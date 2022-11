– Det vi opplever er fullstendig uakseptabelt. En ting er hva vi opplever på pressemøter og så videre, men at spillerne våre blir stilt i en slik situasjon der de trues med sportslige sanksjoner, det er veldig kritikkverdig, sier Møller på pressekonferansen en halvtime utenfor Doha sentrum onsdag.

Til stede var også DBU-direktør Jakob Jensen og fotballdirektør Peter Møller. Jesper Møller sier at de ikke ønsker Infantino videre som president.

REAGERER: DBU-direktør Jakob Jensen. Foto: Egil Sande / NRK

– Der er kun én kandidat, og vi må se om det kommer en ny kandidat. Det er stadig litt mer tid. Men Danmark kommer ikke til at støtte den nåværende president, sier han.

Møller påpeker at det er 211 land i Fifa, men selv om Danmark ikke støtter Infantino, har han ikke et realistisk håp om at de får inn en ny president med det første.

– Jeg forstår at den nåværende presidenten har støtteerklæringer fra 207 land. Jeg kan si at Danmark ikke er blant de 207 landene som har skrevet under på en støtteerklæring. Det vil vi heller ikke gjøre, sier han.

Som én av flere nasjoner valgte Danmark å droppe bruke Onelove-kapteinsbindet etter trusler fra Fifa om sportslige konsekvenser.

Da NRK spurte om Danmark vurderte å bruke kapteinsbindet til tross for sanksjoner, svarte Jakob Jensen:

– Fifa hadde et møte med England, hvor Fifa indikerte strenge sanksjoner. Vi har prøvd å stå på to bein, både politisk dialog og vinne fotballkamper. Vi vil vinne fotballkamper. Vi vil ikke sette vår kaptein, som er en fantastisk person og spiller ... Dere hadde muligheten til å snakke med ham etter gårsdagens kamp, og høre hans egne meninger om dette. Vi vil ikke fortelle vår kaptein at han kanskje kunne bli tatt av banen. Han kunne fått gult, rødt og ikke spille VM. Det var ikke i tankene våre. Vi vil endre ting på en annen måte enn at Fifa nekter spillerne våre å være på banen, svarer Jensen.

KAN STRAFFES: Det danske laget og deres kaptein valgte å ikke bruke det regnbuefargede armbindet i kampen mot Tunisia. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

I nye møter

Truslene fra Fifa kom under et hastemøte 21. november, der Fifa sa at straffen for å bruke armbindet minimum ville bli et gult kort. Fifa skal ha henvist til artikkel 4 i deres regelverk som sier at spillere som bruker utstyr som ikke er tillatt på banen, kan straffes.

Onsdag kalte det danske fotballforbundet (DBU) inn til en ekstra pressekonferanse med ledelsen i sakens anledning. Og det er tydelig at danskene ikke tar lett på situasjonen. Nå varsler Danmark at de sammen med de andre nasjonene akter å ta saken til et juridisk nivå.

– Etter møtet med de andre nasjonene i dag, har vi bestemt at vi kommer til å reagere sammen med de. Vi er alle forundret over at vi ikke får lov til å bruke armbindet. Det har ikke vært et problem i andre turneringer, sier fotballpresident Jesper Møller.

De syv landene skal møtes på nytt i morgen for å diskutere veien videre. På pressekonferanse sa danskene at de også har bedt Fifa og Qatar om å slutte å stoppe tilskuere som bærer plagg i regnbuens farger.

– Med tanke på all kritikken Fifa får nå. Hva tenker du om fremtiden til internasjonal toppfotball, og hva er nødt til å gjøres for å gjenopprette folks tillit til Fifa?

– Jeg må tenke på det spørsmålet før jeg svarer på det. Det blir ikke i dag. Nå må vi fokusere på det som skjer akkurat nå, og så vil vi diskutere det senere, og evaluere det som har skjedd. Jeg vil diskutere det med mine nordiske kolleger, også, sier Jesper Møller til NRK.

