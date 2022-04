Hevder Fifa brukte selskaper som bryter loven i Qatar: – Under enhver kritikk

Siden 2014 har VM-komiteen vært forpliktet til å beskytte helsen, tryggheten og sikkerheten til alle arbeidere som er engasjert i offisielle VM-prosjekter.

Hele vårt arbeidsprogram – som begynte i byggebransjen og siden har utviklet seg til reiselivssektoren – er styrt av våre kontraktsmessig bindende velferdsstandarder for arbeidere, som overvåkes nøye og håndheves gjennom et robust inspeksjonssystem i fire lag.

Før VM-komiteen tar kontakt med et selskap, gjennomfører VM-komiteen en selskapsgjennomgang via en godkjenningsprosess før avtalesignering for å sikre at entreprenørene er klar over deres forpliktelser til å overholde våre standarder. Denne prosessen har blitt, og blir, gjennomført for alle entreprenører involvert i komiteens prosjekter og offisielle FIFA-turneringer.

Dessverre ble det funnet at tre selskaper ikke overholder kravene på en rekke områder under Klubb-VM og FIFA Arab Cup 2021. Disse bruddene var fullstendig uakseptable og førte til at en rekke tiltak ble håndhevet, inkludert å plassere entreprenører på en overvåkningsliste eller svarteliste for å unngå at de jobber med fremtidige prosjekter – inkludert VM – før disse entreprenørene ble rapportert til Arbeidsdepartementet for videre etterforskning og straff.

Skalaen på komiteens program, som er unik selv etter internasjonale standarder, vil alltid ha entreprenører som prøver å lure systemet, uavhengig av strenge forskrifter eller overvåking. Vi er forpliktet til å adressere og rette opp ethvert brudd på våre standarder gjennom våre håndhevingsmekanismer, og der det er hensiktsmessig, å gjøre det i samarbeid med entreprenører og interessenter.

VM-komiteen tar alle mulige tiltak for å sikre at arbeidere på våre prosjekter er beskyttet og deres rettigheter opprettholdes. Siden starten på arbeidernes velferdsprogram har VM-komiteen utviklet et nært samarbeid med Arbeidsdepartementet – et nøkkelelement i velferdsprogrammets håndhevingstiltak.

Til dags dato, som et resultat av funnene fra våre velferdsinspeksjoner har:

391 entreprenører blitt meldt til arbeidsdepartementet

50 entreprenører har blitt blokkert av departementet fra arbeid på VM-prosjekter

56 entreprenører har blitt fjernet fra VM-prosjekter

226 entreprenører er satt på overvåkingsliste og

7 entreprenører er svartelistet

VM-komiteen er fast bestemt på å hjelpe til med å takle systematisk og ulovlig global praksis – for eksempel spørsmålet om rekrutteringshonorarer. Siden 2017 har vi oppfordret 266 entreprenører til å refundere ca. 2,5 milliarder norske kroner (103,95 millioner Qatarske Riyali) til 49 286 VM- og ikke-VM-arbeidere over en 36-måneders periode. Ca. 2 milliarder norske kroner (83 millioner Qatarske Riyali) har blitt refundert til dags dato.

Vi er fortsatt forpliktet til å sikre helse, trygghet og sikkerhet for arbeidere som er involvert i offisielle FIFA-prosjekter, og oppfordrer alle som møter utfordringer med sine arbeidsgivere til å kontakte VM-komiteens egen klage-telefon eller kontakte Arbeidsdepartementet for å få støtte.