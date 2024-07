• Over 30.000 barn fra inn- og utland skal delta i årets Norway Cup på Ekebergsletta, noe som er rekordpåmelding.

• Totalt er 2251 lag fra 30 forskjellige nasjoner påmeldt, inkludert lag fra Mexico, USA, Tyskland og Gambia.

• På grunn av værforhold og dårlig tilstand på noen av banene på Ekebergsletta, blir flere kamper flyttet til andre steder i byen.

• Et jentelag fra Gambia, som er sponset av organisasjonen ScanAid, skal delta i turneringen for første gang.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.