KRITISK: Jesper Møller langet ut mot Fifa. Foto: Egil Sande / NRK

Møtte Infantino

Etter tirsdagens Danmark-kamp ble den danske fotballpresidenten avbildet sammen med Fifa-president Gianni Infantino.

Han vil ikke røpe hva som ble sagt, men slår fast at han ga Infantino klar beskjed:

– Jeg har delt min mening overfor Fifa-presidenten i går. Vi hadde en meningsutveksling da han var til stede på kampen. La meg si det på denne måten: Vi er ikke enige, sier Møller.

Det danske landslagets kaptein, Simon Kjær, forteller at truslene fra Fifa har vært et samtaleemne i troppen, men at de prøver å fokusere mest på det sportslige.

– Man vet ikke om det påvirker, men det tar ikke opp mye plass i troppen. Selvfølgelig tenker man på det, men da jeg gikk ut på banen i går tenkte jeg overhodet ikke på det, sier Kjær.

Preget Hjulmand

Overfor NRK legger ikke Danmark-trener Kasper Hjulmand skjul på at avgjørelsen om å droppe Onelove-kapteinsbindet er vond å leve med.

– I Danmark har vi et slagord som heter «en del av noe større». Og akkurat nå er jeg ikke sikker på at jeg er en del av noe jeg liker, sa han til NRK etter 0–0 mot Tunisia tirsdag.

Hjulmand la ikke skjul på at han er sterkt preget av det som har skjedd.

– Det bekymrer meg som person at jeg går rundt her. Jeg kan si at jeg går rundt meg selv, og jeg synes det er vanskelig å finne meg i dette. Jeg snakker bare for meg selv når jeg sier at jeg som person og menneske har det vanskelig akkurat nå, sa Danmark-sjefen på tirsdagens pressekonferanse.

På pressekonferansen fikk de danske fotballtoppene spørsmål om hvorfor ikke de danske spillerne valgte å bruke armbind og heller bare ta straffen.

– Det gjør meg trist at folk tror at spillerne er bortskjemte. Det påvirker meg som person. Jeg har respekt for andre mennesker. Vi kunne sikkert gjort ting annerledes, men jeg har ikke energi til å tenke på annet enn Frankrike-kampen nå, sier Jesper Møller.

Dette handler regnbue-konflikten om Du trenger javascript for å se video.

Rettslige skritt

Tirsdag kom det frem at Tyskland, som også droppet Onelove-kapteinsbindet de hadde planlagt å bruke, vil ta rettslige skritt mot Fifa etter regnbuenekten.

Det tyske fotballforbundet har bestemt seg for å ta Fifa til idrettens voldgiftsrett (CAS), bekrefter en talsperson for det tyske forbundet.

– Fifa har stoppet oss fra å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De har gjort det samtidig som de truer oss med sportslige sanksjoner, uten å spesifisere dem, sier Steffen Simon i det tyske fotballforbundet.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) opplyser til NRK at de ikke har mottatt en anke fra det tyske forbundet foreløpig. Samtidig bekrefter de at de har en såkalt Ad hoc-avdeling til VM, som gjør at de skal behandle en slik anke i løpet av 48 timer etter at den er mottatt.

Ifølge Møller kan ikke Tyskland gå direkte til CAS. De må først få en straff fra Fifa.

– Sier vi ikke har ryggrad

Onelove-situasjonen har vært den store snakkisen i VM så langt. Flere spillere reagerer på at de blir stemplet som feige som ikke tar straffen Fifa måtte true med

– Jeg spiller i en posisjon hvor et gult kort ikke er nyttig. Jeg ble fotballspiller, og jeg vil spille denne typen turneringer. Det er folk som sier at vi ikke har ryggrad, men det er ikke slik det fungerer, sa Virgil van Dijk på Nederlands pressekonferanse.

– Alle som forventer at vi fotballspillere skal nedprioritere oss som idrettsutøvere og gi opp våre sportsdrømmer, som vi har jobbet for hele livet, for å posisjonere oss enda mer politisk, vil bli skuffet, skriver den tyske stjernen Thomas Müller på Instagram.