Ingen klimaanlegg

Hotellrommene er designet slik at det ikke skal være nødvendig å bruke klimaanlegg, men det har flere land ikke valgt å stole på. For flere land som Norge, USA, og Storbritannia valgt å ta med egne klimaanlegg til sine utøvere.

– Vaktmesterne fra Olympiatoppen har montert aircondition, hengt opp bannere og gjort det til et lite stykke Norge i leieren, sier Øvrebø torsdag.

Ifølge Dagbladet har Norge kjøpt klimaanlegg til 500.000 kroner.