Følg åpningsseremonien til OL i Paris 2024: Utøverne skal vises frem på Seinen

Alt er klart for en historisk åpningsseremoni av sommerens OL i Paris. Årets OL er tredje gang den franske hovedstaden er vertskap for OL, 100 år etter at de sist arrangerte lekene tilbake i 1924.

Hele 204 land og det internasjonale flyktninglaget er representert på åpningsseremonien, hvor utøverne skal fraktes i båt på Seinen, fra broen Pont D'Austerlitz, rett ved Notre-Dame-katedralen og til Trocadéro like ved Eiffeltårnet.

Der vil også den olympiske ilden bli tent. Hvem som skal gjøre det er foreløpig ikke klart.

OL-ILDEN: Fakkelstafetten har allerede pågått i lang tid. Fredag skal OL-ilden tennis i Paris. Foto: Jia Haocheng / Reuters

Ventet over 300.000 tilskuere – og masse regn

Hellas vil være første nasjon ut på Seinen, hvor Norge kommer som nummer 134. Vertsnasjonen Frankrike er sist, som nummer 205.

Åpningsseremonien starter 19.30 og det er ventet at paraden vil vare i over tre timer. Langs ruta er det ifølge arrangøren forventet over 300.000 tilskuere.

Noe som kan sette en demper på åpningsseremonien er været i Paris. Ifølge Yr.no kan det komme i overkant av 15 millimeter nedbør i tidsrommet mellom klokken 19 og 23.00, med tidvis kraftig regnvær.

STJERNEDUETT?: Lady Gaga avbildet før kveldens åpningsseremoni i Paris. Rykter vil ha det til at hun skal synge Edith Piaf-klassikeren «La Vie en rose» sammen med Céline Dion, som ikke har sunget på en scene siden 2019. Foto: Reuters Pariserne har tatt til gatene og er klare for folkefest. Foto: Reuters Rapperen Snoop Dogg er blant de mange bærerne av den olympiske flammen i Paris. Neste sommer-OL i 2028 finner sted i hjembyen hans Los Angeles. Foto: AP President Emmanuel Macron sammen med USAs førstedame Jill Biden (i midten) og hans kone Brigitte Macron. USAs president Joe Biden har selv valgt å bli værende i USA. Foto: AP Store sikkerhetsstyrker er på plass under kveldens seremoni. Her på patrulje langs Seinen. Foto: AP Regnet bøtter ned flere steder i Paris. Foto: AFP Også popstjerna Ariana Grande har funnet veien til «kjærlighetens by». Foto: AFP Amerikanerne fornekter seg ikke – ganske enkelt å se hvilken nasjon disse supporterne vil juble høyest for under seremonien i kveld! Foto: AFP

Lunde og Sørum norske flaggbærere

Norge har tatt ut en OL-tropp på 109 utøvere, men ikke alle vil være til stede under åpningsseremonien. Blant annet gjelder det skytterne, hvor flere av dem skal i aksjon allerede lørdag morgen.

Flere av håndballspillerne vil heller ikke være til stede, opplyste kvinnelagets trener, Thorir Hergeirsson, til NTB tidligere fredag. De norske håndballkvinnene har en ny kamp igjen søndag, etter at de tapte 28–32 mot Sverige torsdag.

Håndballkvinnene vil imidlertid være representert ved Katrine Lunde. Hun skal sammen med sandvolleyballspilleren Christian Sørum bære det norske flagget under åpningsseremonien.

– Det er veldig stort Jeg har fulgt med på OL siden jeg var liten, og når man følger med på åpningsseremonien så ser man de fremste som holder flagget. Det er veldig stort å få lov til å gjøre det her i Paris, sier Sørum til NRK like før åpningsseremonien starter i Paris.

Flere andre internasjonale stjerner skal også være flaggbærere for sine nasjoner, blant andre LeBron James (USA), Giannis Antetokounmpo (Hellas), Coco Gauff (USA), Florent Manaudou (Frankrike), Tom Daley (Storbritannia) og Mélina Robert-Michon (Frankrike).

Det er også ventet flere underholdsinnslag i løpet av åpningsseremonien. Ifølge The Guardian er det blant annet ventet at Lady Gaga og Céline Dion skal opptre med en duett av Édith Piafs «La vie en Rose».