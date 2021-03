Iført hvit t-skjorte med påskriften «RESPECT on and off the pitch» kom Ståle Solbakken til sin første landskamp som landslagstrener. Spillerne varmet opp med de samme t-skjortene.

– Det handler litt om det vi har snakket om, at vi vil sette fokus på noe av det som har vært diskusjonen utenfor banen. Det er guttene også sugne på, og jeg går foran som et godt eksempel, sier Solbakken til TV 2.

Da landslaget gikk ut på banen før kamp, hadde spillerne på seg overtrekksjakker. Da nasjonalsangen begynte å spille, tok spillerne av seg jakkene.

Under hadde de nye t-skjorter. Denne gangen stod det «HUMAN RIGHTS on and off the pitch».

MARKERING: Norge markerer sin motstand mot menneskerettighetssituasjonen i Qatar med disse t-skjortene under oppvarmingen. Foto: TV 2 / Skjermdump

Vil legge press

Både landslagssjef Ståle Solbakken og landslagskaptein Martin Ødegaard har tatt til orde for at Norge ikke skal boikotte VM, men heller protestere på andre måter.

Uten å si hva de skal gjøre, garanterer Solbakken en protest i forbindelse med kampen.

Samtlige spillere varmet opp med t-skjortene. Foto: JON NAZCA / Reuters

– Vi ønsker å presse Fifa (Det internasjonale fotballforbundet, journ.anm.) mot å være enda mer direkte og enda hardere mot myndighetene i Qatar. Stille enda større krav til dem, sa Solbakken til NRK tirsdag.

Under en paneldebatt i regi av NFF ga Solbakken også klar beskjed om at han ikke kommer til å gå stille i dørene i kampen mot menneskerettighetsbruddene til VM-verten.

– Det er ikke sikkert Terje Svendsen (fotballpresident) er så glad for å høre det, men jeg kommer til å gå over kanten i desperasjonen for å få frem dette her, sa Solbakken.

Norges nye landslagskaptein, Martin Ødegaard, sa han ønsket en protest som lignet på Black Lives Matters-protestene som så godt som alle internasjonale fotballag gjør før hver eneste kamp.

– Jeg tenker at det er fullt mulig å få til ting som skaper oppmerksomhet. Vi har sett det med Black Lives Matters og den type ting. Jeg føler at sånne ting skaper mye oppmerksomhet, sa Ødegaard på en pressekonferanse nylig.

Forventer ikke sanksjoner

GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt i Fotballforbundet. Foto: NRK

NRK snakket med generalsekretær Pål Bjerketvedt tidligere onsdag. Han visste ikke nøyaktig hva som skulle skje, men hadde fått et innblikk i hva slags markering landslaget hadde planlagt. Han frykter ikke noen konsekvenser eller sanksjoner fra Fifa.

– Jeg er helt rolig på det. Det må være takhøyde for markeringer som dette. Jeg tror ikke det vil føre til sanksjoner, men hvis det gjør det, så får vi ta det når det eventuelt kommer, sa Bjerketvedt.

Fifa-regelverket er nemlig strengt når det kommer til politiske markeringer. Jusprofessor Geir Woxholth mener markeringen foreløpig er langt innenfor hva som kan tillates.

PROFESSOR: Geir Woxholth er jurist og professor. Han har blant annet idrettsjuss som sitt spesialfelt.

– Jeg blir overrasket dersom FIFA vil lage noe ut av dette i ettertid, hvis det ikke blir mer. Hvis FIFA gjør det, vil jeg mene at det er sterkt kritikkverdig av FIFA. De må godta ytringer som er siviliserte og uten provokasjon i en sak som dette, særlig når det følger av deres egne vedtekter at menneskerettighetene er et av FIFAs grunnleggende prinsipper, sier Woxholth til NRK.

Han mener at dette foreløpig er en smart markering hvor man setter søkelys mot en problematikk uten å være mer direkte enn nødvendig.

– Det de spiller på er konteksten, nemlig at folk vet hva dette dreier seg om, og markeringen skjer symbolsk ved hjelp av indirekte assosiasjoner, sier Woxholth.