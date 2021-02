Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge er svært kritisk til arbeidsforholdene for gjestearbeidere i Qatar.

– Vi har lenge visst at det har vært et høyt antall dødsfall blant «gjestearbeidere» i Qatar. Tallene virker veldig høye gitt at dette i stor grad dreier seg om relativt unge menn, som ofte har gjennomgått en legeundersøkelse før de ble ansatt, sier han.

Bygger VM-anlegg

I dag kommer den britiske avisen The Guardian med en analyse av arbeidsforholdene i arrangørlandet Qatar.

Den viser at det i gjennomsnitt dør 12 gjestearbeidere som er fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka hver uke. Opplysningene har avisen hentet inn fra myndighetene i disse landene.

Det totale dødstallet er trolig langt høyere enn 6500 ettersom de ikke inkluderer et betydelig antall gjestearbeidere fra land som Filippinene og Kenya, skriver The Guardian. Fjorårets siste måneder er heller ikke med i statistikken.

Qatar har høstet massiv internasjonal kritikk for det Amnesty International og andre har betegnet som slavelignende forhold for arbeiderne som bygger de mange anleggene til fotball-VM.

– Mistenkelig

– Skandalen forsterkes av at qatarske myndigheter i tre fjerdedeler av tilfellene oppgir ‘naturlige årsaker’ som dødsårsak, uten å gjennomføre noen skikkelig undersøkelse, mener John Peder Egenæs.

– Begge disse forholdene gjør at man mistenker at det er arbeids- og kanskje boforhold som er grunnen til mange av dødsfallene, understreker han overfor NRK.

KRITISK: – Vi mistenker at dødsfallene blant gjestearbeidere i Qatar kan skyldes arbeids- og kanskje boforhold, sier generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs til NRK. Foto: NRK

Mange anlegg

I tillegg til sju nye fotballstadioner, er det også bygd en helt ny by, en ny flyplass, nye hoteller, nye veianlegg og nye anlegg for offentlig transport i forkant av VM. Arbeidet er det gjestearbeidere, i hovedsak fra Asia og Afrika, som har stått for.

Selv om det av statistikken ikke går fram hvor de omkomne jobbet, er det i hovedsak trolig snakk om gjestearbeidere som har jobbet ved de store byggeprosjektene, sier Nick McGeehan.

Han er ansatt i FairSquare Projects, en organisasjon som jobber med arbeidernes rettigheter i landene ved Persiabukta.

– En betydelig andel av migrantarbeiderne som har mistet livet siden 2011, befant seg i landet ene og alene fordi Qatar ble tilkjent fotball-VM, sier han til The Guardian.

Internasjonal kritikk

Det er om lag 2 millioner gjestearbeidere i Qatar, som nylig innførte en minstelønn på 1.000 riyal (om lag 2.500 norske kroner) i måneden.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og arbeidstakerorganisasjonen ITUC har tidligere kommet med krass kritikk av forholdene for gjestearbeiderne som bygger VM-anlegg, og Amnesty International har gjentatte ganger stemplet arbeidernes bo- og arbeidsforhold som uholdbare.

– Til tross for at Qatar har kommet med løfter om reformer, er dette fortsatt en lekeplass for skruppelløse arbeidsgivere, slo menneskerettsorganisasjonen fast i rapporten «All Work, No Pay» i september 2019.

Krav fra Amnesty

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge, krever at myndighetene i Qatar nå gransker dødsfallene grundig.

– Dersom dødsfallene, som vi mistenker skyldes arbeids- eller boforhold, må myndighetene ta tak i dette for å forebygge at dette skjer i denne skalaen, sier han.

– Ettersom vi har krevd dette lenge, uten at myndighetene har gjort noe, mener vi at det internasjonale fotballforbundet FIFA er den organisasjonen som kan tvinge fram en annen holdning til disse tragiske dødsfallene, legger han til.